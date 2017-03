„Boaaaah!“, hätte Johann eben beinah laut ausgerufen, konnte es dann aber gerade noch unterdrücken und runterschlucken, hinter eilig vorgehaltener Hand. Laut sein ist ja verboten hier auf Safari, um die Tiere nicht zu erschrecken – hatte Forget, der Ranger mit dem lustigen Namen, dem Sechsjährigen vorhin vorm Start extra noch mal erklärt. Nun sitzt der kleine Wuschelkopf mucksmäuschenstill auf der Jeep-Rückbank, die Augen weit aufgerissen, den Körper gespannt bis in alle Sehnen. Fast genauso wie die Löwin gegenüber, keine 300 Meter entfernt im kniehohen Savannengras. Sie fixiert eine vorbeiziehende Herde Impalas, minutenlang. Die an Rehe erinnernden, eleganten Tiere scheinen ahnungslos, wittern die Raubkatze nicht. Gebannt verfolgen Johann und die anderen acht Safarigäste – allesamt Erwachsene – das Schauspiel: Wird die Löwin gleich aus ihrem Versteck schießen und eines der Impalas reißen? In einem blutigen Todeskampf, wie er in der Natur nun mal üblich, aber vielleicht doch zu überwältigend ist für einen Sechsjährigen aus nächster Nähe?

„Ganz ausschließen können wir das natürlich nie“, sagt Natalie Berrie, leitende Managerin des Gondwana Game Reserve. Trotzdem bietet dieses gut vier Autostunden östlich von Kapstadt gelegene Wildreservat seit seiner Eröffnung im Jahre 2012 Safaris für Kinder ab vier Jahren an. Eine Seltenheit in Südafrika, aber eine wohlüberlegte, erklärt Berrie: „Wir schauen uns die kleinen Gäste schon genau an, bevor wir sie das erste Mal raus ins Gelände lassen. Sie sollen vorher im Camp beim Junior-Ranger-Programm rund um Natur und Tiere mitmachen, wir sprechen mit den Eltern, wie belastbar sie ihre Kinder einschätzen, und die erste Ausfahrt führt meistens zu Giraffen, Zebras und anderen harmlosen Tieren, um zu sehen, wie die Kinder reagieren.“ Verhalten sie sich hier ruhig, stoßen sie keine spitzen Schreie aus (auf die alle Wildtiere allergisch reagieren), und vor allem: Bleiben die kleinen Safari-Gäste auf ihren Plätzen im Geländewagen? Stillsitzen ist hier nämlich keine Frage des Anstands, sondern des Abstands – und zwar von den Wildtieren: Denn die greifen einzelne, sich aus einer Menge aufrichtende Personen möglicherweise an, empfinden sie als Bedrohung. Nicht jedoch ein Auto mit drin sitzenden, fotografierenden Menschen.

Plötzlich schallt ein heiseres, mehrstimmiges Husten über die Lichtung – der Warnruf eines Impala. Es hat die Löwin gewittert. Sofort geht ein Ruck durch die Impala-Herde. Wie ferngesteuert nimmt sie fast im Gleichschritt Reißaus, versammelt sich einige hundert Meter weiter dicht gedrängt in Habacht-Stellung, alle Augen nervös in Richtung Raubkatze gerichtet. Die kriecht nun aus ihrem Versteck, streunt ziellos herum, auch zum Greifen nah am Gondwana-Safari-Jeep vorbei. Die Bewährungsprobe für Johann. Der Sechsjährige zieht zwar etwas ängstlich den Kopf ein, sagt aber keinen Ton, rührt sich inmitten der Erwachsenen nicht vom Fleck und lauscht dem Ranger: „Die Löwin ist sichtlich genervt, dass sie keine Beute gemacht hat, denn sie hat Hunger“, flüstert er und prophezeit, sie werde nun weiterziehen zu einem nahe gelegenen Wasserloch, in der Hoffnung, dort ein trinkendes Tier zu überraschen. Gesagt, getan – die Raubkatze verschwindet im dichten, grünen Dickicht der in dieser Gegend vorherrschenden Mittelgebirgs-Hügellandschaft.

