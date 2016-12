Die Sonne brennt auf die alten Gebäude des Stockholmer Stadtteils Gamla Stan nieder und beleuchtet die Fassaden der bunten Häuser. Es ist an diesem Freitag Ende August vermutlich der Beginn des letzten warmen, sommerlichen Wochenendes in Schweden. Bereits kurz nach dem Ablegen vom Stockholmer Hafen gewinnt man den Eindruck, dass jeder Einwohner der schwedische Hauptstadt ein Boot und ein Wochenendhaus auf den umliegenden Inseln hat. Ununterbrochen kreuzen Fähren und Schnellboote die Heckwelle unseres Bootes. Zwei Stunden dauert die Fahrt durch die kleinen Inseln, die Schären – mit den bunten Häuschen. Dann, ganz unscheinbar anmutend, kommt ein besonderer Ort ins Blickfeld der kleinen Gruppe von Journalisten. Viggsö. Auch die wohl bekannteste schwedische Musikgruppe ABBA besaß einen Sommersitz auf den Schären. Zurückgezogen und fern des turbulenten, hektischen Stockholms lebten hier einst Benni, Björn, Anni-Frid und Agnetha samt Band-Manager Stig Anderson in mehreren kleinen Häusern.

Für die mitfahrenden Carl Magnus Palm (ABBA-Autor), Saxophonist Ulf Andersson und die „Waterloo“-Tribute-Band-Sängerinnen Camilla Dahlin und Katja Nord ist es ebenfalls der allererste Besuch im „ABBA Songwriting Cottage“, wie die Insel auch genannt wird. „Herzlich willkommen auf Viggsö“, begrüßt der heutige Besitzer Johan Bengtsson gemeinsam mit seiner Frau Annika die Gäste. Ausnahmsweise darf sich eine Gruppe auf der Insel umsehen – offizielle Führungen werden bewusst nicht angeboten, um die Bewohner der 40 privaten Sommerhäuser nicht ihrer Wochenend-Ruhe zu berauben.

Zufällige Nachmieter von ABBA

„Wir waren auf der Suche nach einem Sommerhaus, als wir diesen schönen, ruhigen Ort entdeckt haben“, erzählt der Hausherr mit Blick auf die kleinen roten Häuschen auf der ansteigenden Insel. Vor sechs Jahren hat er das Grundstück gekauft – und erst da bemerkt, dass der Vorbesitzer niemand Geringeres als Björn Ulvaeus von ABBA war. „Einen längeren Kontakt gibt es aber nicht“, versichert Annika Bengtsson, um den typischen Fragen, welche die Bengtssons seit dem Kauf dieses Hauses oft gestellt bekommen, freundlich vorzubeugen. Ein Museum möchten die beiden nämlich auf keinen Fall sein oder werden. Nur guten Freunden und Bekannten, die hin und wieder zu Besuch in ihrem Sommerhaus sind, gibt Johan Bengtsson sonst eine Führung.

Es ginge den beiden auch nicht darum, dass dieser Ort einmal von ABBA bewohnt wurde, sondern um die ruhige Lage. „Ich kann verstehen, was den vier hier so gut gefallen hat“, lacht Annika mit Blick auf das Wasser. Das nachzuvollziehen, fällt in dieser Insel-Idylle auch wirklich nicht schwer. Nur die Bäume sind seit ABBAs erfolgreicher Zeit wohl deutlich gewachsen und versperren an einigen Stellen die Sicht auf die vorbeifahrenden Schiffe.

Ein besonderes Zimmer

Ab und zu verirren sich aber belesene Fans auf der Suche nach dem wahren ABBA-Gefühl auf die Insel und den Privatbesitz von Familie Bengtsson. Zweimal hat Johan Touristen zwischen den hohen Bäumen entdeckt, die dorthin gingen, wo Björn und Benni Songs wie „Dancing Queen“ oder „The Winner Takes It All“ schrieben: ein rotes Häuschen mit einem langgezogenen Zimmer, das man inzwischen als Nachbau im Stockholmer ABBA-Museum betrachten kann. „Die beiden hatten hier oben nur ein Piano, aber es war ein ruhiger Platz, keine Kinder oder Fraue­n, die störten“, berichtet Carl Magnus Palm über das „Songschreiber-Paar“ Benni und Björn, das sich von den Wohnhäusern im unteren Teil der Insel zum Musizieren stundenlang in das „Komponier-Zimmer“ zurückzog. Für die beiden privaten Paare Benni und Ann-Frid sowie Björn und Agnetha und ihre wachsenden Familien war die Insel nach den überraschenden Welterfolgen Gold wert. Palm, der sich seit 25 Jahren als Autor dem Thema ABBA widmet, spricht von einer schwierigen Zeit: „Vor allem die Frauen wollten nicht zu lange von den Kindern weg sein. Hier auf Viggsö waren sie alle zusammen. Arbeit und Familie.“

Nach dem Abschied von den Bengtssons und dem Aufbruch gen Stockholm stellt sich die Frage, ob nicht vielleicht gerade irgendwo auf einer der zahlreichen Schären-Inseln jemand, wie damals Benni und Björn, an Songs schreibt. Ein neues ABBA?

