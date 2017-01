Von Judith Sam

Innsbruck – Sonnencreme, Zahnbürste, Socken – so viel zu den Grundzutaten eines Reisegepäcks. „Aber auf unserer Fahrt nach Kirgisistan war eines fast noch wichtiger: Für unsere Ski- und Kletterausrüstung musste Platz gefunden werden“, erinnert sich Birgit Fuchs und ergänzt nach kurzem Zögern: „Unsere gefälschten Eheringe waren da schon leichter zu verstauen.“ Die 28-Jährige und ihr zwei Jahre jüngerer Freund Klemens Holzleitner fuhren von Innsbruck aus über den Balkan, die Türkei, den Iran und Russland bis nach Kirgisistan: „32.000 Kilometer in vier Monaten. Dabei bereisten wir so manches Land, in dem nur Verheiratete im selben Hotelzimmer schlafen sollten.“

Ein Glück, dass die beiden nicht auf Gästezimmer angewiesen waren: „Wir knatterten nämlich in einem alten Fiat Panda durch die Gegend. Nachts haben wir unser ,Bärchen’ zum Schlafzimmer umgebaut.“ Ein enges Vergnügen. „Aber es hat gereicht. Wir wollten vor Ende des Studiums nämlich noch eine einzigartige Reise unternehmen. Einfach ,außi’ aus Tirol“, plaudert die heutige Medizinerin.

Der mittlerweile 27 Jahre alte Panda war das einzige Allrad-Auto, das sich die Innsbruckerin und der Patscher damals leisten konnten: „Bis auf einen Reifenplatzer und einen defekten Zündverteiler schlug er sich wacker.“ Zugegeben, das klingt im ersten Moment nicht besonders beachtlich: „Wir sprechen hier aber nicht von einer 32.000-Kilometer-Fahrt über österreichische Autobahnen. In Kasachstan passierten wir Schotterpisten mit derart tiefen Schlaglöchern, dass der Panda in ihnen zu verschwinden drohte.“ Im türkischen Hinterland kamen sie nach neun Stunden Fahrt nur 100 Kilometer weit, weil die Straße so schlecht war, dass wir schleichen mussten.

Während der Reparatur des „Pandini“ in der iranischen Provinzhauptstadt Isfahan lernten die Tiroler einen einheimischen Taxifahrer kennen: „Der hat uns angeboten, dass seine Cousine – die im Gegensatz zu den meisten Einheimischen Englisch sprach – uns die Stadt zeigen könnte.“ So weit, so gut. Doch am Ende des Tages verlangte sie ein saftiges Honorar für ihre Stadtführer-Dienste. „Wir haben ihr als Entschädigung unsere letzten ,Rial’ gegeben und uns geärgert, dass wir so leichtgläubig waren“, gesteht Fuchs.

Diese Erfahrung war allerdings die einzig schlechte. Nicht zuletzt, weil die beiden sich Mühe gaben, den Einheimischen mit Respekt zu begegnen und die jeweilige Kultur zu achten: „Die war teils ganz anders als gewohnt. In Kasachstan hielt uns etwa ein Polizist auf. Obwohl ich am Steuer saß, reckte er sich ins Auto, um nur Klemens die Hand zu reichen.“ Auf Fuchs’ Irritation hin erklärte er, es sei ein Zeichen von Höflichkeit, sie als fremde Frau nicht ungefragt zu berühren.

Im Iran trug Fuchs ein Kopftuch – als Zeichen ihres Respekts gegenüber den Einheimischen: „Obwohl Touristen anscheinend nicht dazu verpflichtet sind. Anfangs habe ich das Tuch viel zu straff gebunden, die Enden ständig ins Essen getaucht und in der Autotür eingeklemmt.“

Fuchs am Steuer war übrigens die Ausnahme: „Besonders im Iran war der gängige Fahrstil nämlich wild!“ Mit einem gefühlten Mindesttempo von 60 km/h heizten die Autos durch die Stadt. Verkehrsstreifen gab es gar keine und wo die Autos in Tirol in drei Spuren fahren, quetschen sie sich dort zu fünft auf die holprigen Straßen. „Außerdem konnten wir die großteils arabisch beschrifteten Straßenschilder nicht lesen. Man kann fast sagen, wir navigierten nach dem Sonnenstand“, lacht Fuchs, die sich noch heute, knapp ein Jahr nach der Reise, wundert, dass sie keinen Unfall erlebten.

Doch nicht nur auf den fremden Straßen kam es zu so mancher brenzligen Situationen: „Auf der Reise versuchten wir auch möglichst viele Gipfel zu erklimmen. Dabei mahnte uns die angespannte Lawinenlage zu erhöhter Vorsicht.“ Der Reiz beim Besteigen der bis zu 7000 Meter hohen Berge in diesen Ländern sei nämlich, dass man dort nicht einfach online Wetterbericht und Lawinenwarnstufen abrufen kann. „Man steht schon mal zwei Tage vor einem Berg und analysiert ihn. Wenn dort etwas passiert, kommen weder Rettung noch Helikopter.

Kein Wunder, dass Fuchs’ Mutter inzwischen zuhause auf Nadeln saß. „Aber wir haben uns regelmäßig gemeldet und im Nachhinein freut sie sich, dass wir so etwas erleben durften.“ Das „Bärchen“ steht übrigens immer noch in Fuchs’ Garage: „Wir haben ihn zwar nur für den Trip gekauft, aber es noch nicht übers Herz gebracht, ihn wegzugeben.“