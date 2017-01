Josefina ist konzentriert. In der rechten Hand hält sie einen zierlichen Pinsel, mit der linken fixiert sie eine regenschirmgroße Scheibe auf der Staffelei. Wie gebannt starrt die junge Costa-Ricanerin auf die knallrot lackierte Holzplatte, die mit bunten Dreiecken und naiven Blüten verziert ist. Sie rückt Trägerhemd und Schürze zurecht, taucht den Pinsel in einen weißen Farbtopf, hält den Atem an und malt ein paar kunstvoll geschwungene Linien auf das künftige Ochsenkarrenrad. Dann pustet sie über die feuchte Farbe und schreibt daneben noch schnell den Ortsnamen – Sarchí. „Wir Maler geben den Carretas den letzten Schliff“, erzählt Josefina stolz und blickt verliebt auf ihr buntes Schmuckstück.

Mit ihren Künstlerkollegen Ronald und Victor hockt Josefina zwischen Farbtöpfen, Staffeleien und Regalen, in denen sich rot lackierte Holzteile stapeln. In der offenen Werkstatt mitten im zentralen Hochland, wo sich die Häuser die Hänge der Cordillera hinaufziehen und die Landeshauptstadt San José rund 40 Kilometer entfernt liegt, werden noch heute die traditionellen zweirädrigen Ochsenkarren hergestellt. In Sarchí, der einzigen Produktionsstätte der Republik, sitzen die Spezialisten wochenlang an der Fertigung eines Wagens. Bis zu 5000 Dollar werden dafür gezahlt. Die Kunden kommen schon längst nicht mehr nur aus Costa Rica. Inzwischen lassen sich sogar Europäer die traditionellen Carretas schicken.

„Wir schneiden die einzelnen Teile mit einer hundert Jahre alten, per Wasserrad betriebenen Säge“, erklärt Victor. „Aus weichem Zedernholz die Dekorelemente, dann geht das Einschnitzen der Muster leichter. Aus harten Hölzern Deichsel und Räder, denn die müssen das Gewicht des zwei Tonnen schweren Karrens tragen“, ergänzt er und lächelt einem Touristenpaar zu. Die beiden sind für einen Tagesausflug aus San José gekommen, um die handwerklichen Meister bei ihrer Arbeit an den kunterbunten Ochsenkarren zu beobachten.

So wie sie machen es viele. Sie kommen mit dem Bus aus Alajuela, der Provinzhauptstadt mit dem internationalen Flughafen, die ein toller Ausgangspunkt für Ziele im Norden ist. Sie kommen sogar über die Interamericana aus Puntarenas oder aus Jacó – Sarchís Kunst gilt als spannende Ergänzung zum Strandurlaub und der Natur der Nationalparks, für die Costa Rica berühmt ist. Mancher bestaunt noch den Sonnenuntergang über den Kaffeeplantagen an den weitläufigen Hängen der Berglandschaft und den größten Ochsenkarren der Welt.

Mit 14 Metern Länge und knapp vier Metern Höhe thront er auf einem Sockel in dem kleinen Parque Central vor der Kirche in Sarchí Norte, sicher eingezäunt, mit einem Dach vor Regen geschützt. Seit dem Jahr 2006 steht das überdimensionale Gefährt im Guinness Buch der Rekorde – ein Meisterwerk der landesweit bekannten Carreta-Schmiede Eloy Alfaro. Zehn Handwerker arbeiteten drei Monate daran, verbrauchten 64 Meter Holz und Dutzende Liter Farbe.

Schon im 16. Jahrhundert sollen spanische Kolonialherren die Konstruktionspläne für die Carretas mit nach Costa Rica gebracht haben. Zu einem echten Renner wurden die Ochsenkarren aber erst mit dem Kaffeeboom des 19. Jahrhunderts. Denn die inzwischen optimierten Vehikel bestanden aus speichenlosen Rädern, die den Weg durch die matschigen Lehmpisten fanden und nie stecken blieben, wenn die Kaffeebauern mit ihrer teuren Fracht wochenlang durch das gebirgige Hochland auf der Reise waren – von den Feldern bis zum Hafen an der Pazifikküste. Gut ein Drittel der Region war damals mit kleinen, privaten Kaffeeplantagen bedeckt. Das Geschäft lief gut, man leistete sich die robusten Carretas, deren Räder komplett aus einem uralten Baumstamm gesägt wurden. Heute ist das nicht mehr erlaubt. Man will die alten Bäume schützen. Und so werden die Räder nun aus 16 Teilen zusammengesetzt.

Auf dem Höhepunkt des Kaffeeanbaus waren rund 10.000 Karren unterwegs. Von hübschen Mustern und bunten Farben wollte damals kaum jemand etwas wissen. „Funktionieren sollten die Carretas und ihr besonderer Klang, der durch die Spannung eines Eisenrings um das Holzrad entsteht, den Ehefrauen die Heimkehrer ankündigen: um das Essen auf den Tisch zu stellen oder den Liebhaber loszuwerden“, lacht Victor. Nach und nach entwickelte sich so etwas wie ein nationaler Stolz auf die Carretas. Die Bauern begannen, die Fuhrwerke zu bemalen, nutzten sie nicht mehr nur zum Transport, sondern fuhren damit auch zum Markt und zur Kirche. 1988 erklärte der damalige Präsident Oscar Arias die Carreta zum nationalen Symbol. Die bunten Wagen, die es in fünf verschiedenen Größen und in der Mini-Version als Souvenir gibt, zählen seit 2005 zum Weltkulturerbe der Unesco.

Auf den Feldern und Straßen sieht man die Carretas kaum noch. Zu kostbar sind sie den heutigen Kaffeebauern und zu starr gegenüber den modernen Treckern. Wer es sich leisten kann, stellt sich eines dieser Schmuckstücke in den eigenen Garten.

Ansonsten pilgern aber jedes Jahr im August Tausende gläubige Costa-Ricaner nach Cartago, die alte Landeshaupt-stadt, um der Prozession der Marien-Statue beizuwohnen. Dutzende bunter Carretas folgen ihr und ziehen dabei durch die Straßen – ein traditioneller Ochsenkarren schöner als der andere, gezogen von den prächtigsten Rindern. Ein Bild fast so wie vor über hundert Jahren. (Martina Katz)