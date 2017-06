Wo Wein wächst, braucht man nach deutschen Winzern nicht lange zu suchen. Das sanft hügelige Willamette Valley im westlichen US-Bundesstaat Oregon macht da keine Ausnahme. Unweit der Hauptstadt Salem haben sich Helmut und Lilo Wetzel aus Würzburg ihren Traum vom eigenen Weingut, „Château Bianca“, erfüllt. Oregons Weinregion hat längst nicht den bombigen Ruf der viel weiter südlich in Kalifornien angesiedelten Napa und Sonoma Valley. „Weinkenner wissen jedoch längst um die hervorragende Qualität der Oregon-Weine, die in rund 800 Weingütern gekeltert werden, vor allem Pinot Noir und Pinot Gris“, versichert Helmut Wenzel, dessen (nach der Tochter Bianca benannter) Betrieb mittlerweile von Sohn Andreas geleitet wird. Das Weingut liegt verkehrs- und geschäftsgünstig am Highway 22, der schnurstracks zu Oregons Pazifikküste führt.

Nach nicht einmal zwei Stunden Autofahrt checken wir in Newport im charmanten Elizabeth Street Inn ein, das auf einem Felsen hoch über dem Pazifik liegt und viele Kilometer wilde Küste überblickt. Rechtzeitig zum Sonnenuntergang sind wir am Strand, den wir über einen Dünenabhang erreichen. Jogger, Spaziergänger mit und ohne Hund und Muschelsammler mit Eimerchen sind unterwegs und halten ehrfürchtig inne, als die Sonne am Horizont in den Pazifik taucht. Im Frühjahr und Herbst lohnt es sich, nach Walen Ausschau zu halten. Rund 18.000 Grauwale ziehen auf ihren langen Reisen von den fischreichen Nahrungsgründen in der Beringsee vor Alaska an die Baja California und zurück an Oregons Küste vorbei und bescheren dem Staat einen regen Whale-Watching-Tourismus. Die Fahrt gen Süden auf dem zweispurigen Highway 101 überrascht uns mit einer Aneinanderreihung von Traumstränden und kurios geformten Felsen, die aus dem Meer ragen. Manche sehen aus wie Kathedralen oder Zuckerhüte, manche wie verlorenes Spielzeug. Wir wundern uns, dass keine Schilder auf die Aussichtspunkte verweisen – wo die Amerikaner doch sonst um jeden kleinen Spot in der Landschaft ein Mords-Tamtam machen. Flüsse sprudeln aus den kräftig grünen Mischwäldern, die sich hinter der Küste in steilen Vorgebirgen verlieren. Die Flussmündungen werden von teilweise spektakulären Brücken überspannt.

In einer Bucht haben sich zwei Dutzend Seelöwen zu einem Sonnenbad ausgebreitet. Ein paar Kilometer weiter kann man in einem Aufzug zu den Sea Lions Caves nach unten fahren, um eine unvorstellbar große Zahl von Artgenossen in einer Meergrotte von Nahem zu betrachten.

Bereits vor mehr als 100 Jahren hat ein weitsichtiger Gouverneur alle Strände Oregons zum Allgemeingut erklärt. Berge, Täler und Wasser führen hier Regie, die Strecken zwischen den kleinen Orten sind unverbaut. Mal kann man direkt an den Strand fahren, mal krachen die Brecher des Pazifiks an imposante Steilküsten. Manche Felsvorsprünge sind malerisch „dekoriert“ von einem Leuchtturm. Trotz herrlichen Sommerwetters bleibt das Baden im Ozean ein paar Verwegenen vorbehalten. Die Wassertemperatur überschreitet selten die 18-Grad-Grenze. Was natürlich auch erklärt, weshalb die südkalifornischen Strände ungleich populärer sind. Dennoch wird Wassersport großgeschrieben. Wir sehen viele Seekajakfahrer, Stand-up-Paddler und sogar Taucher – alle in dickes Neopren gepackt. Die Küstenstraße mit der berühmten Nummer 101, von der später die noch berühmtere Nummer 1 abzweigt, ist auch beliebt bei Radfahrern, zumal der Verkehr sehr ruhig ist.

„Welcome to California“, begrüßt uns ein Schild – und sogleich werden andere Saiten aufgezogen: Wir lesen, dass die Entsorgung von Müll eine 1000-Dollar-Strafe zur Folge hat, ebenso das Aussetzen von Tieren. Bald haben wir den Redwood-Nationalpark erreicht. In dem Schutzgebiet wachsen die riesigen Küstenmammutbäume, die Redwoods. Mit über 100 Metern Höhe sind sie die größten Bäume der Welt. Am eindrucksvollsten präsentieren sich die Baumriesen auf der Avenue of the Giants, die auf einer Länge von 50 Kilometern parallel zum Highway 101 verläuft. Wir kommen an einem Campingplatz vorbei, wo selbst die mächtigsten Wohnmobile inmitten der Redwoods wie Spielzeugautos aussehen. Bei Leggett verlassen wir den Highway 101 (der landeinwärts bis Los Angeles läuft) und setzen die Fahrt an der kalifornischen Küste auf dem Highway 1 fort. Wir passieren charmante kleine Orte, von denen man – im Gegensatz zu den Highway-1-Orten zwischen San Francisco und Los Angeles – noch nie etwas gehört hat. Rockport, Inglenook, Fort Bragg und dann doch ein bekannter Name, zumindest für Schlagerfans: Mendocino, wo Michael Holm in seinem Song ebenso unermüdlich wie erfolglos nach seinem Girl gesucht hat.

Im Mendocino County wurde auch der Filmklassiker „Jenseits von Eden“ gedreht. Viel weiter südlich, als wir uns allmählich dem Einzugsgebiet von San Francisco nähern, erreichen wir einen weiteren Hollywood-Schauplatz: Bodega Bay, wo Hitchcocks „Die Vögel“ die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzten.

Die Versuchung ist groß, wieder auf den Highway 101 abzubiegen und schnurstracks die Golden Gate Bridge anzufahren. Für manche ist sie die Mutter aller Brücken, für andere das größte Art-Deco-Objekt überhaupt. Das 2,8 Kilometer lange Wahrzeichen der Stadt überspannt die San Francisco Bay, wo sie sich zum Pazifik hin öffnet. Genau heute vor 80 Jahren wurde sie für den Verkehr freigegeben.

Aber noch muss ein Besuch der Brücke warten. Denn von Bodega Bay begeben wir uns landeinwärts und wollen unseren Autotrip thematisch so abrunden, wie wir ihn begonnen haben: mit Wein. Im Napa und Sonoma Valley ist es vorbei mit der Beschaulichkeit. In den Tasting Rooms der prominenten Weingüter sind Profis am Werk, die einen mit Charme, Know-how und noch mehr Beharrlichkeit schnell mal in eine 100-Dollar-Flasche hinein­quatschen. Im Kofferraum unseres Leihwagens wäre ja Platz genug, aber schon übermorgen müssten die guten Tropfen ins Fluggepäck verstaut werden. Und da liegen schon einige Flaschen Pinot Noir aus dem Château Bianca im Willamette Valley.

(Brigitte von Imhof)