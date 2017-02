Innsbruck – Im Internet zu shoppen oder zu buchen ist gelebte Konsumentenpraxis. Manch einer erlebt dabei sein blaues Wunder. Denn Online-Preise ähneln einer Fahrt auf der Achterbahn: ein ständiges Auf und Ab. Dazu ein Fallbeispiel, das Leser J. dem TT-Ombudsteam schilderte. Er kaufte auf der Homepage der Staatsbahn ÖBB ein Ticket. Besser gesagt: Er mühte sich damit ab. Aber lassen wir Herrn J. selbst erzählen:

„Ich wollte ein Bahnticket (Hin- und Rückfahrt) von Innsbruck nach Luxemburg buchen, drei Wochen vor Reiseantritt. Online gab es folgendes Angebot auf der ÖBB-Sparschiene: Hin- und Rückfahrt 1. Klasse für insgesamt € 208. Ich wollte das Ticket per Kreditkarte kaufen. Mir wurde online mitgeteilt, dass dieser Preis noch 15 Minuten gültig sei, und die Zeit wurde heruntergezählt. Wegen Sicherheitschecks bei der Kreditkartenzahlung zog sich die Buchung in die Länge und wurde schließlich abgebrochen. Beim zweiten Versuch hatte sich, binnen weniger als einer Stunde, der Preis der Rückfahrt um 65 Euro erhöht. Da ich einen Fehler vermutete, brach ich die Buchung ab. Schließlich kostete mich die Fahrkarte mehr als 300 Euro.“

Herr J. ist empört und rückt die ÖBB in die Nähe von Internetabzocke. Bei der Bahn sieht man das freilich anders.

„Sparschienen-Tickets für Fernverbindungen in Österreich und ins Ausland sind sehr günstig und kontingentiert“, erklärt ÖBB-Sprecher Johann Kapferer. Er vermutet, dass das günstige Kontingent für Herrn J.s gewünschte Verbindung zwischen den beiden Buchungsversuchen ausverkauft gewesen sei.

Die Sicherheitschecks bei Kreditkartenzahlungen seien auf dem modernsten Stand und würden etwas Zeit in Anspruch nehmen, so Kapferer. Die ÖBB bedauern, dass Herr J. nicht in den Genuss der Sparschiene gekommen ist.

Über ähnliche Online-Erfahrungen haben uns noch weitere Leser informiert. Auch Buchungen für Hotels und Flüge legen demnach gewaltige Preissprünge hin.

Die Arbeiterkammer Wien hat die Preispolitik von Online-Shops untersucht (die Studie ist unter den Suchworten „Dynamic Pricing AK“ im Internet zu finden). Fazit: Online-Preise sind „sehr dynamisch und oft unberechenbar“. Die Autoren geben folgende Konsumenten-Tipps für den Umgang damit:

• Am meisten zahlt, wer sich bei touristischen Buchungen (Flug, Hotel, Zug) auf spezielle Reisetage oder -ziele versteift.

• Von spontanen Buchungen während der Ferienzeit oder an Feiertagen sollte man die Finger lassen. Auch solche sind teuer.

• Am besten ist es, möglichst früh zu buchen und beim Tag der An- und Abreise möglichst flexibel zu sein. In vielen Fällen ist das wohl leichter gesagt als getan. Vor allem, wenn der eigene Urlaub den möglichen Reisetermin ohnehin einschränkt.

• In der Elektronikbranche ändern sich die Online-Preise laut AK-Feldversuch mehrmals täglich oder auch je nach Wochentag. Hier sollte man nur kaufen, wenn der Preis angemessen erscheint. Zuwarten hilft. Schon am nächsten Tag kann der Preis niedriger sein. Es kommt aber auch vor, dass günstige Angebote rasch wieder verschwinden. Preisvergleiche bieten Plattformen wie geizhals.at oder guenstiger.de.

• Das internetfähige Gerät, mit dem online eingekauft wird, kann den Preis beeinflussen. Die AK empfiehlt, Angebote nicht nur per Steh-PC, sondern auch über mobile Endgeräte wie Tablet oder Smartphone einzuholen und die Preise zu vergleichen.

• Einen Unterschied kann es auch machen, von wo aus man einen Online-Shop ansteuert. Daheim mit dem PC lassen sich unter Umständen andere Preise erzielen als mit dem MacBook im Büro oder via Smartphone.

• Cookies (Textinfos, die beim Internetsurfen gespeichert werden) und der Surfverlauf (besuchte Seiten) sollten regelmäßig zurückgesetzt, also gelöscht, werden (in den Einstellungen des verwendeten Web-Browsers). Betreiber von Online-Shops könnten sonst das Surfverhalten des Konsumenten erkennen und die Preise danach ausrichten.