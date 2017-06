Die Floskel „Herzlich willkommen“ hat wohl noch nie so gepasst wie an diesem Ort: Der Fußabstreifer hat die Form eines Herzens; die Fensterläden sind mit Herzen dekoriert; der i-Punkt über „Ferienwohnung“ ist ein Herz; auf den Kissen sind Herzen aufgedruckt, an den Schnapsgläsern, die zur Begrüßung gereicht werden, hängen sie auch; der Holzteller, auf dem der Kuchen serviert wird, gleicht ebenfalls einer Herzform; natürlich ist die kleine selbst gemachte Sachertorte genauso geformt und wer Zucker zu seinem Kaffee will, ja, das sind kleine süße Herzen. Fast vergessen, die Seife im Bad, ein Herz. Herzlich willkommen in einer der besten Ferienunterkünfte Tirols – das meinen die Gäste, die ihre Bewertung auf der Buchungsplattform booking.com hinterlassen: zehn von zehn ist der aktuelle Stand. Wer erwartet, dass diese perfekte Note einem etablierten Luxus-Betrieb verliehen wurde, liegt falsch. „Wir haben nur ein Apartment“, sagt Barbara Strickner, die zusammen mit ihrem Mann Fritz das Elternhaus renoviert hat und seitdem 69 Quadratmeter an Gäste vermietet. Die Ferienwohnung Strickner in Neustift lässt auf booking.com über 2500 andere Tiroler Urlaubshäuser hinter sich.

Ja, das mache sie schon stolz, gibt Barbara zu. Während ihr Mann als Lehrer und Trainer im Skigymnasium Stams arbeitet, kümmert sie sich um die Gäste, die Anmeldungen und alles, was sonst so anfällt – online wie offline. Hilft sie nicht auf einer Alm in der Umgebung aus, kümmert sie sich um den Garten und die Deko. Rot dominiert rund ums Haus. „Das sieht auf den Fotos gut aus“, verrät sie ein kleines ihrer Geheimnisse, denn sie weiß, dass der Urlauber seine Entscheidung, wohin er reist, neben den Bewertungen vor allem von den Fotos abhängig macht.

Dem stimmt Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), zu. 80 Prozent der Reisenden schauen sich die Hotels an und lesen sechs bis 12 Bewertungen, bevor sie buchen. „Man muss sagen, dass Sterne oder Kategorien nicht mehr so wichtig sind, die Bewertungen gehören inzwischen zum wesentlichen Entscheidungskriterium“, sagt er.

Umso besser, wenn ein Gastgeber beste Bewertungen und viele Sterne anzubieten hat. So wie das 4-Sterne-Hotel Himmlhof in St. Anton, der Nummer eins in Tirol auf der Urlaubs-Website tripadvisor. Nicht nur das, wie Hausherr Sebastian Penz betont: „In der Kategorie Small Hotels sind wir in Österreich ganz vorne und weltweit die Nummer 17.“ Auch auf den anderen Plattformen habe sich das Haus mit 50 Betten in den Ranglis­ten immer weit vorne etabliert. Das funktioniere auf Dauer nur, erklärt Penz, wenn man den Standard nicht nur hält, sondern jährlich verbessert. „Ein Gast hat letztes Jahr angemerkt, dass ihm im Spa-Bereich vor der Sauna eine Brillenablage fehlt. Oft sind es solche Kleinigkeiten, die wir schnell verbessern“, geht er auf die Anregungen ein.

Der Gast soll spüren, willkommen zu sein. Er kenne es selbst von Stadthotels, „wo du manchmal so nach dem Pass gefragt wirst, dass du nicht weißt, ob du jetzt würdig bist, dort einzutreten, oder nicht“. Kommt ein Urlauber bei ihnen an, wird er an der Türschwelle mit „ehrlich gemeinter, offener Herzlichkeit erwartet“, versichert er. Und diese Herzlichkeit muss offline wie online gepflegt werden. Seine Frau Marghe­rita schreibt den Gästen, die auf trip­advisor ihre Meinung hinterlassen, immer mit „herzlichen Grüßen“ zurück.

