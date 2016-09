Obwohl das Ende der Welt noch einige Kilometer entfernt ist, scheint es bei einem Blick über den steilen Abhang am „Lipton’s Seat“ ganz nah. Fast senkrecht brechen die weichen Hügel hier ab, über dem Abgrund nichts als weißes Rauschen. Im Hochland Sri Lankas liegt nicht nur das offizielle „World’s End“, ein Plateau, das einen atemberaubenden Blick auf die umliegende Landschaft freigibt, sondern auch der Geburtsort eines Tee-Imperiums.

Die Erfolgsgeschichte der Marke „Lipton Tea“ begann 1890, als der Kaufmann Johnstone Lipton im damaligen Ceylon fünf Teeplantagen kaufte. Eine davon, die Dambatenne-Plantage bei Haputale im Südosten der Insel, wandelt noch heute auf den Spuren ihres namhaften Begründers. Nicht nur mit dem „Lipton’s Seat“ als dramatischem Aussichtspunkt auf gut 1900 Metern Höhe wurde dem Briten hier ein Denkmal gesetzt, auch das alte Fabrikgebäude ist immer noch in Betrieb.

Interessierte Besucher können in dem mächtigen weißen Bau den Weg des Tees vom Feld in den Beutel nachverfolgen. Für 250 Rupien, umgerechnet nicht einmal zwei Euro, erklärt Anthony Sinnappen die einzelnen Arbeitsschritte vom Trocknen über das Mahlen, Schneiden und Sieben bis hin zu Reinigung und Sortierung. Die 1300 Pflücker, die wie bunte Farbtupfer in den sanften Hügeln hängen, könnten sich eine solche Besichtigungstour freilich kaum leisten. Gut vier Euro verdient ein Arbeiter, wenn er an einem normalen Acht-Stunden-Tag mindestens 16 Kilo Blätter zur Waage hievt – genug, um vier Kilo Tee zu produzieren.

„Es ist ein hartes Leben“, sagt Anthony, der selbst 30 Jahre zwischen den Büschen, die – gleichmäßig gewachsen – an die Hecken eines englischen Gartens erinnern, geschuftet hat. „Oft haben die Leute hier fünf oder sechs Kinder, da reicht das Geld nicht für gutes Essen.“

Sri Lanka gehört seit Jahrzehnten zu den fünf größten Teeproduzenten der Welt. Von Colombo am Indischen Ozean zuckelt ein Zug vorbei an Reisfeldern und Palmenhainen, bis er sich in unzähligen Windungen auf über 1200 Meter Höhe geschraubt hat. Die saftig-grünen Teeplantagen, unterbrochen von einigen schattenspendenden Bäumen und kleinen Wasserfällen, liegen hier in leichtem Nieselregen, so weit das Auge reicht. 4000 Kilo schwarzer Ceylon-Tee werden allein in Dambatenne, inmitten des größten Anbaugebietes Uva, täglich produziert. Mehr als die Hälfte davon kauft auch heute noch die Firma Lipton, für rund fünf Dollar das Kilo.

Der schwarze Tee aus den Sri Lankischen Hochlandgebieten ist besonders begehrt, weil das durch die Höhe bedingte langsamere Wachstum den Blättern ein besonders intensives Aroma verleiht. Der „English Breakfast“, der ein wenig sandig ist, das sei der beste Tee, versichert Anthony. Der 61-Jährige hatte Glück. Zu den Touristen war er immer freundlich, bald konnte er mehr als das übliche „Good morning“ seiner Kollegen – und schaffte so den Sprung von brennender Sonne und strömendem Regen ins kühle, nach Pflanzen und frisch gebrühtem Tee duftende Fabrikgebäude.

Die Plantage, heute im Staatsbesitz, ist ein eigener Mikrokosmos: Rosa, orange und weiß getünchte Häuschen kleben in mehreren Waben wie richtige Dörfer an den Hängen. Es gibt Schulen, bunte Tempel, ein Krankenhaus, sogar eine Bank. Auf den schmalen Straßen, die die einzelnen Felder auf dem knapp 380 Hektar großen Areal verbinden, fahren Traktoren, Lastwagen und Busse, mit denen die Pflücker an ihre Arbeitsplätze gelangen.

Entlang des idyllischen Weges, den auch die Touristen beim sieben Kilometer langen Aufstieg zum „Lipton’s Seat“ nehmen, weisen Plakate auf die ethischen und ökologischen Prinzipien des Produzenten hin. Die einfachen Arbeiter, die mit freundlichem Lächeln ihre vom Betelnusskauen rot verfärbten Zähne zeigen, dürften sie kaum verstehen. (srt/Mona Contzen)