Das Leben in der Altstadt von Yangon, vielen noch besser bekannt als Rangoon, spielt sich buchstäblich auf der Straße ab. Obst- und Gemüsehändler hocken hinter langen Ständen. Dazwischen ein paar offene Kerosin-Küchen, wo in siedendem Fett Teigwaren brutzeln. Wer Hygieneartikel benötigt, wird auch gleich bedient. In den Häuserzeilen der engen Gassen hinter den Ständen warten Schneider und Friseure, Schnellrestaurants und Buchläden auf Kundschaft. Jeder in dem mehrheitlich buddhistischen Land kann offen seine Religionszugehörigkeit zur Schau stellen. Um die zentrale Sule-Pagode herum befinden sich Moscheen und Kirchen. Christliche Nonnen, Männer mit Mekka-Kappe, Frauen mit Schador oder gar Burka gehören zum alltäglichen Bild.

Am auffälligsten jedoch ist die Präsenz einer Frau, die wie eine Heilige verehrt wird. Aung San Suu Kyi, die den Militärs jahrzehntelang die Stirn geboten hat, ist heute so allgegenwärtig wie unter der Diktatur die Spitzel. Poster, Kalender und T-Shirts mit ihrem Konterfei werden an jeder Straßenecke angeboten; auch ihre Bücher sind überall zu erwerben. Das bekannteste trägt einen programmatischen Titel: „Befreit von der Angst“

Wie gespenstisch war es dagegen noch vor wenigen Jahren: Wenn in einem Gespräch auf der Straße oder am Rande eines Tempels auch nur der Name Aung San Suu Kyi fiel, drehten sich die Menschen auf dem Absatz um. Die Angst hatte die Menschen fest im Griff, und die bedrückende Atmosphäre war zum Greifen spürbar.

Befreit von der Angst sind die Menschen nicht nur in der Metropole Yangon. Auch im Zug, der uns in den Norden des Landes bringt, spüren wir die neue Zeit. Wir treffen Nwe Taung. Der 21-Jährige möchte gern in den USA studieren und kritisiert offen den mangelnden Umweltschutz und die schlechte Infrastruktur. Die bekommen auch wir zu spüren, doch wer sich auf lange, bisweilen unbequeme Reisen mit Zug und Bus einlässt, erlebt das „goldene Land“ besonders authentisch. Die Menschen an den Bahnsteigen und in den Abteilen freuen sich über den Kontakt mit den Besuchern. Fröhliche, interessante und berührende Begegnungen ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen. Alle setzen große Hoffnung auf eine Zukunft in Freiheit; und auf ausländische Touristen.

Stoffe weben für die Welt

Von Yangon aus fährt ein Nachtzug zum Inle-See im Shan-Staat, dem Nordosten von Myanmar. Der See ist eines der beliebtesten Touristenziele und die Heimat von Daw Hswi Taw. Die knapp 60-Jährige ist Weberin und verfolgt große Ziele, die durch die Demokratisierung und Öffnung möglich werden: „Jetzt sind wir ein freies Land und das wird Menschen aus anderen freien Ländern anziehen. Ich werde nicht nur für meine Landsleute Stoffe weben, sondern für die Besucher, die zu uns kommen.“ Daw Hswi Taws Optimismus steckt an. „Wir wollen der Welt zeigen, welch großartige Traditionen wir besitzen.“ Wie die meisten Frauen und viele Kinder hat auch sie sich Thanaka ins Gesicht gestrichen, eine gelblich-weiße Paste, die aus der Rinde des Sandelholzbaumes gewonnen wird; eine Mischung aus Schminke und Sonnenschutz.

Nyaungshwe, der Anlaufpunkt am Inle-See, ist voller Hotels. Vor acht Jahren war es noch ein verschlafenes Dorf mit ein paar wenigen Unterkünften. Doch nicht nur die Touristen genießen die Entwicklung. Die einheimische Jugend freut sich über Freizeitmöglichkeiten wie eine Badmintonhalle und Rollschuhbahn. Und – auch hier – über den Kontakt und Austausch.

Kleine Boote bringen die Besucher zu schwimmenden Gärten, eine der besonderen Attraktionen des Inle-Sees. Die meisten Ruderer bedienen sich noch einer alten, seltenen Technik. Sie fahren und steuern ihr Boot mit dem Bein, das um das Runder geschwungen wird. Es ist die Technik der Intha, übersetzt „Leute des Sees“, die traditionellen Bewohner. Die etwa 70.000 Menschen sind eng mit den ethischen Burmesen verwandt.

Zukunft trifft Vergangenheit

Der Inle-See ist zudem der Ausgangspunkt großartiger Wanderungen, die es ermöglichen, ins ursprüngliche Myanmar einzutauchen. Was wie eine Zeitreise in die Vergangenheit erscheint, ist doch real. In den Bergdörfern bewässern die Menschen mit aus Bambus geflochtenen Körben, die an langen Stangen getragen werden, ihre Felder und Gärten. Frauen mit Babys auf dem Rücken holen Wasser vom Brunnen. Allerdings hat auch hier das Handy Einzug gehalten, und die Freude über ein gemeinsames Foto ist groß.

Kein Teil in Myanmar ist so abgelegen, dass es nicht auch Klöster gäbe. Sie dokumentieren nicht nur die tiefe Religiosität der buddhistischen Gläubigen, sondern bieten auch Übernachtungsmöglichkeiten, wenn keine Herberge in der Nähe ist. Und wer sich nicht allein auf den Weg machen möchte, findet in Nyaungshwe leicht einen Tour-Guide.

Vom Inle-See geht es per Bus in die alte Königsstadt Mandalay oder nach Bagan, Zentrum des antiken Myanmars mit über zweitausend Tempeln und Pagoden aus der Blütezeit des Buddhismus zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert. Das Mobilitätsangebot reicht von einfachen Bussen, die überwiegend von Einheimischen genutzt werden, bis zu VIP-Luxuslimousinen mit Decke, Snack, Stewardess, Getränken und einer Steckdose neben dem Sitz, der sich beinah in eine Liege verwandeln lässt.

Neben den bekannten Zielen gibt es manche Geheimtipps zu entdecken, etwa den Indawgyi-See im Kachin-Staat ganz im Norden. Der See ist ein Paradies für Vogelliebhaber. Zugvögel, die zwischen Sibirien und Australien unterwegs sind, machen hier Station. Auch viele bedrohte Arten wie der Bengalgeier oder verschiedene Adler-Arten haben hier ihre notwendigen Rückzugsorte gefunden. Wer in der Morgendämmerung aufbricht, wird reich belohnt, wenn sich unüberschaubare Schwärme über dem Wasser sammeln und auf reiche Beute unter den Fischen hoffen. Die andere große Attraktion des Sees liegt auf einer künstlichen Insel und ist mit Booten oder auf einem schmalen Pfad erreichbar: die goldene Shwemyintzu-Pagode, eines der größten Heiligtümer des Buddhismus.

Von heilig bis touristisch

Wer genug von Kultur und ursprünglicher Natur hat, wird sich am Ngapali Beach erfreuen. Der Badeort am Golf von Bengalen steht keinem Traumziel in Südostasien nach. Endlose Sandstrände, die von türkisblauem Wasser umspült werden, dahinter Palmen, unter denen Bungalows den Reisenden eine Herberge bieten. In der Laguna Lodge wird auch Deutsch gesprochen. Die Region ist ein Paradies zum Schnorcheln, und wer möchte, findet in der Nähe Fischer, die ihr Einkommen gern mit einem Ausflug für Touristen aufbessern. (Klemens Ludwig)