Carl Magnus Palm kann zwar auch nicht in das Innere jedes Wochenendhauses im Umkreis von Stockholm schauen, an eine ähnlich erfolgreiche Popgruppe glaubt er zurzeit aber nicht. „Es gibt inzwischen aber viele Songwriter in Schweden“, sagt er und zählt einige Namen auf. Keiner davon klingt vertraut im Ohr, meist arbeiten sie im Hintergrund. Außer beim Eurovision Song Contest (ESC), da streichen die Schweden nach wie vor regelmäßig selbst den Erfolg ein. „Aber Udo Jürgens und Conchita waren bei euch in Österreich ja auch ganz groß“, lacht Palm und erklärt, dass in Schweden prinzipiell das ganze Jahr über Song-Contest-Stimmung sei. „Man spürt besonders in Stockholm ein richtiges Song-Contest-Fieber.“ Erst dieses Jahr hat die Stadt, in der es ein eigenes ABBA-Museum gibt, Europa wieder gezeigt, dass diese Veranstaltung irgendwie hierher gehört.

Nach dem großen ESC-Erfolg von ABB­A 1974 stieß Ulf Andersson zur erfolgreichsten schwedischen Popgruppe. Der 76-jährige Saxophonist ist besonders auf die Melodie von „I Do I Do I Do“ stolz, sein­e Augen strahlen mit seinem Saxophon um die Wette. „Egal, wo ich heute spiele, oft höre ich: Spiel dieses Lied. Ich bezeichne es auch als meinen größten Hit.“

Im Jahr 1977 beginnt für ABBA und Andersson die große Tour durch Europa und Australien. Ob er sich zu diesem Zeitpunkt vorstellen konnte, dass er vierzig Jahre später noch immer ABBA-Songs spielt? In der Schiffskajüte sitzend lächelt der inzwischen weißhaarige Mann und schüttelt den Kopf. „Niemals.“ 2001 ist Andersson der ABBA-Tribute-Show ABBAMANIA beigetreten. „Björn und Benni wissen davon. Ich sage zu ihnen, wir brechen wieder auf, aber keine Sorge, wir können es gut“, schmunzelt Andersson und ergänzt: „Es ist nach wie vor live. Damals wie heute.“

Statt mit Anni-Frid und Agnetha teilt er sich die Bühne jetzt aber mit Katja Nord und Camilla Dahlin. 1974 sind die beiden Sängerinnen aus Stockholm gerade 18 Jahre alt. „Wir haben später in einer Rockband gesungen und andere Leute meinten, wir würden wie ABBA klingen“, erklärt Camilla, die Agnetha noch dazu nicht unähnlich sieht. Seit 20 Jahren singen die beiden nun in der Tribute-Band Waterloo.

Und die echten ABBAs? „Sie kommen zurecht“, berichtet Palm vielsagend über das heutige Verhältnis von Benny, Björn, Anni-Frid und Agnetha nach den Scheidungen 1979 und 1981. Bis auf Anni-Frid, die in Zermatt wohnt, sind sie Schweden treu geblieben.

Für kein Geld der Welt

„Money, money, money, must be funny“, heißt es zwar im ABBA-Song, bezüglich einer Reunion haben die vier Schweden bislang aber jegliches Angebot einer noch so hohen Geldsumme ausgeschlagen. An eine Wiedervereinigung glaubt man hier nicht. „ABBA war Musik von jungen Leuten und nicht für 70-Jährige, die sie nun aber selbst sind“, sagt Palm, als das Boot wieder in den Hafen Stockholms einläuft. Dort, wo die vier sich vor Kurzem alle zusammen bei einer Feier zum 50. Jubiläum des ersten Treffens von Benny und Björn in einem Raum aufgehalten haben.

In den Bars am Hafen tummeln sich am Abend die modisch gekleideten Stockholmer zum „After-Work-Drink“. Wer ohne Anzug oder Kleid unterwegs ist, fällt als Tourist auf. Fast in jedem Straßenzug gibt es hier eine Geschichte zu den Poplegenden, die in einer eigenen Stadtführung, dem „ABBA City Walk“, erzählt wird. Von ehemaligen Wohnungen, dem Opernhaus, wo sie 1976 zur Hochzeit von Carl Gustaf XVI. sangen, bis zum Schlossplatz, auf dem bei der Wachablösung nicht selten „Dancing Queen“ oder „Waterloo“ ertönt. Benny wird hier manchmal beim Einkaufen gesichtet – ganz ohne Star­allüren. Die Einwohner Stockholms lassen ihn deshalb auch ohne großes Aufsehen seine alltäglichen Wege gehen. Den Rückzugsort auf Viggsö braucht es da nicht mehr. (Philipp Schwartz­e)