Die Zeit von George Harrison ist schon lange her, sollte dieser dort tatsächlich je an Land gespült worden sein. „Welcome to Matala, George“, ist jedenfalls an die weiße Hafenmauer gepinselt, „Today is life. Tomorrow never comes“. Ältere Ortsbewohner schwören Stein und Bein, dass damit der legendäre Beatle gemeint war. Bob Dylan war jedenfalls sicher da. Die kanadische Rock-Ikone Joni Mitchell auch, deren Song „Carey“ 1969 in Matala entstanden sein soll. In einer Höhle. Und davon gibt’s hier genug, gleich in den mächtigen Sandsteinfelsen, die die kleine Bucht in Südkreta begrenzen.

Diese Höhlen existieren seit der Jungsteinzeit. Von dort begab sich das bezaubernde Paar – Zeus und Europa nämlich – nach Gortis in der Messara-Ebene, wo unter einer immergrünen Platane Minos, der Stammvater der Minoer, gezeugt worden sein soll. Einige Zeit später war Gortis die Hauptstadt der römischen Besetzer, für die die Bucht von Matala der Haupthafen wurde. Und die ersten Christen begruben ihre Toten in den Höhlen der mächtigen Schollen, die aussehen wie Schweizer Hartkäse und wo sogar in den Fels gehauene Sarkophage gefunden wurden.

Dazu Steinbetten, Feuerstellen und Durchlässe zu anderen Höhlen, alles wind- und wetterfest. Dass man dort gratis nächtigen kann, hatte sich bald herumgesprochen, ganz ohne Twitterei. Dummerweise blieb der Traveller-Geheimtipp nicht lange geheim: Das winzige Fischerdorf wurde in den 1960ern zuerst zum Hippie-Zentrum, dann zum Traumziel sonnenhungriger Backpacker auf Billigurlaub, die sich an Stränden und in Höhlen behaglich einrichteten, genüsslich räkelten und allerlei rauchten. Die ersten Tavernen öffneten, doch bald wurde rigoros durchgegriffen: Denkmalschutz, Zäune und Eintritt für die Höhlen, Übernachtungsverbot an den Stränden, denn die ersten Charterflieger waren unterwegs, und Paradiese dürfen nicht gratis sein. Basta.

Aber ein wenig kokettieren mit dem alten Image kann nicht schaden, auch wenn die Kinder der Blumenkinder von damals heute im klimatisierten Ausflugsbus anreisen: Heraklion und die All-inklusive-Strände der kretischen Nordküste sind gerade 80 km weg, die Ausgrabungen von Festos und Gortis 20 km – wenn Zeus keine unbeschilderte Umleitung anlegt, was bisweilen vorkommen soll, wie Thanos zwinkernd wissen lässt.

„Das Geschäft mit Surfboards geht nicht übel“, sagt er. Die See ist nicht selten rau, die Gischt schaumig weiß. Am Strand dahinter lässt sich‘s dennoch gut flanieren, mit ein wenig Abstand zur Brandung. Die Flotte des Spartanerkönigs Menelaos soll hier damals zerschellt sein, nach der Rückkehr aus dem Trojanischen Krieg, schrieb schon Homer.

Von Homer zu Homer

Grigorios, der Homer Simpson wahrscheinlich besser kennt, reibt sich nicht nur die Hände: Er ist der Strandmasseur und knetet in einer Planenbude zwischen 10 und 17 Uhr. Täglich. Wenn nicht, betrachtet er eben blanke Busen beim Beachvolleyball, hinter dem gebührenpflichtigen Parkplatz. Danach ist Dienstschluss, denn das Schauspiel der splitternackten Touristin, die sich an der öffentlichen Stranddusche allabendlich einer ausgiebigen Ganzkörperreinigung hingibt, fasziniert alle, auch die Strandliegenvermieter, die zufällig immer dann in der Nähe auftauchen.