Beim bestplatzierten Hotel auf Trivago, dem 5-Sterne-Alpenresort Schwarz in Mieming, kümmert sich eine eigene Mitarbeiterin nur um den Auftritt in den Sozialen Medien und die Beantwortung der Gäste-Feedbacks. Für Hausherr Franz-Josef Pirktl gehört das zum „Qualitätsmanagement“ dazu. Umso wichtiger ist es für den Hotelier, dass zu den inzwischen 1559 Bewertungen ständig weitere neue hinzukommen, damit die „exzellente“ Benotung mit 95 von 100 Punkten aufrechterhalten wird. „Wir suchen schon während des Aufenthalts einen engen Kontakt zum Gast und teilweise ergibt sich aus dem Gespräch heraus, dass es schön wäre, wenn er später online den Aufenthalt bewertet.“

Ob bei Hunderten und sogar Tausenden Feedbacks nicht auch gezielt gesteuert werde, im Positiven zu Gunsten des Hotels oder im Negativen, weil einen Mitbewerber der Neid gepackt hat? Beides verneint Franz-Josef Pirktl.

Den Vorwurf der Manipulation gibt es genauso lange, wie es solche Buchungs- und Bewertungsseiten im Internet schon gibt. Vor drei Jahren stellte das Verbrauchermagazin Konsument fest, dass bei einem Drittel der Kritiken geschwindelt werde. Damals äußerte auch Gratzer von der ÖHV seine Bedenken. „Inzwischen hat sich das besser eingespielt. Die Plattformen und die Betriebe gehen sehr professionell mit dem Thema um“, glaubt er.

So professionell der Gastgeber online auch sein mag, offline entscheidet der erste Eindruck, ob es einem vor Ort gefällt oder nicht. Sechs von sechs Sonnensymbolen auf HolidayCheck sind ein deutliches Zeichen dafür, dass den Besuchern des Aparthotels Stacherhof in Fügen bereits bei der Ankunft das Herz aufgeht. Parkt man zum ersten Mal vor dem Haus, steigt aus und lässt den freien Ausblick über den Garten mit dem Schwimmteich hinein ins Zillertal schweifen, kommt jeder in Urlaubsstimmung. „Unser Platz hier ist der größte Luxus“, sagen Brigitte und Hansjörg Koch über das 2008 neu eröffnete Haus im Tiroler Stil. Während anderswo Design-Hotels eröffnet wurden, entschieden sie sich bewusst für das Traditionelle. Als kleiner Betrieb mit 370 Bewertungen auf die Höchstwertung zu kommen, sei für die beiden „eine Gaudi“.

Der Erfolg spricht sich herum. Einmal quartierten sich drei Tage lang Gäste aus Salzburg ein, die bei der Abreise zugaben, dass sie selbst einen Betrieb hätten und schauen wollten, wie der Stacherhof das mache. „Wir bieten unseren Gästen einen Rundum-Service“, sagt Hansjörg Koch und zählt einiges auf: Im Winter organisiert man Ski- und Liftkarten, im Sommer E-Bikes, ohne dass der Gast außer Haus gehen muss. Wenn der Gast es wünscht, planen Brigitte und Hansjörg Ausflüge für die Urlauber oder geben Tipps, welche Wanderungen kinderwagentauglich sind. Als Gastgeber müsse man aber noch mehr machen: „Wenn jemand zum zweiten Mal kommt, muss ich vom vorigen Besuch noch wissen, ob er einen zweiten Kopfpolster oder Extra-Steckdosen benötigt.“

Nicht umsonst hängt an der Eingangstür ein Herz. „Herzlich willkommen“ soll in den am besten bewerteten Ferienunterkünften eben mehr als eine Floskel sein. (Matthias Christler)