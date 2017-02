Unten, in Lower Dharamsala, auf 1220 Metern Seehöhe gelegen, ist nicht nur die spirituelle Erleuchtung zumeist noch recht mäßig: Der kleine Marktflecken liegt nicht selten im Nebeldunst der Ebene und lebt von einem Busbahnhof mit angeschlossener Busbahnhofbar, wo auch frühmorgens schon Chai und Aloo Paratha gereicht wird, wem danach ist – Milchtee mit Kartoffelfladenbrot, viel mehr ist da nicht zu holen. Heizung auch keine, man kauert draußen um kleine Feuerchen, wo feuchter Müll und frisch getrocknete Kuhfladen ein wenig Wärme spenden. Das Hotel Paradise dahinter ist nur wenig kuscheliger. Hier bleibt keiner länger als nötig, bis auf ein paar dunkle Schemen mit Horn und Huf, die sich am Kotwali Basar Styroporkartons einverleiben und recht zufrieden kauen und wiederkauen.

Kein Wunder, dass alle anderen nach oben wollen: Upper Dharamsala, auch als McLeod Ganj – der Name eines früheren britischen Gouverneurs – bekannt, liegt rund 600 Meter höher und ist mit unten längst zusammengewachsen. Der Jeep-Trail braucht dafür bei atemberaubenden Steigungen und einspurigen Serpentinen nicht einmal vier Kilometer, die Umfahrung für Busse über zehn Kilometer. Asphaltiert bis oben sind sie eigentlich beide, denkt man die Schlaglöcher weg.

Dahinter beginnen ein paar Allradpisten hinauf zu den wolkenverhangenen Gletschern hinter den Waldkuppen, die irgendwann zu Fußwegen werden: Rechtzeitig vorher umdrehen kann nicht schaden, was nicht alle indischen Neureichen wahrhaben wollen, die hier Schutz vor dem Dampf der Metropolen suchen. Die Hill Station im Bundesstaat Himachal Pradesh – ein klimatisch begünstigter Ferienort der britischen Verwaltungsbeamtenschaft zu Kolonialzeiten – hat eine Jahresmitteltemperatur von angenehmen 19 Grad Celsius.

Asyl für seine Heiligkeit

Die frühere britische Garnisonsstadt wurde 1905 durch ein Erdbeben dem Erdboden gleichgemacht und dümpelte allmählich der Vergessenheit entgegen, bis der 14. Dalai Lama – damals blutjung – 1960 um indisches Asyl ansuchte und sich hier niederließ. Und dann ging‘s los: Dieses Dharamsala, das oben am Berg nämlich, ist zu einem der bedeutendsten Touristenorte Nordindiens geworden, tibetisches Kulturzentrum, Travellerenklave und Trekking-Hotspot gleichermaßen.

Und eines der schicksten Stelldicheins für indische Honeymooner, die an lauschigen Plätzchen wie dem verwachsenen alten Friedhof hinter der Kirche „St.John in the Wilderness“ nicht nur Affen füttern, sondern ein wenig Zeit zu zweit finden wollen. Und das ist in Indien nicht immer leicht, nicht einmal hoch oben.

Ja, es regnet oft dort, nicht nur in der Monsunzeit: Kein Wunder, dass der Ruhesitz für verheiratete Offiziere „Cloud‘s End“ heißt. Richtig, es gibt schönere Orte im Himalaya, mit Blick auf nahe Gipfel und weiße Gletscher. Korrekt, es wird viel zu viel gebaut – denn ebene Flecken gibt es nur ein paar hundert Meter entlang der Jogbara Road und der Temple Road, hinunter zum Allerheiligsten, wo im Tsuglagkhang Complex der Photang zu finden ist, die offizielle Residenz des Dalai Lama, die Namgyal Gompa und das Tibet Museum.

Zwischen den beiden Straßen, die gerade breit genug für zwei Kälber und einen Tata Nano sind, steht noch eine dritte Häuserzeile, gerade drei Meter breit, aber drei Stockwerke hoch: Durch die Scheiben des Pilgerfrisiersalons taucht schemenhaft die nächste Kuh auf, die gerade eine ältliche Royal Enfield auf einen Bananenkarren wirft, was weder dem chromblitzenden Motorrad, den Bananen, noch dem wackeligen Kalb daneben besonders guttut. Vom Dachgarten des tibetischen Restaurants Tsongkha dazwischen, wo die Momos noch fetter sind und die Nudelsuppen in noch tieferen Schüsseln kommen als sonstwo, lässt sich eigentlich die ganze Stadt überblicken: Zumindest die heroben am Grat, fast bis hinüber zur tibetischen Flüchtlingsschule am Heiligen Dal See, wo die hinduistischen Götterfiguren auf den Tretbooten allerdings dringend ein bisschen neue Farbe bräuchten, den Selfies an Bord zuliebe.

