Schon auf dem Flug nach Tel Aviv erhält man einen ersten Vorgeschmack auf das, was einen in Israel erwartet: Gläubige aller Religionen, Orthodoxe mit schwarzem Hut und auffälligen Schläfen-Locken, Männer mit Kippa und Muslime mit Kopftuch. Wir sind bereits mitten drin im Schmelztiegel der Kulturen. Die 50-minütige Fahrt vom internationalen Flughafen Tel Avivs in das 700 Meter hoch gelegene Jerusalem gewährt dann einen Einblick in eine der größten technischen Errungenschaften Israels: Bewässerungsanlagen.

Vor Jahrzehnten noch triste Wüs­te, werden hier auf grünen Feldern Erdbeeren, Orangen und andere Früchte angebaut. „Nicht für den Export“, merkt Fahrer Ricardo an und schwärmt von der Landschaft. Etwas weniger idyllisch ist die Stimmung einige Kilometer weiter – der Verkehr wird dichter. „Rushhour“, ertönt es hinter dem Lenkrad des Wagens, rundherum wird gehupt, als ginge es dadurch schneller.

Eine Stadt mit vielen Gesichtern

Am Ziel vieler Pilger angekommen, kann man an diesem Tag bereits einen ersten Blick auf das Ziel des vier Tage später stattfindenden Marathons erhaschen. Rund 30.000 Läufer wollen zumindest ein Teilstück durch das gelobte Land laufen. Viele von ihnen trifft man – neben den üblichen Reisegruppen – in den kommenden Tagen immer wieder: auf dem Ölberg mit seinem Ausblick auf die Altstadt, vor der Klagemauer und auch in den verwinkelten Gassen im arabischen Viertel. Vieles davon werden die Läufer von der Strecke aus sehen – falls ihnen zum Betrachten der Sehenswürdigkeiten beim Laufen noch der Sinn steht, gilt die Strecke wegen ihres Höhenprofils als eine der anspruchsvollsten der Welt.

Jerusalem ist eine Stadt der Gegensätze mit unübersehbar viel Vergangenheit und Geschichte. Aber auch mit deutlichen Zeichen der Modernisierung, neben denen streng Orthodoxe wie aus einer anderen Welt wirken. „Es gab in Jerusalem lange den Witz, was zuerst kommt: die Straßenbahn oder der Messias. Denn jeder wartet hier auf etwas, die einen auf Jesus, die anderen auf jemanden, bei dem sie nicht wissen, wie er aussieht. Und wieder andere auf die inzwischen fertig gestellte Straßenbahn“, scherzt Ron Harari. Der Tourguide aus Eilat, sein großes Wissen und sein Sinn für Humor, werden uns die Reise über begleiten.

Am Tag des Jerusalem Marathons, der heuer das siebte Mal stattfindet, bleiben die befürchteten heißen Temperaturen aus, stattdessen weht ein frischer Wind durch den Pulk Läufer, der zum Start bereit steht. Soldaten sichern das Gelände ab. Unter ihnen viele Frauen, denn Israel macht bei der Wehrpflicht keine Unterschiede hinsichtlich des Geschlechts.

Ein Mann mit schwarzem Hut und den auffälligen Schläfen-Locken schafft es dann doch auf die abgesperrte Strecke. Er spaziert ohne Rücksicht auf die Sportler in Gegenrichtung die Straße entlang.

Auffallend sind auch die vielen Läufer mit Kippa, die die Strecke durch das hügelige Umland und vorbei an der Stadtmauer in Angriff nehmen. Am Straßenrand spielen Musiker, als Götter verkleidete Stelzenläufer wedeln den Sportlern mit Olivenzweigen zu.

Schließlich nimmt der Bürgermeister den nach zwei Stunden und gut 17 Minuten völlig entkräfteten Marathonsieger Shadrack Kipkogey in Empfang. Sport spielt in Israel eine wichtige Rolle, soll bei den Problemen, die das bunte Miteinander mit sich bringt, verbinden und ein Zeichen setzen.

