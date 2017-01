Es ist 5 Uhr Früh. Nach einer fast zehnstündigen Flugreise und einem Jetlag durch die fünfstündige Zeitverschiebung liegt man, ohne einen Wecker gestellt zu haben, putzmunter im Bett. Nach den ersten Schritten im durch die Klimaanlage runtergekühlten Hotelzimmer ist das erste Ziel klar: der Balkon. Und gleich nach dem Öffnen der Türe schlägt einem ein unfassbar angenehmer Wärmeschwall entgegen, der sofort Urlaubsstimmung aufkommen lässt. Und vor der Kulisse von Palmen, einem türkisblauen Meer und einem fast kitschigen Sonnenaufgang wird einem klar: Ja, wir sind angekommen im Paradies – genauer gesagt auf der Karibikinsel Martinique. Vergessen ist, dass man vor nicht einmal 24 Stunden noch bei Kälte und Schnee mit Winterjacke und Mütze in das Flugzeug gestiegen war. Und Frieren ist hier ohnehin ein Fremdwort: Durch die hohe Luftfeuchtigkeit fühlen sich 30 Grad Celsius bald wie 40 Grad an.

Das „Caribbean“-Feeling hat einen dadurch schon nach wenigen Minuten gepackt. Verschwitzte T-Shirts inklusive. Martinique erfüllt alle Klischees, wie man sich eine Trauminsel vorstellt: Neben palmengesäumten Sandstränden beeindruckt Martinique vor allem durch sehr viel unberührte Natur. Nicht umsonst wird die Insel der Kleinen Antillen auch als „Juwel der Karibik“ und von den Ureinwohnern auch als „Blumeninsel“ bezeichnet.

Ein Stückchen Europa

Tausende Kilometer von der Heimat entfernt, befindet man sich zwar im Herzen der Karibik, aber dennoch immer noch in Europa. Martinique gehört als Überseedépartement zu Frankreich und ist somit Teil der EU. Es gelten die französischen Gesetze, es wird mit Euro bezahlt und es wird (fast ausschließlich) französisch gesprochen. Auf Englisch hofft man hier vergebens, Deutsch braucht man sich gar nicht erwarten. Trotz vieler europäischer Einflüsse ist ansonsten die karibische Leichtigkeit der Bewohner deutlich zu spüren. „Bei uns scheint die Sonne nicht nur vom Himmel, sondern auch in unseren Herzen“ lautet das Motto. Und das trifft auch zu.

Eine Herzensangelegenheit ist eine krumme Sache – die Banane. Die Frucht spielt im Leben auf der Insel eine wichtige Rolle, sie ist auch eines der wichtigsten Exportgüter. Das Musée de la Banane bei Sainte-Marie im Nordosten der Insel zeigt dabei die unglaubliche Artenvielfalt. „Bei uns werden zehn verschiedene Sorten in unterschiedlicher Größe und Farbe angepflanzt. Und alle sind essbar“, erklärt Luc Rodin. Er arbeitet als Guide und führt Touristen und Schulklassen durch die Bananenplantagen.

Unverzichtbar sind die Bananen auch in der heimischen Küche. Das demonstriert auch Köchin Prisca Morjon. Die laut eigenen Angaben „erste Bloggerin von Martinique“ ist auf der Insel vor allem durch eine eigene TV-Kochshow bekannt. Sie setzt sich vor allem für regionale Lebensmittel ein und versucht mit Kochworkshops, bei denen die Gäste selbst anpacken müssen, die „kreolische“ Küche näherzubringen. Bananen werden dabei unterschiedlich verwendet: Entweder als Obst, etwa für Desserts, oder als Kochbananen, also Gemüse, für Beilagen zu Fleischgerichten.

„Alles Banane“, heißt es auch in so manchem Souvenirshop. Dort wird einem geboten, was man aus der Frucht sonst noch so alles machen kann. Neben Bananenlikören sticht vor allem das Bananenketchup gleich ins Auge. Beim ersten Anblick noch belächelt, war den Gästen nach der Kostprobe die Überraschung ins Gesicht geschrieben. Beeindruckt vom intensiven Geschmack stand gleich zweifellos fest, dass mehrere Fläschchen als Mitbringsel mit nach Österreich müssen.

Tour zum „Drive in“-Vulkan

Doch vorher ist noch „Inselhüpfen“ angesagt. Südlich von Martinique liegt St. Lucia, das per Fähre in rund eineinhalb Stunden zu erreichen ist. Auf den ersten Blick wirken die beiden Inseln ziemlich ähnlich – zumindest landschaftlich. Doch im Gegensatz zum französisch geprägten Martinique haben im seit 1979 unabhängigen St. Lucia die Briten ihre Spuren hinterlassen. Am auffallendsten in Form des Linksverkehrs und mit Englisch als offizieller Amtssprache.

Ein Muss auf St. Lucia ist jedenfalls eine gemütliche Bootstour entlang der Strände und felsigen Küsten hin zum Wahrzeichen der Insel: den (inaktiven) Vulkankegel-Zwillingen Piton. Der 786 Meter hohe Gros Piton und der mit 739 Metern Höhe nur unwesentlich kleinere Petit Piton sind das beliebteste Fotomotiv der Insel. Das Gebiet um die beiden Vulkane ist auch auf der Liste des Unesco-Weltkulturerbes. Als Naturliebhaber ein ideales Gebiet für kurze oder längere Ausflüge, um auf Entdeckungsreise zu gehen.

In unmittelbarer Nähe liegt auch Sulphur Springs. Liebevoll oft auch als einziger „Drive in“-Vulkan der Welt bezeichnet. Die dampfenden Schwefelquellen kann man dabei aus nächster Nähe beobachten. Der Weg dorthin ist touristisch erschlossen und daher wenig überraschend ein beliebtes Ziel. Während es überall qualmt, brodelt und blubbert, muss vor allem die Nase dank des stechenden Schwefelgeruchs so einiges ertragen. Doch nicht nur Ausflüge, auch Partys sind in St. Lucia angesagt – wie etwa in Gros Islet. Regelmäßig wird dort zum „Friday Night Jump“ geladen. Es handelt sich um kein Action-Spektakel, sondern die Straßen des Ortes werden in eine riesige Partyzone verwandelt. Das Ziel: Einheimische, Hotelangestellte und Touristen sollen gemeinsam bis in die Morgenstunden feiern. Karibik pur! (Christoph Rauth)