Von Markus Schramek

Innsbruck – Die Sommerferien nahen, höchste Zeit also für die Reisevorbereitungen! Hand aufs Herz: Mit mulmigen Gefühlen durchsetzt ist die Vorfreude schon, wenn wir daran denken, was sich in den letzten Monaten auf der Welt an Gewaltakten zugetragen hat, auch hier bei uns in Europa. Planung und Vorsorge sind vor Auslandsaufenthalten wichtiger denn je. Urplötzlich könnte man sich in einem Krisengebiet wiederfinden. Da ist es gut zu wissen, wie man Hilfe erhält.

Das österreichische Außenministerium (BMEIA) bietet seinen Landsleuten ein umfassendes Service. Die folgenden drei Angebote im Internet sind besonders nützlich. Hier vor Urlaubsantritt vorbeizusurfen, ist zu empfehlen:

www.reiseinformation.at. Unter dieser Adresse informiert das Außenamt über die aktuelle Lage in den Ländern dieser Welt, von A wie Afghanistan bis Z wie Zypern. Auch Reisewarnungen sind hier nachzulesen: Länder oder Regionen, in die man am besten gar nicht erst fährt.

www.reiseregistrierung.at. Auf dieser Webseite kann man seine Auslandsreise registrieren lassen. Man hinterlässt den Reisetermin und das -ziel, die geplante Route, die Namen der (Mit-)Reisenden und eine Erreichbarkeit per SMS oder Mail. Auf diese elektronische Weise wird man nämlich vom BMEIA kontaktiert, sollte sich die politische Lage im bereisten Land ändern oder dieses von einer Naturkatastrophe heimgesucht werden.

Datenschutz werde hier großgeschrieben, versichert das Ministerium. Die registrierten Daten werden nach Ende des angegebenen Reisetermins automatisch wieder gelöscht. Der Urlauber muss sich um die Löschung nicht selbst kümmern.

Auslandsservice-App. Diese App des Außenministeriums gibt es als Gratis-Download für alle gängigen Smartphones (Suchwort: Auslandsservice). Mit der App auf dem Handy hat man wichtige Infos bei sich. Insbesondere sind hier die Kontakte der österreichischen Konsulate und Botschaften aufgelistet. Deren Mitarbeiter kümmern sich um Urlauber in Not.

Oft geht es um Reisepässe, die verloren oder gestohlen wurden, für die Heimreise aber unverzichtbar sind. Urlauber in dieser misslichen Lage erhalten von der Botschaft oder dem Konsulat einen Notpass ausgestellt. Eine Kopie des Originals vorlegen zu können, hilft bei der Abwicklung. Also sollte man den Pass vor der Reise ablichten.

Unterstützt werden Österreicher fern der Heimat auch dabei, sich aus finanziellen Engpässen zu befreien. Dies gilt wohlgemerkt aber nur, wenn die Geldnot unverschuldet entstanden ist, etwa, weil Bankkarten oder Bargeld gestohlen wurden. Die Auslandsvertretungen helfen beim Überweisen von Geld aus dem Heimatkonto des Betroffenen. Auch ein Darlehen zur Deckung der Kosten für die Heimreise ist möglich. Wieder daheim, ist dieses natürlich zurückzuzahlen.

Aber auch ohne den Verlust von Geld oder Papieren kann man im Urlaubsland in peinliche Situationen geraten. „Landesübliches Benehmen“ sollte daher eine Selbstverständlichkeit sein. „Andere Länder, andere Sitten“, lauttet mit gutem Grund auch das Sprichwort. Diese Sitten sollte man respektvoll beachten, um die Gastgeber nicht vor den Kopf zu stoßen.

Der ÖAMTC hat einige Beispiele für Fettnäpfchen im Urlaubsland gesammelt. Das fängt bei Kleinigkeiten an. So ist es in Großbritannien unüblich, sich zur Begrüßung die Hand zu reichen. Auf die begrüßende Frage „How do you do?“ erwarten sich Briten auch keinen Kurzabriss über den Gesundheitszustand des Gegenübers. Stattdessen antwortet man kurz ebenfalls mit der Floskel „How do you do?“.

Viel heikler ist das Thema Fotografieren im Urlaubsland. Das Smartphone in der Hand, ist die Versuchung, in der Gegend herumzuknipsen, groß. „Öffentliche Gebäude abzulichten, ist in muslimischen Ländern oft verboten“, warnt der ÖAMTC.

Auch durch das Fotografieren von Kirchen, Moscheen und Tempeln kann man mit religiösen Gepflogenheiten von Gastländern in Konflikt geraten. Ebenso, wenn man zu viel nackte Haut zur Schau trägt. Bedeckte Schultern und knielange Kleidung lautet die Empfehlung. Wieder gilt: unbedingt vorher informieren.