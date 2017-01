Von Irene Rapp

Tux – Die Höllensteinhütte präsentiert sich auf den ersten Blick so wie viele andere Berggasthäuser auch: Man tritt ein in eine große Gaststube mit viel dunklem Holz und einer langen Bar. Auf den zweiten Blick entdeckt man jedoch, dass in der Einkehr oberhalb von Lanersbach mehr steckt – „nämlich das höchstgelegene Bauernmuseum Österreichs“, wie Michael Erler erzählt.

Rund 500 Gegenstände – von alten Fotos über einen riesigen von der Decke hängenden Kupferkessel, der früher zum Kasen verwendet wurde, bis zum Ochsenjoch – sollen das einstige bäuerliche Leben im hintersten Zillertal dokumentieren. „Viele der Sachen haben wir gekauft, viele geschenkt bekommen“, sagt Erler, seiner Familie gehört die Höllensteinhütte.

Eine Einkehr dort könnte daher länger dauern, so faszinieren allein schon die Fotos aus einer längst vergangenen Welt, die an die Aufnahmen der 2010 verstorbenen Erika Hubatschek erinnern: Auch sie hielt das Leben und Arbeiten der Bergbauern mit der Kamera fest. Die ganzen Schätze präsentieren sich einem übrigens, wenn man auf die Toilette will: In einer Art riesigem Stiegenhaus sind dort die Sachen zu bewundern, „da sind die Gäste mitunter lange am Klo“, erzählt Erler lachend.

Wer jetzt im Winter zur Höllensteinhütte marschiert, kann dann wunderbar herunterrodeln: auf einer Naturrodelbahn, die zwar mit keinem Gütesiegel des Landes Tirol ausgezeichnet ist, aber trotzdem zum Rodeln einlädt. Sie ist nicht allzu schwer, flottere steile Abschnitte wechseln sich gut mit flacheren Passagen ab. Wir sind am Dienstag bei Traumwetter dort unterwegs gewesen. Das Urteil: Die Bahn bietet spaßig-entspannten Rodelgenuss.

So kommt man hin: Hinein geht es ins Zillertal bis nach Mayrhofen, dann folgt man den Wegweisern ins Tuxer Tal. Ist man in Lanersbach angekommen, fährt man bis kurz vor das Ortsende, auf der linken Seite weist dann ein großes Hinweisschild auf die Höllensteinhütte (Gehzeit: 1 h) hin. Hier, bei der Enterwaldbrücke, die über den Tuxbach führt, gibt es einige Parkplätze (kostenlos).

Zunächst geht es über die Brücke und gleich links steil hinauf, weil bis zum Beginn der Rodelbahn eine derzeit gut verschneite Zufahrtsstraße zu einem Wohnhaus bewältigt werden muss. Gleich nach der Brücke findet sich auch ein Hinweisschild mit wichtigen Infos: Die Bahn zur Höllensteinhütte wartet nämlich mit fix vorgegebenen Rodelzeiten auf, in der restlichen Zeit bringen Taxis Gäste zur Einkehr (Rodelzeiten: 13.30 bis 15.30 Uhr, 17.30 bis 18.30 Uhr, ab 22 Uhr.) „Diese Regelung funktioniert ganz gut“, sagt Erler und erzählt, warum die Höllensteinhütte so groß ausgefallen ist: Vor Jahren war nämlich im Gespräch, hier ein Skigebiet zu errichten. Anfang der 1980er-Jahre wurde daher das Gasthaus mit Übernachtungsmöglichkeit errichtet. Dann kam jedoch alles anders, Skigebiet gab es keines, nur die Höllensteinhütte blieb.

Zurück zum Rodeln: Hat man das letzte Wohnhaus passiert, geht es in südwestlicher Richtung durch den Wald hinauf. Meist in angenehmer Steigung, mitunter gemütlich dahinführend, am frühen Nachmittag scheint jetzt im Jänner immer wieder die Sonne auf die Bahn. Traumhaft die Ausblicke auf die Bergwelt, alles präsentiert sich derzeit als Wintertraum. Auf dem ersten Abschnitt passiert man noch die Stationen eines Kreuzweges, bei Wegzweigungen Wegweiser.

Nach rund einer Stunde Gehzeit öffnet sich dann der Blick, vorbei geht es an einem Holzhaus und man befindet sich in einem kleinen Hochtal. Die Szenerie wird u.a. vom 2874 Meter hohen Höllenstein bestimmt, in seinem Felsaufbau entdecken gute Augen eine Höhle. „Da geht es rund 30, 40 Meter hinein“, berichtet Erler und weil ihn die Gäste oft danach fragen, würden diese zu hören bekommen, dass von dort der Schnee herauskommt. Noch ein paar Meter, dann hat man die Höllensteinhütte erreicht (im Winter durchgehend geöffnet von 11–1 Uhr Früh; Sonntag 11–18 Uhr). Derzeit geht sich zwar kein Sonnenbad auf der Terrasse aus, weil dieser Fleck wie so manch anderer Teil Tirols im Winter einige Zeit auf Sonne verzichten muss. Ab Februar ist das wieder möglich, dann kann man die Gegend samt Loschbodenalm, wo im Sommer 120 Stück Vieh weiden, besser bewundern. Zurück ins Tal ging es dann auf der gut präparierten Bahn mit ungewöhnlicher Beleuchtung: Glühlampen in drei Farben liefern nämlich wertvolle Infos – Rot: Vorsicht enge Kurve, Tempo drosseln! Gelb: Rodeln auf Sicht! Grün: Rodel laufen lassen! Die Bahn selbst wartet mit drei scharfen Kurven auf, ansonsten geht es mal mehr, mal weniger flott – wegen der flacheren Passagen – dahin. Für Genussrodler! Helm und Stirnlampe für die Fahrt in der Dunkelheit nicht vergessen!