Wo Kinder angeben dürfen

Abends nach Ende der Safaritour im terrassenartig angelegten Camp: Beim Dinner in der komfortablen Restaurant-Hütte sitzen fast überall Familien. Dazwischen, auf dem lehmbraunen Steinfußboden eine Art Erlebnis-Stammtisch im Schneidersitz: Johann schwärmt gerade in schillerndsten Farben davon, wie er heute Elefanten, Nashörnern, Giraffen und eben der gefräßigen Löwin quasi Aug’ in Aug’ gegenübergesessen hat. Greta (4) war nach eigenen Worten sogar noch näher dran und Gabriel (5) saß quasi schon auf einem Zebra, als seine „mal wieder echt voll ängstliche“ Mutter ihn zurückpfiff. Mit derartigem Safari-Latein lassen diese kleinen Könige der Löwen ihre Eltern beglückt schmunzeln, bevor sich die Familien nach und nach in ihre Kwena Suites zurückziehen – runde, mit Zebrafellen und Baumstümpfen, Warmwasser und WLAN eingerichtete Steinhütten unter Reetdach-Mützen.

Am nächsten Morgen wollen einige Eltern alleine auf Safari-Tour. Kein Problem, dank Gondwanas Babysitterservice. Im Notfall sind Mama und Papa unterwegs übers Funkgerät des Rangers erreichbar und werden schnell per Jeep aus dem Busch abgeholt. „Passiert aber fast nie“, sagt Megan Eddie. Die 21-Jährige studiert Umwelt-Erziehung, macht ihr praktisches Jahr in Gondwana und leitet das Junior-Ranger-Programm. Jeden Morgen um zehn Uhr geht’s los, dann strömen die Gästekinder zu ihr. Heute ist Mittwoch, Tierspuren-Tag. Megan ist eine begnadete Zeichnerin, hat einen ganzen Ordner voll Unterrichtsmaterial selbst gestaltet, darunter das Tierspuren-Memory. Theo (6) aus Kapstadt, Tim, der kleine Franzose, Johann und Greta aus Deutschland sowie der Niederländer Gabriel wuseln sofort um den Tisch herum, um die Pranken-, Huf- und Zehenabdrücke den richtigen Tiernamen zuzuordnen. Zur Belohnung wandert Megan mit den Kindern später zum so genannten Tier-Friedhof hinter Hütte Nr. 4. Dort liegen versteckt unter einer Baumgruppe allerlei Schädel von Kudus, Antilopen und Büffeln, deren Mäuler die Kinder nach anfänglichem Respekt mit großer Freude auf- und zuklappen dürfen.

Immer ein kontrollierendes Auge auf die Gruppe gerichtet, erzählt Megan, ihr Junior-Ranger-Programm sei so angelegt, dass alles notfalls per Zeichensprache erklärbar ist. Schon weil immer wieder Kinder wie der Franzose Tim in der Gruppe seien, die nur ihre Muttersprache verstünden. Außerdem müssten Erklärungen und Spiele ohnehin so simpel sein, dass schon Vierjährige problemlos mitmachen können. Gar nicht so einfach am Freitag, dann geht’s darum, wie Eingeborene früher in dieser Region lebten. Megan wird – wie immer – als Erstes Pfeil und Bogen bauen lassen und erklären, wie die Menschen damit gejagt haben. Samstags kommen so genannte „Alien-Pflanzen“ dran, also etwa die dornigen Akazien und andere von fernen Kontinenten nach Südafrika eingeführte Arten. Montags dreht sich dann alles ums Wasser, donnerstags ums Wetter.

Das Hippo-Bingo ist der Hit

Bio- und Umweltkunde vom Feinsten ist das, immer wieder unterbrochen von aufregenden Jeep-Ausflügen in den XXL-Zoo Gondwana, der mit 110 Quadratkilometern fast so groß ist wie das Gebiet der Stadt Kiel. Nicht nur den Big Five, also Elefant, Nashorn, Büffel, Leoparden und Löwen, begegnen die Kinder hier, sie lernen auch, dass Elefanten 20 Stunden fressen und dass Tierknochen die Kaugummis der Giraffen sind, auf denen sie fotogen herummalmen, um lebenswichtiges Kalzium aufzunehmen. Der größte Hit für die Kleinsten aber ist und bleibt das Hippo-Bingo am Wasserloch: Der Ranger teilt es in Gedanken in vier Quadrate und lässt die Kinder darauf wetten, in welchem davon die beiden in diesem Tümpel tauchenden Flusspferde gleich den Kopf aus dem Wasser strecken. (Stephan Brünjes)