Der sympathische Inselstaat im Nordatlantik ist vor allem im Sommer ein beliebtes Reiseziel, doch auch als Winterdestination hat Island einiges zu bieten. Wenn im Frühjahr die Tage schon länger sind als in den gemäßigten Breiten, kommt eine Handvoll Skifreaks aus aller Welt auf die Insel, um auf den weitgehend unberührten Hängen über den Fjorden ihre Spuren in den Schnee zu setzen. Ihr Hauptziel ist die Troll-Halbinsel Tröllaskagi im zentralen Norden. Hier gibt es weder Hütten noch richtige Skigebiete, nur wenige kleine Lifte sind vereinzelt zu finden. Wer auf die großteils noch namenlosen Gipfel will, muss entweder auffellen oder mit dem Helikopter fliegen.

Das Tor zum Norden ist Akureyri, mit nur 18.000 Einwohnern bereits die zweitgrößte Stadt Islands. Mit dem Auto dauert die Anreise von Reykjavik über die Ringstraße entlang der Küste an die fünf bis sechs Stunden, Air Iceland bietet Inlandsflüge. Die kleine Stadt am Ufer des Eyjafjords hat eine sehr gute Infrastruktur, von den Skibergen ist sie aber noch etwas zu weit entfernt. Ideale Standorte für Skitouren sind die 40–80 Kilometer nördlich gelegenen Orte Dalvík, Olafsfjördur sowie das deutlich größere Siglusfjördur.

Siglusfjördur und die Heringe

Vor 100 Jahren lockten reiche Bestände an Heringen norwegische Fischer an die damals noch kaum besiedelte Küste. Es folgte eine rasante Entwicklung, bis der Traum in den späten 60er-Jahren durch Überfischung zu Ende ging. Heute zeugt nur noch das mehrfach ausgezeichnete Heringsmuseum von dieser Ära.

Siglusfjördur setzt jetzt auf den Tourismus und spiegelt damit eine Entwicklung wider, die für die ganze Insel gilt – seit einigen Jahren überflügelt der Tourismus in wirtschaftlicher Hinsicht den Fischfang. Auch diese jüngste Veränderung nahm ihren Ausgang mit einer Katastrophe: 2010 brach im Süden der Vulkan Eyjafjallajökull aus, die Eruption brachte den europäischen Flugverkehr zum Erliegen und Island als spektakuläre Destination im Hinterhof Europas auf die touristische Landkarte. Seither geht es wirtschaftlich stetig bergauf.

Eine neue Form des Tourismus

Bergauf wollen auch die wenigen Besucher, die von April bis Mai in diese Gegend kommen. In der Nähe des Ortes gibt es ein paar kleine Liftanlagen und zahllose Tourenmöglichkeiten. Direkt hinter der stark gegliederten Küste erheben sich einzelne Gipfel, führen eng aneinandergereihte Täler ins Landesinnere mit seinen markant abgeflachten Tafelbergen.

Viele der Berge sind unter 1000 Meter hoch, die höchsten von ihnen an die 1500 Meter, doch Aufstieg und Abfahrt sind bei guter Schneelage beinahe von Meereshöhe aus möglich. Die nordischen Verhältnisse machen sich durch stark wechselhafte Bedingungen bemerkbar, auf den Wetterbericht ist wenig Verlass. Die Temperaturen können von sehr mild bis arktisch kalt bei Stürmen variieren. Die hohe Luftfeuchtigkeit in Meeresnähe ist besonders ungewohnt und intensiviert sowohl das Wärme- als auch das Kälteempfinden. Es empfiehlt sich, wasserdichte Hardshells und unterschiedlich warme Schichten für darunter einzupacken.

Siglusfjördur bietet eine Reihe von Unterkünften vom einfachen Apartment bis zu einem kürzlich eröffneten Hotel der Luxusklasse. Die Einwohner sind froh über die neue Art von Gästen, die seit wenigen Jahren außerhalb der Sommersaison zu Besuch kommen. Im Vergleich zu anderen skandinavischen Ländern fällt die Offenheit der Isländer angenehm auf.

Man spürt, dass die touristische Entwicklung hier oben noch in den Kinderschuhen steckt und als willkommene Chance wahrgenommen wird. „Wir Isländer sind die Latinos des Nordens“, definiert eine Reiseveranstalterin aus Reykjavik die Mentalität ihrer Landsleute. „Wir feiern gerne, allerdings arbeiten wir auch hart.“

Tatsächlich haben viele Isländer mehrere Jobs, schon immer musste man hier alle Möglichkeiten nutzen, um der rauen Umgebung seine Existenz abzuringen. Diese Initiative und Innovationsfreudigkeit sorgt für die Entwicklung der nötigen touristischen Infrastruktur, den Rest erledigt die einzigartige Landschaft, die viele Besucher zu Wiederholungstätern macht. Íslandsvinur nennen die Einheimischen jene Fans ihrer Insel, die angezogen von der weiten Landschaft mit ihrer spürbaren Unberührtheit immer wieder kommen.

