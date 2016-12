Von Irene Rapp

Imst – Selten war man vom Zentrum einer Stadt so schnell mitten in der Natur: Zugegeben, Imst ist eine kleine Stadt. Und die Johanneskirche ist auch kleiner als die Pfarrkirche in Imst. Doch gleich hinter der Johanneskirche geht es nicht nur in die Rosengartenschlucht, sondern auch steil hinauf auf das „Bergl“. Dabei handelt es sich um einen licht bewaldeten Kalvarienberg. Wir gingen dann noch weiter zum Wetterkreuz, einem tollen Aussichtspunkt, der wunderschöne Tiefblicke gewährt und jetzt – wo noch alles schneefrei ist – kein Problem zum Wandern darstellt.

So kommt man hin: In Imst Richtung Johanneskirche halten, dann auf dem nur wenige Fußschritte entfernten Sonneparkplatz das Auto abstellen. Zunächst geht man zur Johanneskirche und kommt dabei an Hermann Gmeiner vorbei – eine Figur, die den SOS-Kinderdorf-Gründer darstellt, sitzt nämlich in Lebensgröße auf einer Bank und natürlich darf die Pfeife nicht fehlen.

An der Westseite der Kirche weist ein Schild den Weg hinauf zum „Imster Bergl“ und da wird es gleich ziemlich steil. Zunächst über eine Steinstiege, dann über einen mit groben Kieselsteinen ausgelegten, breiten Weg und über zahlreichen Stufen vorbei an 14 Kreuzwegstationen in Form von Kapellen und Bildstöcken. Nach wenigen Minuten erreicht man die idyllische Laurentiuskirche (die leider verschlossen war) und „die die älteste Kirche auf Nordtiroler Boden ist“, wie Chronist Franz Treffner erzählt. Teile davon stammen demnach aus dem frühen fünften Jahrhundert nach Christus.

In nordwestlicher Richtung weiter auf dem breiten Waldweg, vor hier kann man gut den Hausberg von Imst – den Muttekopf – erkennen. Wenn man zu einer asphaltierten Straße und einer weiteren Kapelle – der Dialerkapelle – kommt, folgt man dem Wegweiser „Wetterkreuz“. An einigen Häusern vorbei steil auf einer Asphaltstraße hinauf, dann gibt ein gelber Wegweiser die weitere Richtung vor.

Hinein geht es in den Wald, auf einem Steig weiter, doch bei einem Baum, an dem ein Muttergottes-Bild hängt, heißt es aufpassen, denn hier zweigt ein Pfad rechts ab. Dieser führt zur Lourdes-Kapelle, die man ebenfalls besuchen sollte, da es immer wieder faszinierend ist, dass der Glaube Menschen bewogen hat, solche Stätten zu errichten. In diesem Fall soll Johanna Deutschmann hier die Muttergottes erschienen sein, sie gründete die Lourdes-Kapelle und starb 1907 „als wohlgeachtete Jungfrau“.

Zurück dann wieder auf den Hauptsteig und diesem durch den Wald folgen. Immer weiter hinauf, einmal zeigt ein Wegweiser, wo es zum Wetterkreuz geht, bis man nach rund einer halben Stunde den Aussichtspunkt (987 m) erreicht hat. Von hier aus hat man tolle Ausblicke ins Gurgltal und den Tschirgant sowie Imst. Und natürlich weiß Dorfchronist Treffner auch hier etwas zu berichten: „Die alte Bezeichnung für das Wetterkreuz lautete Himmelsstiege. Der könnte sich darauf bezogen haben, dass direkt vom Kreuz hinab ein sehr steiler Fußweg nach Imst führt.“ Zurück ging es dann wieder auf demselben Weg – auf dem gemütlichen.