Von Irene Rapp

Achenkirch – Mit dem 1988 Meter hohen Juifen im Karwendel verhält es sich wie mit einem zweischneidigen Schwert: Für Anfänger ist diese Skitour ideal, da alpintechnisch nicht anspruchsvoll. Allerdings sind rund acht Kilometer bis zum Gipfel zu bewältigen, womit das Ganze zu einem langen Hatscher wird. Dafür bietet die Tour viele landschaftliche Reize, bei der Rückkehr gibt es allerdings eine kurze Stelle, wo man wieder „hinauftretteln“ muss.

Nicht zu vergessen, dass diese Erhebung bei unseren nördlichen Nachbarn sehr beliebt ist und dort viele Deutsche anzutreffen sind. Alles in allem ist die Skitour auf den Juifen jedoch ein Erlebnis wert. Am vergangenen Samstag waren zwar einige Stellen abgeblasen und es hätte noch Schnee vertragen können, vielleicht ist in dieser Woche aber ein wenig dazugekommen.

So kommt man hin: Vom Inntal kommend fährt man durch Achenkirch bis zum Ortsteil Achenwald, dort findet sich links der Straße ein großer Parkplatz (Parkplatz Falkenmoos, gebührenpflichtig; Tagesticket: 5 Euro). Einige Meter die schmale, dahinter liegende Asphaltstraße hinauf, dann gleich über die Wiesen aufwärts. Zunächst über freies Gelände (in einem Zaun gibt’s zum Glück eine Lücke), dann zu einigen Häusern. Hier noch einmal kurz über eine Straße (Ski abziehen), dann auf eine Forststraße zunächst in südwestlicher, dann westlicher Richtung zur Falkenmoosalm (Wegweiser).

Dazu zunächst hinein in den Wald, bei einer Wegzweigung folgt man dem Fußweg (Wegweiser) und nicht dem längeren Fahrweg hinauf zur Alm. Auf diesem leicht ansteigend bergauf (auch hier fehlte es an einigen Stellen an Schnee), dann lichtet sich das Ganze. Über die weiten Almflächen hinauf zur Falkenmoosalm (rd. 1300 m), die aus einigen Hütten besteht.

In einer davon, der Franz-Hütte – klein und urig, mit einer winzigen Stube, dafür viel Platz vor dem Haus – bietet Franz Lamprecht aus Achenkirch Besuchern Speis und Trank: Die Auswahl ist zwar beschränkt, das enge Beisammensitzen in der Stube jedoch ein Erlebnis wert.

Hinter den Almen dann auf der linken Seite eine sichtbare Schneise steil hinauf wieder durch Wald und zu einer großen Lichtung. Witzig: Rechts von den Almgebäuden sticht ein riesiger Baum ins Auge.

Auf der Lichtung kann man sich noch umentscheiden und auf die Hochplatte gehen – von den Einheimischen Plattl genannt. Zum Juifen jedoch auf einem breiten Forstweg weiter leicht bergab – das ist besagte Stelle, auf der man später wieder hinauf muss – dann öffnet sich das Gelände zu einem großen Kessel mit den Gebäuden der Großzemm- alm (rd. 1500 m).

Unter den Wänden der Hochplatte weiter (da waren Lawinenrutscher zu sehen, Vorsicht bei angespannter Lawinensituation) und in einem weiten Rechtsbogen an den Gebäuden vorbei in nordwestlicher Richtung auf einen Rücken hinauf zur Lämpereralm (rd. 1700 m).

Von hier aus ist der Juifen gut erkennbar, doch noch ist es nicht so weit. Zunächst unterhalb der Marchbichler Spitze (1898 m) weiter bis zum Marchbichler Joch (am Samstag wären hier Harscheisen gut gewesen). Oben angekommen genießt man einen Traum-Blick auf das Karwendel mit Gipfeln, die wie von Riesenhand platziert wirken. Nun auf dem breiten Vorrücken hinauf zum Juifen und sich rechts haltend – allerdings nicht zu weit rechts wegen der Wechten – weiter bis zum Gipfelaufbau. Hier zogen wir jedoch die Skier ab und gingen zu Fuß bis zum Gipfelkreuz. Zurück ging es dann auf der Aufstiegsspur, bei entsprechender Schneemenge hätten sich aber wohl einige interessante Abfahrtsvarianten angeboten. Ab der Falkenmoosalm auf der langen Forststraße retour.

PS: Auf der Homepage des Achensee-Tourismus findet sich eine neu herausgegebene Achensee Skitourenkarte mit der Tour auf den Juifen und vielen weiteren (www.achensee.com).