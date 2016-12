In Thüringen, dem Geburtsland von Luther, ist die Vorweihnachtszeit mit den zahlreichen Adventmärkten unvergleichlich. Denn die Geschichte dieser Region begleitet den Besucher auf Schritt und Tritt. Erste Station dieser außergewöhnlichen Adventreise ist in Eisenach. Hoch über der Stadt thront die Wartburg, gegründet um 1067. Hier sind an den Adventwochenenden die Pforten für den historischen Weihnachtsmarkt geöffnet. Die Burghöfe bilden die faszinierende Kulisse für längst vergessenes Handwerk, für Musik und Kulinarik. Neben den berühmten Thüringer Bratwürsten wird auf diesem Weihnachtsmarkt vor allem mit Honig versüßt – es gibt Honigwaffeln, Honigfleisch, Schweine­fleisch in Honigsoße.

Fackeln leuchten die Burg aus, Gaukler spielen auf Schalmeien, und das Gefühl, ein Burgfräulein zu sein, stellt sich automatisch ein. Mit dem Vorteil, dass die Kleidung von heute viel besser wärmt. Wärmstens zu empfehlen ist auch eine Führung durch die Wartburg. Weltruhm erlangte sie durch Richard Wagners „Tannhäuser“, durch die hl. Elisabeth, die als Urmutter der Caritas gilt und natürlich durch Martin Luther.

So richtig romantisch ist es auf Weihnachtsmärkten meist erst, wenn es Abend wird und Tausende Lichter in Weihnachtsstimmung versetzen. Deshalb lässt sich in Thüringen der Tag bestens dazu nützen, auf historischen Pfaden zu wandeln. Der zweite große Sohn von Eisenach heißt Johann Sebastian Bach, und er verbrachte seine ersten zehn Jahre in dem Ort. Wie gut Alt und Neu harmonieren können, ist an dem Museums-Neubau zu erfahren – er ist ganz der Musik von Bach gewidmet. Hier wird der Besucher u. a. in ein begehbares Musikstück entführt und kann sein Mini-Konzert in einer multimedialen 180-Grad-Installation erleben.

Die „liebe Stadt“

Dass Martin Luther zeitlebens von Eisenach als seiner „lieben Stadt“ sprach, hat einen besonderen Grund. Als man ihn von Rom aus für seine Thesen für vogelfrei erklärt hatte, wurde er auf der Wartburg versteckt. Er blieb inkognito als Junker Jörg und übersetzte das Neue Testament vom Griechischen ins Deutsche – in elf Wochen.

Mehr über das Leben des Reformators ist im Lutherhaus in Eisenach zu erfahren, einem der ältesten erhaltenen Fachwerkhäuser von Thüringen. Zum ältesten Teil des Hauses gehören die Lutherstuben, die über die Jahrhunderte hinweg baulich nicht verändert wurden. Hier erstaunen aber noch mehr die unzähligen Luther-Worte, die die deutsche Sprache geprägt haben. Als Luther die Bibel übersetzte, schuf er aus verschiedenen Dialekten die deutsche Schriftsprache. Manchmal rang er lange um die Übertragung einzelner Ausdrücke und erfand starke Bilder wie „mit Blindheit geschlagen sein“ oder „Perlen vor die Säue werfen“. Worte wie „Gewissensbisse“, „Judaslohn“, „Lästermaul“, „Feuertaufe“ oder „Lückenbüßer“ sind Luthers Kreationen. Tage könnte man in diesem Museum zubringen.

Gurke im Weihnachtsbaum

Nächster Halt ist in der Hauptstadt von Thüringen, in Erfurt. Wir tauchen ein in den größten Weihnachtsmarkt des Bundeslandes. Mariendom und Severikirche sind in warmes Licht getaucht, das Riesenrad, der leuchtende Weihnachtsbaum und die zwölf Meter hohe Weihnachts­pyramide verleihen dem Weihnachtsmarkt besonderes Flair. Rund 200 Händler bieten in ihren Holzstandln alles an, das zum Advent gehört – Bratwurst und das Erfurter Schittchen (ein Christstollen) sind natürlich auch dabei. Und der Duft von Glühwein ist einfach zu verlockend. Sorten wie Sanddorn oder Kirsch sind köstlich.

Und wer danach meint, beim Bummel durch den Markt eine Essiggurke als Weihnachtsschmuck entdeckt zu haben, liegt doch richtig. Der Brauch, eine gläserne Gurke in den Baum zu hängen, hat Tradition. Das Kind, das bei der Bescherung als Erstes die Gurke entdeckt, darf seine Geschenke als Erstes öffnen. So findet der liebevoll geschmückte Baum Beachtung.

Ein Bummel über Europas älteste bebaute und bewohnte Steinbrücke, die Krämerbrücke (mit 120 Metern länger als die Ponte Vecchio in Florenz), versetzt in ein Einkaufserlebnis längst vergangener Zeiten. Hier reihen sich die 32 Fachwerkhäuser mit ihren besonderen Geschäften aneinander. Es gibt etwa Glas aus Lausch­a, einen Laden nur für Linkshänder, ein winziges mechanisches Theater, feinst gearbeiteten Schmuck. Die Stadt als Besitzer des baulichen Juwels achtet penibel darauf, dass der Angebotsmix stimmt. Handelsketten sucht man vergeblich. Und auch chinesische Billigkleiderhändler hätten keine Chance auf Ansiedlung.

Letzte Station unserer weihnachtlichen Geschichtsreise ist in Weimar. Hier ist die Fassade des Rathauses in einen Adventkalender verwandelt. Und mitten am Weihnachtsmarkt spielte sich bereits 1815 ein Weihnachtsmärchen ab. Damals überraschte der Hofbuchhändler Hoffmann die Bevölkerung mit dem ersten öffentlichen Weihnachtsbaum.

Weimar ist eine Stadt von vielen berühmten Persönlichkeiten, Johann Wolfgang von Goethe ist einer der wichtigsten. Sein Wohnhaus mit original belassener Einrichtung ist ein wahrer Publikumsmagnet. Nur einen Steinwurf entfernt lebte Friedrich von Schiller mit seiner Familie. Die beiden berühmten Dichter sind als Bronzestatuen vor dem deutschen Nationaltheater verewigt – seit 1857. Buchstäblich unter ihren Augen laufen alljährlich Groß und Klein auf dem Eislaufplatz ihre Runden. Goethe wird das sicherlich gefallen, war er doch selbst ein Freund dieses Sportes, für den er sogar gelegentlich die Korrespondenz liegen ließ.

Und vom Stand gegenüber zieht der Duft von Glühwein, Eierpunsch und heißer Schokolade. Der Plan, weiterhin auf historischen Pfaden zu wandeln, wird erst einmal auf Eis gelegt. Aber sicher nachgeholt. Spätestens beim nächsten Besuch in Thüringen. (Stefanie Kammerlander)