Wien – Jeder zweite Österreicher über 15 Jahre fährt im Sommer mindestens einmal in den Urlaub, wobei fast die Hälfte der Reisen ins Inland führt. Die Sommerurlauber, die es weiter weg zieht, fahren am liebsten mit dem Auto zum Baden nach Italien, berichtet die Statistik Austria.

In den letzten zehn Jahren ist die Anzahl der Sommerurlaubsreisen (Juli bis September) der Österreicher um ein Fünftel gestiegen. Von den insgesamt 7,14 Millionen Reisen mit zumindest einer Übernachtung gingen im Vorjahr 43,5 Prozent ins Inland, bei 56,5 Prozent lag die Destination im Ausland.

Wer im Sommer ins Ausland verreist, will vor allem Sonne und Strand genießen (32,1 Prozent). Daher sind die in wenigen Autostunden erreichbaren Adrialänder Italien (23 Prozent) und Kroatien (20,2 Prozent) auch in Front.

Auch bei Auslandsreisen ist das Auto für mehr als die Hälfte (53,8 Prozent) der Sommerurlauber das Verkehrsmittel der Wahl, jede dritte Auslandsreise wurde 2016 mit dem Flugzeug angetreten.

Der Trend zu häufigeren Kurzurlauben hält seit vielen Jahren an. Der durchschnittliche Inlandsurlaub im Sommer umfasst 4,1 Nächtigungen (2007: 4,6), zu den Ferien im Ausland gehören 7,7 Übernachtungen (2007: 8,9). Fast ein Viertel (23,2 Prozent) der Österreicher über 15 Jahre fährt das ganze Jahr über nicht auf Urlaub – das sind 1,7 Millionen Menschen.

Sicherheit ist Trumpf, daher sind bei den großen Reisever­anstaltern wie etwa TUI und Thomas Cook Pauschalreisen nach Griechenland und Spanien sehr gefragt. Auch das preisgünstige Bulgarien gewinne an Bedeutung. In der Türkei herrscht Flaute. „Es gibt kein Zielgebiet, das nicht über Vorjahr gebucht ist, außer der Türkei“, so Thomas-Cook-Österreich-Chef Ioannis Afukatudis. Ägypten feiere ein Comeback.

In vielen Urlaubsländern ist das Tanken deutlich teurer als in Österreich. So muss man in Italien für 50 Liter Eurosuper im Schnitt 75 Euro bezahlen – um 17 Euro mehr als in Österreich. Für eine 50-Liter-Tankfüllung Diesel bezahlt man mit 67,50 Euro um 14 Euro mehr, betont der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Insgesamt ist Diesel in 19 EU-Staaten teurer als in Österreich, Eurosuper in 18 EU-Staaten.

Der ÖAMTC erwartet für den Sommerreiseverkehr rund 600 Staus. Information und Abfahrtszeiten seien sehr wichtig. Seit gestern ist auch Kroatien Mitglied des Schengen Informationssystems (SIS). Für Reisende aus Österreich nach Kroatien bedeute dies, dass sich die Wartezeiten an der slowenisch-kroatischen Grenze deutlich verringern würden, erklärte die EU-Kommission. (TT, APA)