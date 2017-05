Bmmsss“ surrt es an den Ohren, vor der Brille und dahinter. „Bssmmss“ in den Haaren, um die Nase und am Hals. „Blowies“ überall, äußerst aufdringliche Buschfliegen. Je dunkler das Hemd, desto beliebter als Brummer-Airport. Nicht zu ertragen wären diese Luftangriffe ohne Moskitonetze, fest verzurrt überm Haar und unterm Kinn. So eine „Anti-Blowie-Burka“ als Outdoor-Dresscode, die hatte uns gerade noch gefehlt, nach 120 ruppigen Schotterpisten-Kilometern und dem – nun ja – gewöhnungsbedürftigen Empfang auf Wandina Station, einer Farm 530 Kilometer nördlich von Perth, weitab im australischen Outback.

Zerbeulte Wellblechhütten, gras­umwuchert, daneben das verwittert im Wind baumelnde Rezeptionsschild, ein zerbröselnder Riesen-Wassertank auf Stelzenbeinen und unsere Gastgeber zur Teatime in Gesellschaft eines geleerten Bierdosen-Sextetts. Greg Hucks brummt ein „Hi, I´m Hucksy“ zwischen Fünftagebart und zerfetzter Jeansjacke, seine Partnerin Kylie Bubner bittet rüber in unsere Bleibe – ein Blechcontainer mit Bett und Omas ausrangiertem Fünfzigerjahre-Kleiderschrank nebst Trockenblumenstrauß. Überm Hof in einem Verschlag die Gemeinschaftsdusche mit Prilblumen-Vorhang und Klo – nicht abschließbar. Ja, wir wollten einen Abstecher von Western Australias türkiser Fototapeten-Küste ins Outback, wir wollten roten Staub statt weißem Strand und Dingos statt Delphine. Aber keine Baracke ohne Bad!

Sonnenuntergang im Outback

Kaum entfacht, schon verglüht dieses Wohlstands-Lamento, und zwar hinterm Schlafzimmer im Sonnenuntergang Marke „flammendes Inferno“. Gebannt starren wir hinein, weil er die eben noch schmuddelig erscheinende Farm wie beim Theaterkulissen-Wechsel im Nu zur Drama-Szenerie wandelt und das Wassertank-Wrack zum minutenlang fotografierten Schattenriss-Motiv. Mit der Sonne verschwinden auf einen Schlag die Fliegen – also runter mit der Gesichts-Gardine!

Bis 22 Uhr bleibt nur noch das fahle Licht einer Veranda-Glühbirne, dann schaltet Kylie den „Gen“ aus, einen hinter der Garage tuckernden, sämtlichen Strom auf Wandina erzeugenden Diesel-Generator. Der allerletzte Ton des Tages – abgewürgt. Kein Vogel in Kylies zahllosen Volieren piept, kein Handy vibriert – mangels Empfang. Kein Wort, nur gespanntes Lauschen. Unsere Augen scannen die Sterne ab: da, das echte Kreuz des Südens, und dort – das falsche. Die einzigen Lichtpunkte inmitten völliger Finsternis, Stille und Abgeschiedenheit des Outbacks. Kaum sechs Stunden hier, fühlen wir uns wie rausgebeamt aus der Zivilisation – der Milchstraße näher als der nächsten Hauptstraße.

Am Morgen geht’s dann mit Kylie (und sehr agilem Blowie-Schwarm …) auf Tour durch Wandina. Ein Tagestrip, denn die Farm ist mit 971 Quadratkilometern größer als Berlin. Die 42-Jährige mit unternehmungslustig wippendem Zopf steuert den Allrad-Nissan über rostrote Sandpisten, vorbei an flugplatz-großen Ebenen mit Brokkoli-Optik: Salzbüsche auf dem Boden, abwechselnd mit niederstämmigem, knorrigem Akazien-Dickicht und verdorrten Baumskeletten. Alles Kylies Revier, in dem sie täglich inspiziert und repariert, um die Farm mit Hucksy wieder auf Vordermann zu bringen. Die knappe Internet-Stellenanzeige (Verwalter gesucht) und ein paar Fotos – mehr kannten beide nicht, als sie vor drei Jahren aus Südaustralien ankamen, ohne Rückfahrkarte, mit all ihrer Habe im Hänger.

Zeitreise ins Wolle-Eldorado

„I‘m a bush girl“, sagt Kylie ebenso strahlend wie energisch – soll heißen: „Ich lass mich nicht unterkriegen!“ Ein Glücksfall für Wandina, denn solche Ärmelhochkrempler mit Stehvermögen wollen seltenst im bis zu 50 Grad heißen, unwirtlichen Outback auf Marathon-Dis­tanz gehen. Kylie bietet den wöchentlich etwa 20 Gästen bei ihren ein- bis zweitägigen Aufenthalten eine spannende Zeitreise, denn Wandina war ab 1905 Teil der 125 Kilometer langen „De Grey Stockroute“, auf der Vieh durchs Buschland ins 120 Kilometer entfernte Mullewa getrieben wurde. Lagerplätze und Gräber von umgekommenen Treibern wie Dingo Ross hat Kylie recherchiert und beschildert, auch Furten wie am Bangemall River. „Früher Tränke fürs Vieh und Swimmingpool für die Viehtreiber“, erklärt sie, „heute unser Campingplatz für Wohnmobilisten – mit Naturwasser-Anschluss“, sagt sie augenzwinkernd mit Blick aufs vorbeiplätschernde Flusswasser. Die Schafscherer-Ställe in der Nähe – mit morbidem Ghost-Town-Charme: Türen knarren im Wind, daneben ein Wollstapel, fettig und verfilzt. „Den hat mir ein Händler abgekauft, aber nie abgeholt“, sagt Kylie schulterzuckend. Bis 1935 wär‘s ein liegen gelassener Goldklumpen gewesen. Denn Wolle hier aus der Murchison-Region galt als weltweit beste, wurde ab 1890 zu Höchstpreisen an der führenden Londoner Börse gehandelt.

