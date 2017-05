Außervillgraten – Wie berichtet, sind Petra Stranger, Peter van Glabbeek und ihre Kinder Ben und Esmé Ende 2016 von Osttirol zu einer Radreise durch Amerika aufgebrochen. Derzeit ist die Familie in Mexiko. Im vergangenen Monat ging es von Mapastepec entlang einer der Pazifikküste nahen Straße Richtung Nordwesten und dann ins Landesinnere bis Oaxaca. „Nur“ rund 700 Kilometer hat das Quartett in den vergangenen Wochen abgespult, wie Petra berichtet. Umso mehr nahm man sich Zeit, Land und Leute kennen zu lernen. Es gab viel Kontakt zu den Einheimischen. „Die Mexikaner sind sehr gastfreundlich“, schwärmt Petra. Immer wieder wurden die vier bekocht. Viel Unbekanntes stand auf dem Speiseplan. Ein besonders exotisches Gericht mit einem Leguanbein hat allerdings nur Peter probiert.

Als unvergesslich beschreibt Petra Ausflüge zum Strand, wo bei Ebbe der harte Sand das Radeln direkt am Meer ermöglichte. In Chocohuital wurden mit Fischern erste Angelversuche gestartet – erfolgreich. Das kakteenreiche Mexiko hinterließ aber auch unliebsame Spuren, sprich Löcher in den Luftmatratzen. „Wir haben sie kurzerhand mit Fahrradkleber repariert“, so Petra. Die Ruinen Mitra und Monte Albán wurden besucht und in Santa María del Tule der dickste Baum der Welt. Der Stammdurchmesser der Methusalem-Zypresse soll 14 Meter betragen. Nun wartet auf die Radler der landeshöchste Vulkan (Pico de Orizaba), dann geht es weiter Richtung Puebla und Mexico City. (func)