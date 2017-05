Von Claudia Funder

Außervillgraten, Mexiko – Wie die TT berichtete, brachen Petra Stranger, Peter van Glabbeek und ihre Kinder Ben und Esmé Ende 2016 zu ihrer langen Radreise durch Amerika auf. In den vergangenen Monaten haben sie mehrere Staaten Mittelamerikas bereist und dabei bereits eine beachtliche Distanz zurückgelegt. „Bisher sind wir insgesamt 3527 Kilometer geradelt“, berichtet Petra. „Wir haben mittlerweile eine gute Tagesroutine entwickelt und sind voll im Reisemodus.“

Ins Schwärmen kommt die Familie vor allem, wenn sie über die vielen positiven Begegnungen in Mexiko spricht, wo die große Tour startete und das man auch in den vergangenen Wochen ausgiebig erkundete: „Die Menschen sind sehr freundlich, offen, hilfsbereit und fröhlich.“

Im letzten Monat führte die Route von Oaxaca nach Mexico City. Auf dem Programm standen Vulkantouren. Die Expedition auf den Pico de Orizaba, mit 5636 Metern der höchste Berg Mexikos, und den Sierra Negra (4580 Meter) war erfolgreich. Auf einer steilen Schotterstraße ging es zwischen den zwei Vulkanen bis auf 4000 Meter. „Dort haben wir fünf Nächte geschlafen. Peter ist in zwei Tagen auf den Pico gegangen und jeweils einen Tag ich sowie Peter mit Ben auf den Sierra Negra.“ Ein weiteres Ziel von Peter war der Vulkan La Malinche (4461 Meter). Besonders eindrucksvoll war der Popocatépetl (5500 Meter), der noch aktiv ist und deshalb nicht bestiegen werden darf. Aber die Familie fuhr auf einer Schotterstraße zwischen diesem Vulkan und dem Iztaccihuatl (5230 Meter) bis auf 4000 Meter und genoss den eindrucksvollen Anblick.

Es wurde frisch in luftiger Höh’. „Beim Popocatépetl hatten wir Regen, Hagel und Schnee auf dem Zelt“, erzählt Petra. Die Familie machte auf ihren Touren aber auch Bekanntschaft mit anderen Kräften der Natur, wie etwa Sandstürmen und Wirbelwinden. „Wir hatten danach Sand zwischen den Zähnen, in Nasen, Ohren und Augen.“

Licht, Wetter und Vegetation auf den Vulkanen seien außergewöhnlich, zeigt sich Petra begeistert: „Jeder Vulkan hat einen Nationalpark, die Natur dort ist wunderschön. Ich finde auch die Kraft so eines Berges spektakulär.“

Und wie geht es den Kindern? Ben und Esmé haben sich, antwortet Petra, vollkommen an das Radreisen gewöhnt und lieben das Unterwegssein. „Am Rad sind sie entweder ganz ruhig oder sie singen und erzählen etwas.“ Die zwei spielen nach wie vor gerne in der Natur, auch mit einheimischen Kindern, und klettern viel. Gelegenheit haben sie unterwegs mehr als genug dazu. Ben fragt mittlerweile, quasi schon wie ein Profi, andere Radreisende: „Wie lange bist du schon unterwegs?“ – und das auf Deutsch, Holländisch und Englisch.

Nach den aufregenden Vulkantouren hat die Familie Mexico City erreicht. Die Metropolregion, zu der Mexiko-Stadt, der östlichste Teil des Bundesstaates Méxiko und eine Gemeinde aus dem Bundesstaat Hidalgo gehören, ist mit 20 Millionen Einwohnern eine der größten der Erde. Osttirol würde flächenmäßig etwa viermal hineinpassen.

„Wir waren hier Teilnehmer des World Bike Forum, das am 19. April mit einigen hundert Radfahrern eröffnet wurde“, erzählt Petra. Das Event dauerte fünf Tage, es gab themenspezifische Workshops und Vorträge. Petra: „Wir waren die einzigen Teilnehmer mit Kindern und wurden deshalb von Medien belagert. Peter hat sieben Interviews auf Spanisch gegeben, über unsere Reise, unser Leben und Radfahren allgemein.“ An einem Tag ist die Osttiroler Familie mit Hunderten Radlern durch die Stadt gefahren. Man tauschte sich mit Gleichgesinnten aus. „Es ist einfach nett, einige Zeit Teil einer größeren Community zu sein und Kontakte zu knüpfen“, erklärt Petra.

Derzeit befindet sich die Familie in Xochimilco, im Süden der Stadt. Hier hat man das Zelt aufgeschlagen und macht die letzten Tagesausflüge.

Denn schon bald wartet ein spannender Kulturwechsel auf Petra, Peter, Ben und Esmé. Bereits am 9. Mai geht es per Flieger nach Vancouver, von wo aus weiter in die Pedale getreten wird. Acht Stunden wird das Quartett bis zur Ankunft in Kanada in der Luft sein. Jetzt heißt es die Räder transportfähig machen: Reifen und Pedale runter, Sattel weg, Lenker drehen und alles in große Schachteln verpacken.

Die Reise von Petra, Peter, Ben und Esmé bleibt ein Abenteuer. Die TT wird sie weiterhin redaktionell begleiten.