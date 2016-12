Von Philipp Schwartze

Innsbruck – „Hu! Hu! Hu!“ Der außergewöhnliche Fangesang, der Island während der Fußball-EM im vergangenen Sommer bekannt machte, ist zwar verhallt. Die EM hat den Inselbewohnern aber einen großen Bekanntheitsschub und gestiegenes touristisches Interesse verschafft.

„Ein Außenseiter aus einem Land, das relativ wenig bekannt ist. Die EM war die perfekte Image-Maßnahme für Island-Tourismus, denn die Europäer waren ja fast schon überall, sind auf der Suche nach neuen Destinationen“, sagt Tourismusforscher Peter Zellmann.

Das gestiegene Interesse an Islandreisen im Netz – allein die Seite Visiticeland.com verzeichnete unmittelbar nach dem Achtelfinale doppel­t so viele Aufrufe wie zuvor – war nach der EM so groß, dass Fußball-Nationaltrainer Heimi­r Hallgrimsson für eine Beschränkung der Touristenzahlen plädierte – aus Angst vor Massentourismus. „Selbst wenn wir in Tirol von 20 bis 25 Prozent mehr Island-Urlaubern reden, sind das nur eine Handvoll Menschen. Das ist keine Massendestination“, relativiert Andreas Kröll, Obman­n der Tiroler Reisebüros.

Gänzlich anders stellt sich die Reise-Situation etwas weiter westlich dar. In der ersten Woche nach Trumps US-Wahl-Sieg brachen die Suchanfragen nach USA-Reisen bei der österreichischen Reisesuchmaschine momondo.at um 17 Prozent ein. Zellmann kennt das Phänomen, dass sich politische Veränderungen und Unruhen auf die Buchungen auswirken. „Es ist eine emotionale Stimmungslage. Dabei handelt es sich aber nicht um einen lang anhaltenden Trend“, meint der Tourismusforscher. Andere Gründe für weniger US-Reisen sieht Kröll im schwachen Euro und teureren Flugtickets. „Das ist für mich eine viel logischere Erklärung als die US-Wahl.“

Wirklich lange wollen die Touristen auf ihren Traum- urlaub ohnehin nicht verzichten. „Urlauber haben ein Kurzzeitgedächtnis, lassen sich ihre Wunschdestination nicht wegnehmen. Sie verschieben den US-Urlaub daher vielleicht nur um ein halbes Jahr“, erklärt Zellmann.

Deutlich anders sieht es bei länger anhaltenden Krisen­gebieten aus. „Die Unruhen im östlichen Mittelmeerraum – Tunesien, Türkei, Ägypten – führen zu einer Verlagerung des Tourismus“, sagt Zellmann. Westlichere Länder mit ähnlichem Klima – wie Spanien – dürften sich daher auch 2017 über steigende Urlaubszahle­n freuen. Inzwischen hat Deutschland, das bei österreichischen Touristen immer beliebter wird, soga­r mit der derzeit unruhigen Türkei gleichgezogen.

An der Spitze der österreichischen Tourismusziele ändert sich dagegen wenig: „Kroatien ist der große Gewinner der letzten Jahre – zusammen mit Italien das beliebteste Reiseziel der Österreicher“, sagt Zellmann.

Anreise am liebsten mit dem eigenen Auto, Kurzurlaube von drei bis fünf Tagen – was letztes Jahr schon sehr beliebt war, dürfte laut Zellmann auch dieses Jahr weiter funktionieren. „Außer es kommt bis zur Hauptbuchungszeit für den Sommerurlaub noch zu politischen Unruhen, Anschlägen oder Streiks. Das würde die gesamte Urlaubsplanung durch eine geänderte, emotionale Stimmungslage wieder über den Haufen werfen.“

Wohl auch ein Grund, warum extreme Frühbuchungen – etwa aktuell zu Jahresbeginn für den Sommerurlaub – zurückgehen. Die Urlauber wollen sich alles offen halten, im Internet oder per Apps Preise vergleichen und erst drei bis vier Monate vor Urlaubsantritt buchen.

Und abwarten, wie sich das politische und sportliche Geschehen in der Welt verändert.