Stopp an der Wandina Gorge, einer Schlucht à la Western-Kulisse mit 360-Grad-Panorama, sonnenverbrannt und rostrot. Kaum zu glauben, dass diese steinige Wüstenei – wie die ganze Gegend – von Juli bis September zum XXL-Blumenteppich wird, ein Patchwork aus weißen und rosafarbenen Strohblumen, Gänseblümchen, Wicken und Stiefmütterchen. Wildflower Season – beliebteste Jahreszeit für den Outback-Besuch.

Wir sagen Goodbye und gehen auf den Strich – den roten. Der zieht sich mitten durch dieses Land, bis zum Horizont. Und wenn man auf dieser Schotterpiste namens Mullewa-Carnavaron Road am Horizont angekommen ist, dann beginnt sie quasi von vorn, mit der nächsten Etappe, wieder schnurgerade bis zum Horizont. Die Dé­jà-vu-Szenerie der nächsten 140 Kilometer – mit einer Überraschung: Im Allrad-Auto sind auf Schotter 100 Stundenkilometer möglich, und – anders als auf verstopften europäischen Autobahnen – schafft man hier 100 Kilometer pro Stunde – völlig allein „on the road“.

Gastgeber wie gemacht fürs TV

Auf Wooleen Station werden wir herzlich begrüßt von reichlich „Bssssm“ und von Frances Jones auf der schattigen Veranda des denkmalgeschützten, 1918 erbauten 1200- Quadratmeter-Landhauses. Draußen gesäumt von Palmen und Rasen mit Golfplatz-Akkuratesse, drinnen ausgestattet mit gepflegten Gästezimmern im Kolonialstil, Weinkeller, Billardtisch und Dining-Room. Darin sitzen abends alle Gäste und Bediensteten vorm flackernden Kaminfeuer gemeinsam an der langen Tafel und schlemmen mehrgängig, sobald Frances die Glocke geläutet hat. Die 25-Jährige managt die Outback-Farm gemeinsam mit David Pollock, ihrem Lebenspartner – als Pächter, nicht als Verwalter wie Kylie und Hucksy. Auf Wooleen fühlt man sich vom ersten Moment als Familienmitglied, spült wie selbstverständlich sein Weinglas selbst und lässt sich anstecken von Frances’ und Davids Energie, ihrer strahlenden Fröhlichkeit, die wie gemacht scheinen für eine TV-Serie. Und genau die bekommen Gäste dann als Late-Night-Absacker empfohlen: Drei Doku-Folgen des australischen Senders ABC über diese Outback-Farm, fast so groß ist wie das Saarland und mit 900 Kilometern Zaun drum herum, wie David Pollock grinsend anmerkt.

Er ist ein Rebell, und zwar der freundlichste, den man sich vorstellen kann. Stets lächelnd – als liefe die TV-Kamera immer noch – erzählt er tags darauf ungerührt, wie er die Farm 2006 von seinem Vater übernahm und nach kurzer, reiflicher Überlegung alle Rinder und Schafe verkaufte, etwa 15.000 Tiere – die bisherige Lebensgrundlage also. Und Wooleens Seele: 1886 gegründet, Schaf- und Rinderzucht über Generationen, aber seit etwa 1935 mit wachsenden Problemen. In jahrelangen Dürreperioden verhungerten Zehntausende Tiere. Gab‘s mal Regen, dann sintflutartig und verwüstend statt regenerierend. David Pollock ist überzeugt, die seit Jahrzehnten ausgedorrten Böden lange und behutsam renaturieren zu müssen und zu können. Als Einziger in der Region geht er diesen Weg und präsentiert Wooleen-Gästen bei einer Sunset-Tour erste Erfolge anhand von drei Jahre alten Bildern (rote Erde, einzelne, verdorrte Grasbüschel) und dem aktuellen Blick auf denselben Landstrich (Gras wieder kniehoch mit jungen Bäumen drin).

Eine nicht ganz legale Nutzung

Aber David und Frances können diesen Weg nicht ungehindert gehen. Denn eine geänderte Nutzung von Wooleen – Tourismus statt Landwirtschaft – muss mit den Nachfahren der Yamaji-Aborigines verhandelt werden, die hier vor dem Eindringen weißer Siedler lebten. So bestimmt es Australiens „Native Title Act“, ein Gesetz aus dem Jahr 1993. Unklar nur, wer verhandeln soll – der Staat als Boden-Eigentümer oder der Farmer als Pächter. Jeder wartet auf den anderen und so betreiben David und Frances ihr Outback-Hotel quasi halbkriminell. Dabei spielen wir gerne zwei Tage Komplize, wandern auf markierten Walking Trails durch die nähere Umgebung, erkunden dabei in Ruinen und an Gräbern die Familiengeschichte, nehmen Kormorane und Pelikane ins Fernglas-Fadenkreuz – stets begleitet von drei hyperaktiven Hütehunden. Ach ja, und natürlich von äußerst anhänglichen Blowies: „Bmmsss.“ (Stephan Brünjes)