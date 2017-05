Wie bunt die Insel ist, fällt dem Besucher sofort überall auf: rotblaue Bananenblüten, Hibiskus, Jasmin überall. Kein Wunder, dass auch die Gerichte aus der Küche von Chefkoch Willibald Reinbacher auf dieser Insel voller Farben sehr bunt daherkommen. Im Luxus-Resort „Shanti Maurice“ an der Südküste hat der österreichische Spitzenkoch eine neue Fusions-Küche erfunden: „Aquacasia“ ist eine kulinarische Hommage an die Regionalküchen des Indischen Ozeans und ihrer unerschöpflichen Gewürzvielfalt.

Sein Lieblingsort ist der nach seinen Vorstellungen angelegte Kräuter- und Gemüsegarten des Resorts. Aus ihm entnimmt der rastlose Küchenchef all seine regionalen Zutaten. Hier bestimmt ein sattes frisches Grün das Bild. Der Garten beherbergt über dreißig Kräuter- und Gemüsesorten. Je nach Saison wachsen hier Zitronengras, Petersilie, Rosmarin, Basilikum, Minze und Koriander neben Gemüse wie Rote Bete, Auberginen, Brokkoli und Zwiebeln. Gäste führt der Steirer gerne herum und erläutert ihnen in herrlichstem Schwarzenegger-Englisch die Philosophie, auf der sein Konzept „Aquacasia“ beruht: besonders frische Produkte und die Magie der Gewürze des Indischen Ozeans.

Wie er durch die Beete läuft und von einer Pflanze zur nächsten springt, das hat etwas Ansteckendes. Für jedes Gewächs kann er sich leidenschaftlich begeistern: Hier freut er sich, wie die frischen Salatköpfe in Reih und Glied stehen, dort begeistern ihn der Busch Thai-Basilikum oder die feinen Spitzen des Wilden Spargels. Besonders lieb hat er die jungen Palmen, die er extra hat pflanzen lassen. Aus ihnen gewinnt er die so begehrten und kostspieligen Palmherzen, die normalerweise in geringerer Qualität aus China importiert werden müssten.

Dass dem lebhaften Kochkünstler in nächster Zeit die Ideen ausgehen werden, damit ist nicht zu rechnen, zumindest so lange, wie er auf Mauritius bleibt: „Hier bin ich ständig umgeben von Inspiration“, sagt er.

Diese Inspiration springt einen sinnesfreudigen Menschen wie Reinbacher auch außerhalb des Resorts an jeder Ecke der Insel an: Der bunte Obst- und Gemüsemarkt in Chemin Grenier ist ein Overkill an Farben und Gerüchen, gepaart mit einer fast karibischen Gelassenheit der Händler und Marktbesucher.

So steht auch einmal ein Mann mit einer Strohtasche voller frischer Kräuter an einen Laternenpfahl gelehnt abseits des Marktes an der Hauptstraße und hofft auf gute Geschäfte. Sollten die nicht passieren, wird er trotzdem einen schönen Tag haben auf dieser Trauminsel, die viele Besucher an eine Mischung aus Sri Lanka und der Karibik erinnert. Das karibisch-französische „Creole“ ist neben Französisch die wichtigste Sprache auf Mauritius, auch wenn die Karibik mehrere tausend Kilometer entfernt ist.

Besonders offensichtlich ist die Farbenpracht, wenn man vor den „Seven Coloured Earth“ steht, den Siebenfarbigen Erden. Das bunte Gesteinsfeld weitab vom Meer in einem dichten Wald gelegen ist weder aus Sand noch Erde, auch wenn es aussieht wie eine versteinerte Sanddüne. Die riesige Fläche besteht aus zu Ton verwitterter Basaltlava, die wegen ihres hohen Aluminium- und Eisengehalts in sieben Farben von Violett über Orange und Blau bis zu Anthrazit schimmert. Die rötlich-schwarzen Farben stammen vom Eisenoxid des Vulkangesteins und die bläulich-violetten bis grünblauen Schattierungen von Aluminiumoxid. Aufgrund der Mineral­armut des Bodens ist das Feld frei von Pflanzen. Wie durch ein Wunder sind die Siebenfarbigen Erden bis heute von Erosion verschont geblieben, was den Wissenschaftern bis heute Rätsel aufgibt.

Eine Schlange bewacht den See

Eine andere Art von Farbenpracht findet sich rund um den Ganga Talao, dem heiligen See, einem hinduistischen Wallfahrtsort, in dessen Gewässern eine riesige Schlange leben soll, die jeden verschlingt, der es wagt, in den See zu steigen. Kein Schwimmer soll jemals am anderen Ufer angekommen sein. Schon die Breite des Bürgersteigs am Rande der Straße, die hoch hinauf zum See führt, lässt die riesige Anzahl von Pilgern erahnen, die sich auf den mühsamen Weg zur Wallfahrtsstätte machen, die gigantische bronzene Shiva-Statue immer fest im Blick. Rund um den See sieht man immer wieder kleine Opfergaben auf den Mauern liegen: ein Stückchen Kokosnuss, eine Lotusblüte oder ein Bananenblatt. Am östlichen Ufer des Sees finden die hinduistischen Pilger einen wahren Hindugötter-Vergnügungspark – knallbunt. Aufgeregt und demütig suchen sich die Pilgerfamilien ihren persönlichen Lieblingsgott aus und beten vor den in allen Farben bemalten Statuen von Elefantengott Ganesha oder Affengott Hanuman. Auch Shakti, Lakshmi, oder Shirawatra haben ihre Fans, die ihnen Blumen und Früchte vor die Betonfüße legen.

Ein Ort voller Energie

Auch ein hübsches, aber unscheinbares Gartengrundstück im kleinen Örtchen Riambel an der wenig touristisch erschlossenen Südküste soll eine besondere spirituelle Qualität besitzen. Der „South Mauritius Vortex“ ist sogar einer von 14 weltweit existierenden spirituellen Kraftorten, ein Knotenpunkt konzentrierter, kosmischer, elektromagnetischer Energie, der Erleuchtung verspricht. Auch in Stonehenge und an den Pyramiden von Gizeh soll es solche Vortexe geben. Das Gelände wird in Schuss gehalten vom sanften, freundlichen Shiv, der gerne die Geschichte des Ortes erzählt, dessen Energie erst vor 15 Jahren von der Schweizerin Cathy Müller „entdeckt worden“ ist. Vor Ort kann man einem bestimmten meditativen Ritual folgen, wie zum Beispiel einen spiralförmigen Steinpfad abzuschreiten oder so lange vor einer Handvoll verschiedenfarbiger Holzhütten zu meditieren, bis man die Farbe der Hütte sieht, in der man ein Nickerchen machen sollte. Geöffnet von neun bis 16 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden gerne gesehen.

„Spirituell“ kann auch ein Ausflug in eine Rumbrennerei sein. Wer erst einen Rumcocktail braucht, um Farben zu sehen, sollte die Rhumerie de Chamerel besuchen: Inmitten von blühendem Hibiskus wird dort in einer für Besucher offenen historischen Rumbrennerei gezeigt, wie das Zuckerrohr zerquetscht, fermentiert, destilliert und in edle Flaschen abgefüllt wird, die in der Rhumerie verkostet und gekauft werden können. Es ist fast so, als ob der beim Whiskybrennen „Angel’s Share“ genannte, verdunstete Alkohol in der Luft auch den blühenden Pflanzen ringsum gefiele. Die sind nach dem Besuch in Chamerel besonders bunt. (Klaus Vogt)