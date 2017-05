Das Béarn. Die Assoziationen mit dieser Region im Südwesten Frankreichs, die an die Pyrenäen stößt, halten sich zunächst einmal in Grenzen. Die Sauce béarnaise vielleicht? „Nichts da, die wurde in Paris erfunden“, sagt Touristenführer Philippe Gafner, „und im Übrigen ist ,Region’ auch eine völlig verkehrte Bezeichnung!“ Das sind nämlich die großen französischen Verwaltungseinheiten, und wenn wir ganz genau sein wollen, ist das Béarn Teil des Départements Pyrénées-Atlantique, das seinerseits zur Region Aquitanien gehört. Und die Gascogne? „Ist der Name dieser historischen Provinz im Südwesten Frankreichs.“ Philippe ist geduldig mit unseren Fragen, schließlich wollen wir ja nur wissen, wo wir hier eigentlich gelandet sind: nämlich in Pau mitten im Béarn, der Präfekturstadt des Départements.

Dabei genügt es, die Augen aufzumachen. Soeben sind wir am Denkmal des Gascogners d’Artagnan vorbeigekommen, der unweit von hier, in Lupiac, geboren wurde und eine historisch verbürgte Person ist, ebenso wie seine Musketierkumpane Athos, Porthos und Aramis. „Salut, noble Béarn!“, ruft er aus und schwenkt seinen Spitzhut. Und hier sind wir auch schon auf dem Boulevard des Pyrénées, der sich vom Palais Beaumont, einem Belle Époque-Bau, bis zum Schloss Pau spannt. „Wir nennen ihn den ,paseo des palois’, die Promenade der Einheimischen“, sagt Philippe. Der balustraden- und palmengesäumte Boulevard ist für jeden Besucher ein Muss, ein „Balkon“ auf der Anhöhe der Altstadt, der den Blick auf die Ebene und die in mehreren Wellen zu einer mächtigen Kordillere anschwellenden Pyrenäen öffnet. Die gezackte Gebirgskette mit ihren Gipfeln wie dem markant zweispitzigen Pic du Midi d’Ossau und dem Pic du Midi de Bigorre, beide knapp 2900 Meter hoch, lässt sich hier auf 160 km Länge überblicken.

Zu Gast beim König

Am anderen Ende des Boulevards steht der zweite Trumpf der Stadt, das Schloss Pau. In diesem aufs 12. Jahrhundert zurückgehenden, jedoch im 19. Jahrhundert historisierend erneuerten Bau ließ sich Heinrich IV. 1553 gnädig zur Welt bringen, damals noch als Sohn der Königin von Navarra, das zu jener Zeit bereits ein von Aragón bedrängtes Schrumpfkönigreich war. Im Museum sind Gobelins und der Schildkrötenpanzer, der dem Kleinkind als Wiege gedient hatte, zu sehen, dazu Gemälde aus Heinrichs Zeit. Eines stellt den Großvater, ebenfalls ein Heinrich, dar, wie er den Neugeborenen freudig in die Höhe hält.

Heinrich ehelichte Margarete, die Schwester des französischen Königs Heinrich III., und war nach dessen Ermordung gemäß der Thronfolge plötzlich selbst König.

Der erste Bourbone! Ein weiterer Heinrich, nämlich Mann, schrieb Jahrhunderte später seinen zweibändigen „Henri Quatre“. Den Franzosen bleibt Heinrich IV. als populärer König im Gedächtnis. Nicht ohne insgeheime Bewunderung wird erzählt, dass er 56 adelige und eine Dunkelziffer an nichtadeligen Mätressen gehabt habe. Sein Spitzname war „le vert galant“, was in etwa einen Grünschnabel auf amourösen Abwegen bezeichnet. „Im Béarn sagt jeder im Scherz, ,Ich bin sicher ein Nachfahre von Heinrich IV‘“, erzählt Philippe. Tatsächlich verbrachte Heinrich nur seine ersten Lebensjahre hier.

Ebenso wie sein Vorgänger auf dem Königsthron wurde auch Heinrich IV. pittoresk – in einer engen Gasse, nachdem die Kutsche durch ein Hindernis zum Stehen gekommen war, in einem unbewachten Augenblick – von einem katholischen Eiferer erdolcht. Dieser François Ravaillac zweifelte, wohl zu Recht, des Königs wahren Glauben an. Es war das 17. Attentat auf Heinrich IV., das da am 14. Mai 1610 glückte.

Wein-Probe zur Taufe

Eine Anekdote, die im Zusammenhang mit Heinrich IV. nie unerwähnt bleibt, ist die, dass ihm bei seiner Taufe die Lippen mit einer Knoblauchzehe und einem Tropfen Jurançon-Wein benetzt wurden. Das sollte Heinrichs Abwehr stärken, ihn beredt machen und vielleicht sogar vor dem Teufel schützen – eine zeremonielle Handlung, die an den französischen Kronprinzen fortan immer vollzogen wurde.

