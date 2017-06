Von Theresa Mair

Innsbruck – Am 1. April 2016 stand David Heis unter der Dusche. Während das Wasser auf ihn hinunterprasselte, dachte er sich: „Wann werde ich mich wohl das nächste Mal duschen können?“ Ein banaler Gedanke, wenn man gedanklich auf dem Zehnmeterbrett steht, kurz vor dem Absprung ins größte Abenteuer seines Lebens und alles hinter sich lässt. An besagtem 1. April sollte es losgehen: auf nach Australien, mit dem Motorrad. Kein Scherz.

Bei der Abfahrt zitterte Heis dann doch. „Das Schwierigste war der Start. Irgendwann haben wir gesagt, wir legen ein Datum fest und entweder wir fahren dann oder wir reden nicht mehr davon.“ Der 35-jährige Leutascher und seine Freundin Evelyn Walch haben fünf Jahre für ihren Traum gespart. „Wir haben nur noch einen Kühlschrank, der bei Davids Mama steht, und unsere Motorräder“, erzählt die 31-Jährige. Die beiden sitzen in einem Wohnzimmer in Delhi, während sie nach Tirol telefonieren. Ein Inder hat sie vor einer Woche aufgenommen, bis der Manali-Leh, der höchste befahrbare Bergpass in den Himalaya, freigegeben wird. In ihren Stimmen hört man die Euphorie, indische Wortfetzen im Hintergrund.

15 Länder hat das Paar auf dem Weg bereist, 43.000 Kilometer auf zwei Rädern zurückgelegt. Heis und Walch sind seit 14 Monaten unterwegs. Viel zu lange, wie Heis’ Mutter wahrscheinlich denkt. Daheim hatten die Abenteurer gesagt, dass sie „so ungefähr nach einem Jahr“ zurückkommen würden. „Wir nutzen immer das Maximum der Visa aus, wir suchen die kleinen Straßen, nehmen uns Zeit und wir reisen sparsam, schlafen im Zelt oder machen Couchsurfing bei Einheimischen. Das ist toll. Viele zeigen uns ihre Gegend.“ Streit, versichern sie, gebe es nie. „Wir können uns beim Fahren nicht unterhalten. Dann haben wir am Abend immer etwas zu erzählen. Wenn einer z’wider ist, kriegt er Schokolade“, sagt Walch lachend.

Verschleißerscheinungen haben nur die Motorräder, unzählige Patschen galt es schon zu flicken. „Ganz kurz vor der Grenze macht ein Motorrad immer Mucken.“ Die Maschinen waren die falsche Wahl. Sie sind zu groß und zu schwer bepackt. Wenn Walch damit umkippt, kommt sie alleine nicht mehr auf. Die Suche nach Ersatzteilen ist ein Spießrutenlauf.

Auf die Idee umzukehren, sind sie trotzdem nie gekommen. Nicht einmal, als Walch in Teheran (Iran) in ein Auto krachte, sich die Hand brach, die Hüfte einen Riss abbekam und sie drei Monate im Spital bleiben musste, war Heimfliegen ein Thema. „Als ich ihr das vorschlug, sagte sie, dass die Hand auch in Indien heilt.“

Walch schwärmt von der Gastfreundlichkeit in allen Ländern, aber besonders im Iran. „Das ist unglaublich. Als wir die Krankenhausrechnung bezahlen wollten, haben wir erfahren, dass ein Mechaniker, den wir nur kurz gekannt haben, alles gezahlt hat, ohne uns etwas zu sagen. Er hat sich dafür sogar von einem Freund Geld geliehen“, erzählt Heis noch immer überwältigt.

Angst hatten sie nie. „Es ist aber viel schöner, zu zweit zu reisen, als allein. Ich würde in Indien nicht allein im Zelt schlafen“, sagt Walch. In Indien würden sie angestarrt, jeder sei extrem neugierig auf die Exoten mit Motorrad und es käme schon vor, dass 200 Leute ums Zelt herumstehen. „Daheim haben mir alle ihre Ängste vor die Füße geworfen. Wir haben bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Das Motorrad ist ein Türöffner“, sagt Heis. Bestes Beispiel: In Nepals Hauptstadt Kathmandu sprach sie der Landecker Pilot Christoph Braun auf der Straße an. Er hat wohl die IL-Kennzeichen gesehen. Kurzfristig stiegen Walch und Heis vom Zweirad auf den Hubschrauber um. Braun nahm sie mit zum Basecamp des zehnthöchsten Berges der Welt, dem Annapurna.

Bei so vielen Abenteuern, die Heis auf der Facebookseite „We 2r – Abstecher ins Abenteuer“ („We tour“) und auf Youtube unter „we2r.david“ für die Daheimgebliebenen festhält, kann die Dusche ein paar Tage warten.