Der Weg durch Matala ist nicht zu verfehlen. Es gibt nämlich nur einen. Seit 2011 setzt man wieder auf Hippie-Fest-Revivals, erfolgreich, obwohl fast keiner mehr da haust. Oder lassen sie sich bloß nicht blicken? Ein paar verfilzte, ausgezehrte Langbärte sitzen weit hinter den Sonnenschirmen, im Schatten der Tamarisken, einer sogar im Designer-Badehöschen – etliche in Gesellschaft von adretten Aphroditen in Blond, die übrigens keine Plastikblumen ins Haar geflochten haben, obwohl der Frisiersalon am Ortseingang sehr heftig damit wirbt.

Dort, wo der Bus aus Heraklion mühsam wenden muss, steht ein buntbemalter VW-Bus neben einem beschnitzten Baumstamm. Ohne Nummernschild zwar, aber ein Wahrzeichen braucht auch keinen Boxermotor mehr. LOVE ist auf die staubige Rückscheibe gesprayt, und Werbung für die Bunga-Bunga-Bar am Kommos-Beach ein paar Kilometer nordwärts. Davor ein Stand der nationalen Schildkrötenschutzbehörde, mit Tour-Angeboten ins Tal der Eremiten, sicher ist sicher. Hubert, ein wuchernder Langbart, Kategorie Landstreicher, würde gerne fotografiert werden: „Eine kleine Spende genügt.“ Für Cold Smoothies, vor dem Bavarian Inn, wo es recht hessisch zugeht? Oder doch für ein weiteres Becherchen Raki?

VW-Bus und Swarovski-Steine

Hinter dem VW-Bus beginnt die einzige Straße, die alljährlich zu Saisonbeginn von Straßenmalereien verschönert wird und im Labyrinth der Bars beim Sunset Point endet, wo ein paar Motorräder, Tretroller und Bierkisten in Höhlen geparkt werden. Ab und zu ein geblümter VW-Käfer vor der orthodoxen Kapelle, in den Shops viel Volkskunst, Olivenholz und Bioprodukte. Und Swarovski-Steine, in Blumenform gebracht. Erst abends dann gibt es selbstgemachten Schmuck, den ein versprengtes Indienfahrer-Pärchen feilbietet und das nebenbei ein wenig Flöte spielt. Christa trägt Ethno-Latzhose, Heinz wallendes oranges Beinkleid. Sie bietet auf Flugblättern auch Thai-Massage, jeder soll zahlen, was er will. Na bitte, da ist es ja doch, das alte, jungfräuliche Matala, endlich völlig unkommerziell. Wenngleich „Flower Power“ in der griechischen Mittagshitze ein wenig kraftlos wirkt, wenn die Siesta den Takt angibt.

Tagsüber bewohnen die beiden ein Zelt am Talschluss Richtung Roter Strand. Dort draußen, vorbei an der Pension „Die zwei Brüder“, beherbergen ein paar Kastenwägen die letzten Freigeister ihrer Art, die Matala zu bieten hat. Und dabei wird es wohl noch eine Weile bleiben, denn die meisten Reifen haben schon lange so wenig Luft, dass weder Hermes noch ein Autofahrer-Schutzbrief mehr helfen könnten. Die Höhleneingänge hinter den römischen Ausgrabungen, bei der alten Hafenanlage, oben auf halber Hanghöhe, sind mit rotem Vorhang verhängt. Wohnraum auf Abruf? Ob es dort hinten je so laut wird wie in der Beach-Bar Akuna Matata zu Mitternacht, ist ungewiss: Die frühere Hippie-Höhlenstadt gegenüber, in den Klippen auf der anderen Seite der Bucht, ist magisch beleuchtet, wenn die DJs Gas geben. Beim Zeus, Höhlenmenschen brauchen keine Happy Hour. „Tomorrow Comes“, das steht heute schon fest. Good night, George. (Günter Spreitzhofer)