Antwerpen“, sagt Axel Vervoordt, „war stets innovativ und gewagt und ist es heute noch.“ Der Mann hat, muss man dazu sagen, zumindest in puncto Wagnisse, längst leicht reden. Vom in Antwerpen geborenen Sohn eines Pferdehändlers stieg er zum erfolgreichen Antiquitätenhändler, Kunstsammler, Kurator viel beachteter Ausstellungen und gefragten Inneneinrichter für internationale Stars (Sting! Robert de Niro!) und Königshäuser (die Belgier sowieso, die Briten auch) auf.

Inzwischen schaut Vervoordt von seinem nahe Antwerpen gelegenen feudalen Wasserschloss, vor dem die Abgesandten von Kunst- und Lifestyle-Magazinen lechzend Schlange stehen, auf seine Heimatstadt.

Diese hat ihn unlängst um Mithilfe gebeten, als es darum ging, ihr Museum für zeitgenössische Kunst namens M HKA zusammen mit dem Architekten Tatsuro Miki zu einem Zentrum für die flämische Kunst-Avantgarde ab den 1950ern umzugestalten. Besonders überzeugend gelang das – trotz von Vervoordt mit langem Holztisch ausgestatteter „Feel good“-Eingangszone – nicht.

Zelebrierte Leere macht halt auch noch kein gelungenes Museum aus, zumal hier zweifellos sehenswerte Kunst nicht wirklich gut in die Räume möbliert ist. Das M HKA mag also vielleicht nicht in die Liga der innovativsten Kunstmuseen unserer Zeit aufsteigen – Vervoordt aber behält trotzdem vollkommen Recht, wenn es um die stetige Neuerfindung bzw. Experimente „seiner“ Stadt geht.

Ein Schiff wird kommen

Das von Zaha Hadid wie ein Schiff auf das alte Feuerwehrhaus im Antwerpener Hafen „aufgesetzte“, 2016 eröffnete Hafen-Verwaltungszentrum ist dafür ein weithin sichtbares Zeichen – geliebt, gescholten, tausendfach fotografiert. Auf architektonische Landmarks setzte man in der Stadt der Diamanten – zu deren wichtigem Handelsort Antwerpen bereits im 15. Jahrhundert aufstieg – aber auch schon ein paar Jahre früher: Das wie ein übereindergeschachteltes Gebilde wirkende Museum aan de Stroom (MAS), ebenfalls im alten Hafen, namentlich am Strom, nämlich der Schelde, gelegene Haus für Ethnografie und Schifffahrtsgeschichte zeugt davon.

All das aufregend Neue macht Antwerpen – jedenfalls beim Kurzbesuch – zur durchaus kniffligen Stil- und Haltungsfrage: Am schönen historischen Bahnhofsgebäude kommt man ohnehin kaum vorbei, ebenso wenig an der gotischen Liebfrauenkathedrale. Aber der Ruf der „Antwerp Six“ ist auch nicht zu unterschätzen – und mit ihnen sind nicht die flämischen Maler-Stars Rubens, van Dyck, die Brueghels und Co. gemeint, denen man zweifellos dringend Augenmerk schenken sollte – zumindest im Antwerpener „Rubenshuis“. Die berühmt-berüchtigten „Sechs“ allerdings sind die Mode-Helden der Stadt, darunter Dries van Noten, Dirk Bikkembergs oder Ann Demeulemeester, allesamt Abgänger der Antwerpener Mode-Akademie, die in den 1980ern als „Antwerp Six“ die Londoner Fashion Week kaperten. Und zusammen mit weiteren Design-Göttern wie Martin Margiela viel Stoff für das Antwerpener Modemuseum hergeben.

Auch der international erfolgreiche Tiroler Designer Peter Pilotto hat übrigens an der Antwerpener Modeschule studiert. Das Modemuseum befindet sich in der Nationalestraat im Zentrum der Stadt, drumherum Fallen für Fashion Victims, so weit das Auge reicht: Kreditkarten glühen lassen oder doch lieber zu Rubens flüchten?

Nur nichts überstürzen: Es lässt sich in einem der zahlreichen Cafés und Restaurants an der Schelde auch erst einmal gründlich darüber nachdenken.