Von Claudia Funder

Außervillgraten, Akumal – Bilder sagen bekanntlich mehr als tausend Worte. Jene, die uns aus Übersee erreichten, sprechen tatsächlich für sich: Petra Stranger, Peter van Glabbeek und ihren beiden Kindern Ben und Esmé geht es so richtig gut. Die Familie aus Osttirol startete eine außergewöhnlich lange Radtour, die sie durch Süd- und Nordamerika sowie Kanada führen wird – die TT berichtete.

Nach dem Flug von Köln ins mexikanische Cancún Anfang Dezember galt es erst einmal, den Jetlag zu verdauen. Die innere Uhr war außer Takt geraten. „In den ersten drei Tagen wusste man eigentlich nie, wie spät es ist. Unser Rhythmus war ziemlich durcheinander“, erinnert sich Petra an die ersten Tage nach der Landung. Auch die Hitze machte zu schaffen. „Es war aber erstaunlich, wie schnell man sich anpasst.“

Am Strand Playa Delfines und beim Baden im Meer fand man rasch Erholung. Mit aufregenden Momenten war man dennoch konfrontiert. „Es gab einen Hai-Alarm und wir mussten rasch aus dem Wasser“, berichtet Petra. Ein andermal fand die Familie am Radweg eine eineinhalb Meter lange, armdicke Schlange.

In der Adventzeit präsentiert sich Cancún reich geschmückt. Es gibt Prozessionen mit unzähligen Kerzen, aber auch Weihnachtskrippen und Schneemänner – Letztere aufgrund der Hitze aus Plastik, versteht sich. Weihnachtsbäume werden auch zum Verkauf angeboten. „Die sehen aber eher kümmerlich aus. Ein Nadelbaum bei der Hitze – das funktioniert nicht. Bei uns würde diese Exemplare sicher niemand kaufen“, so Petra.

Einige Tage nach der Ankunft in Cancún schwang man sich auf die Sättel. Mit dem Rad ging es entlang der Küste auf einer flachen, gut asphaltierten Straße Richtung Süden bis Akumal. „Das war ideal für den Anfang, zur Steigerung unserer Kondition“, erzählt Petra. In der Bucht wartete ein besonderes Naturerlebnis auf die Familie: Meeresschildkröten. Richtig viele dieser Tiere bekamen sie zu Gesicht. „Es sind Schildkröten, die bis zu einem Meter groß werden“, schwärmt Petra. „Sie leben am Strand, da dort das Meeresgras wächst, das sie fressen.“ Die Begegnung der besonderen Art wurde mehrfach mit der Unterwasserkamera festgehalten. Das „Paradies“ bleibt aber auch sicher noch lange in den Köpfen.

Dann ging es weiter Richtung Süden, mit Rad und Zelt. In nächster Zeit wird die Familie das Naturgebiet Reserva de la Biósfera Sian-Ka’an durchqueren. „Das ist mitten im Urwald“, erklärt Petra. „Wir sind auf einer schlechten Schotterstraße unterwegs. Das ist zugleich unser erster Test.“

Auch der 24. Dezember wird im Dschungel verbracht. Was steht an diesem Tag auf dem Programm? „Wir planen, Weihnachten sehr ruhig zu feiern“, verrät Petra. „Nur zu viert, kein Handy, kein Internet.“

Und Geschenke? Ben und Esmé bekamen bereits zum Nikolaus einiges. Am Heiligen Abend gibt es nur noch eine Kleinigkeit, vielleicht ein spanisches Bilderbuch. „Aber wir haben vor, essen zu gehen, mit einem Eis als Nachspeise. Das machen wir im Alltag nie, deshalb ist es für uns etwas Besonderes“, stellt Petra klar. „Und ich werde den Kindern vor dem Einschlafen als Gutenachtgeschichte von Maria und Josef erzählen.“

Schlicht soll es werden, das Weihnachtsfest. Das größte Geschenk hat man sich ohnehin mit der Reise selbst gemacht. „Als ich vor fünf Jahren erstmals Mama geworden bin, habe ich mir vorgenommen, meine Träume zu leben, damit mein Kind sieht, dass ich das Leben genieße. Ich hoffe, dass Ben und Esmé dadurch lernen, auch ihren Träumen nachzugehen“, sagt Petra.

Wünsche für das neue Jahr? „In dieser Hinsicht sind wir langweilig – keine besonderen Wünsche“, antwortet sie. „Weltfriede vielleicht, aber das ist wohl sehr idealistisch.“

Die erste längere Ruhepause wird die Radfamilie in Poptún in Guatemala einlegen, wo sie Mitte Jänner eintreffen will.

Die TT wird weiter über die Tour berichten, auf der mit Sicherheit noch viele spannende Erlebnisse warten.