Knoblauch okay, aber Jurançon? Es ist das wenig bekannte, nur 1000 Hektar große Weingebiet vor den Toren von Pau. Ein wenig besiedelter, von Wiesen, Wäldern und Weingärten geprägter Landstrich der rollenden Hügel, der an die Südsteiermark erinnert. Aber nicht vom Wein her, den es in zwei Ausführungen gibt: als Süßwein sowie als „Jurançon sec“, einen lieblichen Weißen. Im Béarn bekommt man ihn, genauso wie foie gras, an jeder Ecke, die beiden sind wie füreinander geschaffen. Wenn man sich erst einmal an das – ganz gegen den Zeitgeschmack stehende – Liebliche des Jurançon gewöhnt hat, findet man ihn ausgezeichnet.

Die gebürtige Berlinerin Freya Skoda, die gemeinsam mit ihrem Mann Patrice Limousin die Domaine de Cabarrouy aufgebaut hat, erklärt, warum: „Die Weine des Jurançon sind ideal für den Aperitif, aber auch zum Essen: Sie sind spritzig, fruchtig, haben Säure, aber auch Süße. Es sind ausdrücklich keine Dessertweine, da sie keine Edelfäule – bei der die Säure absorbiert ist und nur Süße übrig bleibt – besitzen. Beim Jurançon ist es umgekehrt so, dass die Säure den Zucker ,maskiert’, ihn überlagert.“

Es ist, wie gesagt, ein kleines Anbaugebiet mit meist nur um die fünf Hektar großen Weingütern. Der Verkauf funktioniert großteils ab Hof – angenehme Beschäftigung, sich von Gut zu Gut durchzukosten und einzudecken. Eine Abkürzung bietet die Maison des Vins et du Terroir du Jurançon in der Ortschaft Lacommande mit ihren degustierbaren Weinen von 60 lokalen Winzern.

Tourismusort seit 200 Jahren

Die hübsche 80.000-Einwohner-Stadt Pau ist aber nicht nur als Ausgangspunkt für Degustationen im Jurançon gut, sondern auch als eigene Tourismusdestination. Und das seit gut 200 Jahren: 1809 stellte ein Militärarzt im Gefolge von Wellingtons Armee, die in Pau Station machte, fest, dass das Klima hier ungemein „kurativ und sedativ“ sei, und schrieb ein Buch darüber, das in England populär wurde. Die Sommer seien warm, die Winter mild, aber mit Blick auf die schneebedeckten Pyrenäengipfel. Außerdem gab es in der Nähe Thermalorte wie Eaux-Bonnes und (das etwas später, nämlich 1820 gegründete) Eaux-Chaudes, deren Wasser insbesondere bei Tuberkulose – damals ein großes Thema – Heilwirkung nachgesagt wurde.

In den folgenden Jahrzehnten mauserte sich Pau zu einem Tourismusort ersten Ranges, vornehmlich der Engländer, die ihren Lebensstil hierher verpflanzten: Sie errichteten eine Pferderennbahn und 1856 den ersten Golfplatz auf dem Kontinent, sie spielten Rugby, weshalb es heute ein eigenes Stadion gibt, und lauschten im Belle-Époque-Bau Palais Beaumont Kurkonzerten. Wegen des geringen Winds betrieben sie viel Ballonfahrt und experimentierten mit der Fliegerei. Wilbur Wright gründete in Pau die erste Flugschule der Welt, der vier weitere folgten. Und es gab die Pyrenäen! Liebliche pastorale Weide- und Waldlandschaften, die sich in Wellen zu einem wuchtigen Riegel vorm Horizont aufbauten. Der „pyrénéisme“, das Gegenstück zum Alpinismus, war geboren, und wie schon in den Alpen machten sich die Engländer daran, die Gipfel ringsum erstzubesteigen.

Der Teil der Pyrenäen, der von Pau aus im Blick ist, hat heute den geschützten Status eines Nationalparks (Parc National des Pyrénées), will heißen, dünne Besiedelung und maximale Wandermöglichkeiten, wenige Durchfahrtsstraßen, dafür aber der eine oder andere pittoreske Hochgebirgspass. So etwa der französisch-spanische Grenzübergang Col de Pourtalet, etwa 70 km südlich von Pau.

Man fährt zunächst durch das heitere Ossau-Tal, das links und rechts immer weiter hochragt und an den Hängen von netten Ortschaften gesäumt wird. Ab der Kleinstadt Laruns, deren Hauptplatz einen Zwischenstopp verdient, verengt sich das Tal, die Passstraße wird steiler. Kurven, Bäche, Wälder, die in der Sonne glitzern, hinter der Baumgrenze Almrücken, bis auf etwa 1800 Meter der Col erreicht ist.

Wandern oder Trinken?

Nun kann man beispielsweise zur Schutzhütte Refuge de Pombie am Fuße des Pic du Midi d’Ossau hochwandern. Das bedeutet eineinhalb Stunden Fußmarsch. Man kann sich aber auch gleich im Res­taurant des Hôtel du Pourtalet eine garbure gönnen, das ist eine sämige Gemüsesuppe mit Entenstücken, dazu einen Madiran, ein weiterer Genuss aus dem Umland von Pau, diesmal für Rote. Wärmend und stärkend, aber nicht unbedingt zum anschließenden Wandern einladend. Wer jetzt noch den Pic ansteuert, der ist gut. (Harald Sager)