Ob man denn beim Auftreten von Polarlichtern einen Weckruf wünsche, will die Rezeptionistin wissen. Nun, nach der langen Anreise steht der Sinn erst einmal nach Schlafen. Aber klar, ein solches Naturphänomen will man sich nicht durch die Lappen gehen lassen. Der Weckruf erfolgt prompt am nächsten Morgen – allerdings in Form von Kanonensalven. Nach der Neuschneenacht werden oben am Mount Alyeska Lawinen abgeschossen, bevor die tiefschneehungrigen Skifahrer und Snowboarder aus ihren Startlöchern losgelassen werden.

Willkommen im 2500-Einwohner-Ort Girdwood, über dem sich der Mount Alyeska erhebt. Das renommierte National Geographic Magazine hat das einstige Goldminenstädtchen zur weltweit „Best Ski Town“ gekürt und Hochkaräter wie Aspen, Kitzbühel oder Zermatt auf die Plätze verwiesen. Seither wollen immer mehr Wintersportler aus aller Welt persönlich nachprüfen, was es mit der Top-Platzierung auf sich hat. Spektakulär ist schon die rund 45-minütige Fahrt von Anchorage, Alaskas größter Stadt, auf dem Seward Highway zum Skigebiet. Es geht am Turnagain-Meeresarm entlang, in dem sich die schneebedeckten Berge spiegeln. An den steilen Felswänden am Straßenrand haben sich dicke, weiße Eisfälle gebildet, die bis zur Erde reichen. Eine Gruppe von Kletterern bereitet sich gerade auf den Aufstieg vor. Am Beluga Point sind zu dieser Jahreszeit zwar keine Belugawale zu sehen. Dafür reiten zwei (verrückt gewordene?) Surfer auf der langen Gezeitenwelle.

„Ein bisschen crazy sind wir Girdwoodians schon“, räumt die Weltklasse-Snowboarderin Rosey Fletcher-Grunwaldt ein. „Die Suche nach dem Adrenalinkick ist ansteckend und der Mount Alyeska ist die perfekte Spielwiese dafür.“ Die Bronzemedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin galt im Weltcupzirkus als Exotin.

„Viele meiner Sportsfreunde wussten gar nicht, dass Alaska zu den USA gehört, geschweige denn, dass es dort ein Skigebiet gibt.“ Für Rosey gehört ein Besuch in ihrem Heimatort unbedingt auf die To-do-Liste eines jeden Skifahrers. „Wo sonst hat man bei jedem Schwung das Meer vor Augen?“ Und wo misst man im Durchschnitt 15 Meter Schneefall pro Winter? Und wo sind während der Woche die Pisten so leer, als befände man sich in einem Privatskigebiet?

Hoher Puls bei Powderfreaks

Eine Großkabinenbahn und mehrere leistungsstarke Sesselbahnen erschließen dieses Powder-Paradies, ein Netz mit samtig präparierten Pisten und fantastischen Tiefschneeabfahrten. Ein Großteil davon ist so steil, dass selbst die Powderfreaks ihren Flatterpuls in den Griff bekommen müssen, bevor sie sich in Hänge wie Christmas Chute oder Ruben’s Shoulder werfen. Aber auch Genussskifahrer haben am Mount Alyeska auf den breiten, erstklassig präparierten Hauptabfahrten ihre Freude. Auch wenn beim Attribut „Best Ski Town“ automatisch Glamour mitschwingt, so gibt sich Girdwood völlig uneitel. Schicke Skioutfits edler Labels haben nicht viel zu melden. Offenbar zieht sich jeder drüber, was weit, bequem und warm ist. Ab Frühjahr dürfen es auch gerne Latzhosen und T-Shirts sein. Der singende Hansi Hinterseer wird Alyeska sicher in guter Erinnerung haben. 1973 stand der Skirennläufer aus Kitzbühel als 19-Jähriger bei einem Weltcup-Riesenslalom hier zum ersten Mal in seiner Karriere auf dem Siegerpodest. Zweimal wurde Anchorage, der Hauptort des Bezirks, vom amerikanischen Olympischen Komitee zum US-Bewerber für die Olympischen Winterspiele gewählt.

Was in den 1960er-Jahren als Skigebiet mit einem Lift begann, entwickelte sich dank einer Handvoll Pioniere mit Visionen und mutigen Investoren zu einem Ski­resort von internationalem Format.

Das Image von Alaska im Winter, klirrend kalt und stockdunkel, gilt höchstens für Dezember und Januar. Dann tummeln sich überwiegend die sportverrückten Einheimischen auf den Alyeska-Pisten. Wenn es nachmittags zu dämmern beginnt, wird (zumindest an den Wochenenden) die Nachtbeleuchtung angeschaltet, die das Skigebiet von oben bis unten illuminiert. Was für ein wunderbar romantisches Skierlebnis, mit einem ganz speziellen Zauber. Danach kann man den Skitag im „The Sitzmark“, einem Pub mit Bar, Grill und Livemusik, ausklingen lassen und nahtlos aufs Nachtleben schwenken, das in diesem überaus beliebten „Hangout“ diverse Livebands bestreiten.

Hinein ins weiße Universum

Ab Mitte Februar scheint die Sonne länger als in den Alpen. Dann erobern Skifahrer aus den „Lower 48s“, wie die Alaskaner den großen Rest der Festland-USA nennen, den hohen Norden. Auch Besucher aus Europa werden immer zahlreicher. Sie kommen vor allem zum Heliskiing. Unzählige Gipfel können von Girdwood aus angeflogen werden. Die filigranen Hubschrauber der Chugach Powder Guides gleiten mit den Tiefschnee-Hungrigen mitten hinein ins weiße Universum. Allein der Flug ist ein Flash: weiße Gipfel, so weit das Auge reicht, dazwischen das blaue Meer, das sich tief in Fjorde gräbt. Die Skifahrer genießen diesen Hammer-Ausblick, bevor sie in die Skibindung steigen und ihrem Skiguide in die steilen Tiefschneehänge folgen.

Und dann kommt er doch noch, der fast schon vergessene Weckruf, mitten in der Nacht um 2.15 Uhr: Polarlichter, die Aurora Borealis. Der Himmel über dem Mount Alyeska leuchtet in sämtlichen Grüntönen. Die Polarlichter mit ihren tanzenden Schleiern ziehen eine Show ab, die jedes Feuerwerk alt aussehen ließe. Spätestens jetzt ist klar: Der weite Weg hat sich gelohnt. (srt/Brigitte von Imhof)