Von Claudia Funder

Außervillgraten, Guatemala – Wie die TT berichtete, brachen Petra Stranger, Peter van Glabbeek und ihre Kinder Ben und Esmé im Dezember von Cancún/Mexiko zu ihrer langen Radreise auf. Die Tour führt die Familie aus Außervillgraten durch Zentral-, Nord- und Südamerika.

Im vergangenen Monat erkundete das Quartett Guatemala. 844 Kilometer und 15.000 Höhenmeter wurden abgespult. Die Steigungen und die Schotterstraßen mit grobem Gestein wurden zum Kraftakt. Peter radelte bereits in 60 Staaten, so schlechte Straßen wie in Guatemala hatte er aber noch nie erlebt.

Ausgangspunkt war Poptún im Nordosten Guatemalas, wo man sich eine Erholungspause gegönnt und unnötiges Gepäck zurückgelassen hatte. Von hier aus wurde das Land Richtung Südwesten durchquert. Und es ging bisweilen in luftige Höhen. Highlight der Tour durch das Land sei die Bezwingung des höchsten nichtvulkanischen Berges von Guatemala, der „La Torre“, gewesen, berichtet Petra.

„Zum Gipfel auf einer Hochebene in 3837 Metern Höhe führte eine sehr schlechte Schotterstraße. Wir konnten bis 3550 Meter fahren, dann haben wir die Räder die restlichen sieben Kilometer etwa vier Stunden lang geschoben“, erinnert sich Petra. Um sich an die Höhe zu gewöhnen, entschied man sich für zwei Etappen. „Die erste Nacht haben wir auf 3350 Metern verbracht, die zweite am Gipfel“, erzählt Petra. Sich gut einpacken war angesagt, denn es wurde ziemlich frisch. „An beiden Morgen hatten wir Eis auf dem Zelt, es hatte etwa minus fünf Grad.“

Die Abfahrt war einfacher, „aber teilweise mussten wir die Räder trotzdem schieben, wenn die Reifen im Schotter wegrutschten“, so Petra.

Anders als in Mexiko war der Kontakt zu den Einheimischen in Guatemala bisweilen schwieriger. „Sobald wir irgendwo stehen blieben, war das ganze Dorf da. Ben und Esmé wurden ungefragt fotografiert und getätschelt“, erzählt Petra von einer Distanzlosigkeit, die mühsam wurde. Ein gewisses Verständnis hat sie dennoch: „Viele Einheimische hatten nie zuvor weiße Kinder gesehen.“

Es gab aber auch entspannte Begegnungen, etwa eine auf der Fahrt zur „La Torre“, als die Radfamilie in Chiantla auf der Suche nach einem Zeltplatz in die Dunkelheit geriet. „Jeder sagt, und daran halten wir uns auch normalerweise, dass man in Guatemala nicht in der Nacht fahren soll – zu gefährlich wegen der schlechten Straßen, verrückten Autofahrer und Dieb­e“, erzählt Petra. Ein Lenker, Leonel, sei stehen geblieben und habe die vier in sein Haus eingeladen. Am nächsten Tag verbrachte man mit ihm und seiner Frau Dora erholsame Stunden in der Therme Fuentes Georginas nahe des Vulkans Santa Maria.

Probleme bereitete den Radreisenden im vergangenen Monat das Zelt. Die Stöcke brachen zuletzt fast täglich und die Röhrchen, die über die Bruchstellen geschoben wurden, gingen zur Neige. Nun wartet man auf neue Zeltstöcke aus den USA, die nach Mexiko geschickt werden. In Guatemala gab es nämlich keine Möglichkeit. „Ben wollte dem Kindergarten Außervillgraten eine Karte schicken, aber weder eine Briefmarke noch ein Postamt waren auffindbar“, so Petra, die die Karte kurzerhand abfotografierte und der Kindergartentante digital schickte. Diese druckte sie für Bens Osttiroler Freunde aus.

„Wir haben Guatemala mit vielen Eindrücken und sehr müde verlassen“, berichtet Petra, die sich mit ihrer Familie nun wieder in Mexiko befindet. „Von Mapastepec fahren wir ein kurzes Stück entlang der Pazifikküste, danach geht es wieder ins Landesinnere, nach Oaxaca.“ Erneut werden stramme Waden gefragt sein. Die hübsche koloniale Stadt liegt nämlich auf 2000 Metern Seehöhe.

In den vergangenen Tagen war aber noch Erholung angesagt, mit einigen Ausflügen. Zwischendurch wurde repariert, gewaschen und genäht. „Ich stopfe fast täglich ein Loch irgendeines Kleidungsstücks“, verrät Petra mit einem Schmunzeln.

Die nächsten Wochen verbringen Petra, Peter, Ben und Esmé ihre Zeit noch in Mexiko, wollen noch mehr Vulkane besichtigen, „gern auch einen aktiven“, betont Petra. Am 9. Mai geht es dann via Luftweg von Mexico City nach Vancouver/Kanada. Der Flug ist schon gebucht. Von dort aus wird die Radreise fortgeführt. Die TT wird weiter berichten.