Über zwei Tunnels gelangt man schnell in den viel kleineren Ort Olafsfjördur, wo weitere Tourenmöglichkeiten warten. Bei geeigneten Bedingungen bringt ein Pistenfahrzeug Skifahrer auf den Hausberg Múlakolla am nördlichen Ortsende.

Etwas weiter südlich hat die Viking Heli Lodge ihre Basis, von der aus Flüge im gesamten Gebiet der nördlichen Fjorde möglich sind.

Durch Tunnels von Fjord zu Fjord

Auch der kleine Ort Dalvík, durch einen weiteren Tunnel Richtung Akureyri zu erreichen, ist ein guter Ausgangspunkt für Skitouren, die meisten starten bei der Karlsá Skilodge etwas nördlich des Ortes. Nach der Tour trifft man sich dann im originellen Café Bakkabraedra zu Fischsuppe und lokal gebrautem Bier oder Kaffee und Kuchen.

Bjarni Gunnarsson hat sein Lokal mit verschiedensten Kuriositäten dekoriert, die alle auf die volkstümlichen Figuren Gísli, Eiríkur und Helgi anspielen. „Die drei stammen aus der Gegend und waren nicht gerade die Hellsten“, erklärt Bjarni, „sie sind so etwas wie die Schildbürger von Island, jeder kennt hier die Geschichten ihrer Dummheiten.“

Mit der Zeit trugen auch Gäste Fundstücke zur Sammlung bei, heute wirkt das gemütliche Café wie ein kleines Museum. Vom obersten Stock aus hat man einen schönen Blick auf die Bucht, in der man im Sommer mehrere Arten von Walen beobachten kann.

Wenn es stürmt, geht man baden

Wenn einmal wegen starkem Schneefall oder Sturm keine Touren möglich sein sollten, empfiehlt sich der Besuch eines Schwimmbads. Die mit natürlich heißem Wasser gespeisten Bäder haben eine jahrhundertealte Tradition. Neben der berühmten „Blauen Lagune“ bei Reykjavik gibt es im Norden zwei Attraktionen – das Bad von Hofsós im Westen und das Naturba d am östlich gelegenen Myvatn See, der von Akureyri aus in ca. 90 Minuten Autofahrt zu erreichen ist.

Alle paar Kilometer verändert sich hier die Landschaft, und oft auch das Wetter. Kurz vor dem See wird sie immer vulkanischer, Lavabrocken ragen allenthalben empor, auch einzelne Kraterformen sind zu erkennen. Das Gebiet liegt auf dem Mittelatlantischen Rücken, der sich von Südwesten nach Norden durch ganz Island zieht.

An dieser Linie driften die Eurasische und die Nordamerikanische Platte auseinander und lassen die Insel jährlich ein paar Zentimeter in die Breite wachsen. Wie auch in der Blauen Lagune wird hier Wasser aus einem nahegelegenen geothermischen Kraftwerk genutzt.

Es gibt ein wärmeres und ein kühleres Becken zum Schwimmen und einen kleineren Hotpot mit ca. 42°C heißem Wasser, außerdem zwei Kammern mit schwefelhaltigen Dämpfen.

Mit Wollmütze ins Wasser

Bei winterlich rauem Wetter ist die Szenerie besonders skurril: Erst bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass die Menschen im Becken keine Badehauben, sondern Wollmützen tragen. Die Bademeister sind bis oben eingepackt in neongrüne Overalls im Straßenarbeiterlook, bei Schneesturm setzen sie auch einmal die Skibrille auf und servieren den Badegästen auf Wunsch kühles Bier im heißen Becken.

Das kleine Bad von Hofsós im Westen liegt etwa 50 Minuten von Siglusfjördur entfernt, es punktet mit seiner modern-minimalistischen Architektur und der herrlichen Lage direkt am Ufer eines Fjords. Das Becken ist als Infinity Pool angelegt, der die Grenzen zum Horizont verschwinden lässt, sodass die Badenden im Fjord zu schwimmen scheinen.

Gleich unterhalb der Anlage sind schöne Basaltformationen zu entdecken, einige der markanten Säulen dienen im Bad als Bänke oder Trittsteine. Mit seiner beschaulichen Stille inmitten der so typischen Landschaft bringt dieser Ort die natürliche Schönheit des Landes noch einmal auf den Punkt und ist vielleicht einer der besten Plätze, um eine Islandreise abzuschließen und die Eindrücke noch einmal vorbeiziehen zu lassen.

Wer sich dann dabei ertappt, an den nächsten Besuch zu denken – vielleicht zu einer anderen Jahreszeit? –, ist wohl schon auf dem besten Weg, zum Íslandsvinur zu werden. (Stefan Österreicher)