Dattelpalmen, Salz und Wüste

Nach dem trubeligen Jerusalem am Marathontag folgt die weitläufige Leere auf der Fahrt zum Toten Meer – bis auf einige Beduinen mit ihren Kamelen. Doch wer denkt, hier käme niemand auf die Idee, Sport zu treiben, irrt. Ob mit Mountainbike oder beim Wüstenlauf, im ganzen Land werden Sportveranstaltungen ins Leben gerufen und beleben vermeintliche Einöden.

Immer nur bergab geht es auf der Straße, vorbei am Punkt der Meereshöhe. Nach einer halben Stunde deutet Ron auf etwas Bläuliches in der Ferne. „Wir sind jetzt 400 Meter unter Meeresniveau.“ Das Tote Meer, kilometerweit vom ursprünglichen Ufer und den Baderessorts entfernt. „Die müssen ihre Gäste jetzt zum Ufer fahren. Letztes Jahr ist der Meeresspiegel um 1,2 Meter zurückgegangen, das ist dramatisch“, sagt Ron ernst.

Doch seine Laune bessert sich, als er über die wasserdurstigen Dattel-palmen und das bereits erwähnte Bewässerungssystem spricht. „80 Prozent des Abwassers werden in Israel für landwirtschaftliche Zwecke wiederverwendet. Und da beschweren sich Länder, in denen gerade mal ein Bruchteil wiederverwertet wird, über Wasserknappheit“, kann sich Ron eine Spitze nicht verkneifen. Das Wasser aus dem Toten Meer selbst ist sieben Mal so salzig wie das Mittelmeer, es wird für Kosmetika verwendet.

Für Archäologen ist dieses Gebiet ein Traum. Unweit der von Herodes befehligten Festung Masada auf dem gleichnamigen Berg in Sichtweite zum Toten Meer liegen mehrere Ausgrabungsstätten. Für die Sportlicheren geht es über den „Schlangenpfad“ hinauf, für die Touristengruppen per Seilbahn. Oben angekommen – egal, auf welchem Wege – versteht man dann, was die Römer hier so schätzten: den Überblick über das Land.

Gebäude mit kulturellem Wert

Masada steht für die Juden aber auch für Tapferkeit: Als die Römer die von Widerstandskämpfern besetzte Festung zurückeroberten, beschlossen diese einen Plan: „Sie wollten lieber selbst sterben, als in Sklaverei zu enden und haben sich gegenseitig umgebracht“, erklärt Ron. Bis auf eine Handvoll Menschen, die sich versteckten. Heute ist das UNESCO-Weltkulturerbe ein Ort römischer Architekturkunst.

Von einem Weltkulturerbe geht es zum nächsten: Auch Tel Avivs Stadtteil Jaffa mit den Häusern im Bauhaus-Stil steht unter Schutz. Hochhäuser ragen im Zentrum – wo einmal im Jahr ebenfalls ein Marathon stattfindet – in den Himmel, an vielen Stellen deuten Kräne den Bau weiterer an. Die Stadt boomt. „Die Wohnpreise sind hier teils höher als in London“, weiß Ron. Auf die Straßenbahn wartet man hier im Gegensatz zu Jerusalem noch, 2021 soll sie fertig sein. Historisch und modern, wie passend für diese Stadt: Tel steht für alt, Aviv für Frühling bzw. neu. Und so findet man auf den Märkten noch Teppichknüpfer. „Wenn ihr hier etwas kaufen wollt, feilscht“, rät Ron uns.

Dann ist es Zeit für die letzte Schüssel Hummus – früher Kraftnahrung für Feldarbeiter, heute wohl gut geeignet für Sportler – und das letzte Falafel. Es wird singend und tanzend auf dem Markt zubereitet. Der Duft der Jaffa-Orangen bleibt auch bei der Abreise in der Nase, die Rufe der Händler in den Ohren und das Hirn ist immer noch dabei, die vielen Eindrücke zu sortieren. (Philipp Schwartze)