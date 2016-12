Von Irene Rapp

Innsbruck – Vor wenigen Wochen sind Hansjörg Auer aus dem Ötztal und Alexander Blümel aus Mötz aus dem Himalaya zurückgekehrt. Mit einem erfolgreich abgeschlossenen Projekt im Rucksack, über das Auer nur schwärmt. „Der Berg war super, die Bedingungen sensationell“, so der 32-Jährige. Der Berg – das war der 7005 Meter hohe Gimmigela Chuli East, genau gesagt seine noch nicht durchstiegene Nordwand. Auer hatte ein Foto davon im Internet entdeckt, die Neugierde war entfacht.

Ende Oktober ging es daher mit Blümel nach Nepal, einige Tage nahm der Anmarsch zum Fuß des Gimmigela Chuli East in Anspruch. Und dann der Moment, als sich der Berg in voller Pracht vor einem erhob: „Er hat sich nicht viel anders präsentiert“, erzählt Auer, der nie viele große Worte macht.

Am 8. November ging es vom Basislager zum Wandfuß. Ein Weg, der einen ganzen Tag in Anspruch nahm. Der Blick hinauf hatte aber schon vorher Gutes verheißen: „Durch den niederschlagsreichen Monsun präsentierte sich die Wand in sehr gutem Zustand.“ Der Großteil der 1200 Meter führte durch eisiges Gelände – „bis zu 85 Grad steil“ –, allerdings gab es kaum Biwakstellen.

„Daher mussten wir schnell sein.“ Die erste Nacht verbrachte man am Wandfuß, die zweite bereits 150 Meter unterhalb des Gipfels auf einem Grat. „Dort war es sehr windig und kalt. Kalt genug“, sagt Auer. Am 10. November in der Früh erreichten die Tiroler schließlich den Gipfel eines Berges, auf dem bislang noch kaum Menschen gestanden sind. „Im Alpinstil ohne viel Schnickschnack, und zum Glück verlief alles reibungslos“, erzählt Auer. Bedeutungsvolle Worte, nachdem er und Blümel 2015 ebenfalls bei einer Expedition in Nepal den tödlichen Absturz ihres Freundes Gerhard Fiegl miterleben mussten.

Diesmal jedoch ging alles gut. Bis auf einen Punkt: „Es gab am Anfang Probleme mit den Trägern, die nicht so weit gehen wollten – doch einige gingen dann doch mit.“