Von Autofahrern und Kühen

Ein Tata Nano hat ein Lenkrad, einen Scheibenwischer, vier Räder, zwei Türen und ein Dach. Das war‘s auch schon, doch um rund 1000 Euro bekommt man auch in Indien nicht mehr als zwei Meter Autolänge. Und das ist gut hier, denn der Hauptplatz am Ortsende des Pilgerstädtchens ist höchstens achtzig Quadratmeter groß. Wendemanöver enden nicht selten fast im Pastry Palace an der Ecke, wo ein farbenprächtiges Stück Schwarzwälder Kirschtorte um 60 Cent im Angebot ist, weil die Kühlanlage unter der Vitrine nicht immer verlässlich arbeitet. Gelegentlich beschließt die Tante der jungen Kuh von vorhin zu kosten, nachdem sie von einem Pulk Pilger in fabriksneuem Orange verscheucht wurde, weil sie sich an den kübelgroßen Gebetsmühlen reiben wollte: Kuh sein ist nirgends leicht hier. Autofahren auch nicht, selbst für die, die es gelernt haben.

Rund 25.000 Einwohner und kaum eine ebene Fläche: Dharamsala erstreckt sich über 29 Quadratkilometer steiles Hügelland, mit magischen Ausblicken auf die Tiefebene des Südens, wenn es nicht wieder gerade regnet. Das gehört hier dazu, nicht nur in der Monsunzeit. „We celebrate life daily“, steht da vor dem X-Cite Nachtclub im ersten Stock, wo es Wasserpfeifen und so manchen Drink gibt, um die Mühsal des Tages zu vergessen: Die Wanderungen zum Bhagsu Wasserfall etwa, oder der Pilgerweg durch den Fahnenwald um den tibetischen Kultplatz. In der Dämmerung, abends um halb sechs, wenn die Tatas allmählich Fernlicht einschalten sollten, wenn sie welches hätten, läuft im Hinterstubenkino „Machete kills“ an – auf Großbildschirm, wie auf handgeschriebenen Plakaten draußen verlautet worden war, bevor der Regen die Schrift verwischt hat.

Ein paar deutsche Studenten sitzen da, mit Free-Tibet-Shirts, was sonst. Und dem alten Sadhu, einem der paar struppigen heiligen Männer hier heroben, ist der Filmtitel ohnedies egal, solange es drinnen trocken ist. Gegenüber, vor dem Tibetan Career Center, parkt ein Mahindra-Geländewagen der örtlichen Tierrettung, wer immer den finanzieren mag.

Tibet-Kult und Big Business

Wichtiger für die Stadt ist wohl die 1961 vom jetzigen Dalai Lama gegründete medizinische Fakultät Men-Tsee-Khang, benannt nach der 1916 vom 13. Dalai Lama in Lhasa gegründeten Universität. Auch andere, alternativere Behandlungsorte schießen mittlerweile aus dem feuchten Boden wie Pilze: Das „Heart Rock Café“, ein Kellerschuppen, hat zwar laut Eingangsschild ganzjährig ganztägig offen, aber heute eben nicht. Volunteers, Freiwillige und Sympathisanten der tibetischen Sache gibt es offenbar genug.

Bis der Dalai Lama seine nächsten öffentlichen Teachings in seiner Wahlheimat macht, kann man sich auch mit Yoga, Malen und Kochkursen die Zeit vertreiben, sagen die Traveller im Snow Lion Restaurant bei einer Tasse Mokka Madness, während sie via WLAN nachsehen, wo heute Abend die nächste Yoga-Selbsterfahrung losgehen soll. Ob der Haufen Schlagobers dazu mit irgendeiner Kuh von vorhin zu tun hat, wissen nur die Götter. Tashi Delek, möge es euch allen wohl ergehen! (Günter Spreitzhofer)