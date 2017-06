Als sich im September 1730 die Erde öffnete und begann, rot glühende Lava und Gesteinsbrocken auszuspucken, wurde der Priester Don Andrés Lorenzo Curbelo Augenzeuge des atemberaubenden Spektakels, welches sechs Jahre andauern sollte. Sein Beobachtungsposten war Yaiza im Süden der Kanarischen Insel Lanzarote, wo er seine Pfarrei hatte und über die erste Zeit des Ausbruchs Tagebuch führte.

Allerdings musste er schon nach wenigen Monaten aus Yaiza auf eine andere Kanareninsel fliehen, da ein weiterer Lavastrom das Dorf bedrohte. Heute, 300 Jahre später, stehe ich auf einem der Hügel hinter dem beschaulichen Yaiza mit seinen weiß getünchten Häuschen blicke auf das, was der längste und größte Vulkanausbruch der Welt hinterlassen hat: ein Meer aus schwarzem Lavagestein, welches ein Viertel der Insel überzieht.

Für Lanzarote war der Ausbruch ein Schicksalsschlag, sämtlicher Fortschritt war zunichtegemacht, die Vegetation verschwand auf einen Schlag und so nannten die Inselbewohner die Gegend Malpais oder schlechtes Land. Nur ganz langsam erobert die Natur die Steinwüste zurück. Fährt man auf der schnurgeraden Straße, die von Yaiza zum Nationalpark Timanfaya führt, schillern vor allem in der Abendsonne die Flechten in roten, grünen und gelben Farben. Zarte Pflanzentriebe schieben sich durch Ritzen in der Steinmasse.

Alleine darf man nicht abseits der Straße im Nationalpark herumspazieren, aber Touristengruppen werden per Bus, Dromedar oder zu Fuß durch den Park geführt. Ich suche die Einsamkeit und mache mich frühmorgens auf zu einem Spaziergang zum Montana del Cuervo und der rostig schimmernden Caldera Colorada außerhalb des Parks. Die Route führt ebenso mitten durch die unwirkliche Mondlandschaft und gewährt Einblicke in beeindruckende Krater.

Es geht auch vorbei an der größten „bomba volcanico“ der Insel. Dieser riesige runde Gesteinsbrocken wurde bei einer Eruption kilometerweit in die Landschaft gespuckt. Die geraden, auf- und absteigenden Asphaltstraßen durch das Lavameer sind auch bei Rennradfahrern beliebt.

Doch die Insel ist keineswegs nur etwas für Sportler. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. An der Weinstraße La Geria reihen sich Bodegas aneinander. In diesen teils mondänen, teils urig gemütlichen Weinkellereien kann man die inseleigenen Weine probieren. Dazu gibt es meist typische Tapas wie kleine, runzelige Kartoffeln mit pikanter roter oder knoblauchig-grüner Sauce.

Das Weinanbaugebiet La Geria liegt etwas abseits von den erkalteten Lavaströmen. Hier legte sich nur eine meterdicke Asche- und Granulatschicht über die Landschaft, die findigen Inselbewohner nutzen dies für den Weinanbau. Für jeden Rebstock wird ein Trichter oder Geria gegraben, damit die Wurzeln die darunterliegende Erde erreichen. So sind die Pflanzen nicht nur vor den häufig blasenden Winden geschützt, sondern das poröse Lavagranulat speichert auch noch den Morgentau. Die Reben bekommen damit genug Wasser auf der ansonsten fast wasserlosen und niederschlagsarmen Insel. Ich bin völlig fasziniert von der unwirklichen, andersartigen schwarzen Vulkanlandschaft, dass ich einen großen Teil meines Urlaubs damit verbringe, zu wandern oder mit dem Auto alles abzufahren, damit ich keine Felsformation, keinen Vulkankegel und kein Lavameer verpasse.

Aber es bleibt auch noch genug Zeit für das echte Meer. Fast jeder Reiseführer preist die Papagayo-Strände als absolutes Highlight an. Diese sechs fast weißen Sandstrände sind auch wunderschön; wie Perlen an einer Kette aufgefädelt, schmiegen sie sich in die felsige Küste. Nur allein ist man hier selten, vor allem weil immer mehr Urlauber aus der nahe gelegenen Touristen-Hochburg Playa Blanca ihren Weg hierher finden.

Aber die Insel hat so viele Strände zu bieten, dass man sich jeden Tag woanders in der Sonne aalen kann. So klettere ich an einem Tag vom Örtchen Playa Quemada aus über einen Klippenpfad zu einem beschaulichen Strand mit schwarzem, grobkörnigem Sand. Hierher verirren sich nur die Bewohner und Feriengäs­te des Dorfes und ein paar Fischer. Abends, bei Ebbe, spaziere ich über die Felsen am Wasser zurück zu einem der drei Restaurants direkt am Meer und bestelle frischen Fisch à la plancha.

An einem anderen Tag geht es in den Norden der Insel. Die Landschaft ist weniger schwarz, wesentlich hügeliger und die Vegetation üppiger. Ziel ist die Bucht von Famara. Hinter einem ewig langen Dünenstrand erhebt sich das Bergmassiv Risco de Famara mit der höchsten Erhebung der Insel von fast 700 Metern. Hier ist nicht faul Rumliegen angesagt, sondern Surfen.

Braungebrannte Jungs und Mädels laden ihre Surfboards aus ihren Bussen. Wer kein eigenes Equipment hat, kann es sich in einem der Shops in La Caleta, dem Ort gleich neben dem Strand, leihen. Es werden auch Kurse aller Art angeboten. Ich nehme mir einen Surf-Lehrer für einen halben Tag. Überzeugt erklärt mir dieser, dass man nach den paar Stunden schon auf dem Brett werde aufstehen können. Tatsächlich, er behält Recht und ich schaffe es, ein paar Wellen zu reiten. Der Ehrgeiz packt mich und ich verbringe den Rest des Tages damit, mich mit dem Brett in die Wellen zu schmeißen. Erst am Nachmittag lasse ich mich völlig erschöpft in einer kleinen, von Steinen umfassten Sandmulde auf meinem Handtuch nieder. So weht es einem den Sand nicht in den Mund und die Zeitung nicht aus der Hand. Denn in der ungeschützten Buch weht fast immer Wind.

Es gibt Tage, an denen der Wind auf Lanzarote so stark bläst, dass kaum ein Strand davon verschont bleibt, man sich dem Gebläse auch nicht wandernd oder auf dem Rad aussetzen will. Dann ist eben Kultur angesagt. Das Angebot ist erstaunlich groß. Vor allem, wenn man sich auf die Spuren des wohl berühmtesten Kindes der Insel macht: Cesar Manrique war Künstler, Architekt und Naturschützer, der 1919 in der Inselhauptstadt Arrecife geboren wurde. Seine Gebäude, Skulpturen und Kunstwerke sind in jedem Eck der Insel zu finden und sofort zu erkennen. Mit seinem traditionellen Stil und der Einbeziehung der Vulkanlandschaft in viele seiner Gebäude wehrte er sich schon in den 1970er- Jahren gegen das Zupflastern der Küste mit Betonklötzen.

Zu seinen bekanntesten Werken gehört Jameos del Agua. Aus einem eingebrochenen Lavatunnel schuf er eine begehbare Grotte mit einem See und sogar einem Konzertsaal.

Auch sein Jardin de Cactus, ein Kakteengarten, und sein Wohnhaus Taro de Tahiche – hier baute er einige Zimmer in unterirdische Lavablasen – lohnen einen Besuch. (Laura Salm-Reifferscheidt)