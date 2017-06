Perth — Dass es in Flugzeugen manchmal recht „rumpelig" zugeht ist eigentlich nichts Neues. Doch die Passagiere eines Fluges der AirAsia X Flug von Perth nach Kuala Lumpur, Malaysia, durchlebten eine Erfahrung der besonderen Art. Die Maschine war Medienberichten zufolge etwa 90 Minuten in der Luft, als der Pilot die Kehrtwende einleitete. Der Rückflug beschrieb ein Passagier gegenüber einem Radiosender so: „Es war sprichwörtlich so, als ob du auf einer Waschmaschine sitzt". Der Grund für den extrem turbulenten Flug dürften Triebwerksprobleme gewesen sein.

Die rasch in den sozialen Netzwerken aufgetauchten Videos zeigen, dass die Maschine während des Flugs stark dröhnte und vibrierte. Ein Fluggast hielt sich offenbar aus Angst ein Kissen vor die Augen. Eine Passagierin erzählte ABC, der Kapitän habe von Triebwerksproblemen gesprochen. „Ich hoffe, dass ihr alle betet, ich selbst bete auch", zitierte sie den Piloten. Die Durchsage ist auch in mehreren Videos zu hören, die auf YouTube und Instagram gepostet wurden. „Unser Überleben hängt auch von ihrer Bereitschaft, mit uns zu kooperieren, ab", so der hörbar nervöse Pilot.

Für Aufregung sorgt auch das Vorgehen der Airline. Eigentlich hätte der Airbus im 370 Kilometer entfernten Learmonth landen können, da dessen Flughafen am nächsten war. Doch stattdessen kehrte der Pilot um und flog rund 700 Kilometer nach Perth zurück — ein hohes Risiko, über das offenbar auch die Küstenwache benachrichtigt wurde, die sich auf eine mögliche Notlandung im Wasser vorbereitete. (hu)