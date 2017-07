Es gibt naheliegendere Vorhaben als einen Iran-Besuch im Ramadan. Obwohl der Koran Reisenden das Fasten leichter macht. Ist man unterwegs, sind Stärkungen vor Einbruch der Dunkelheit gestattet. Außerdem gilt: Der Reisende provoziert nicht. Und der Fastende schaut in die andere Richtung. Zum – während des Ramadan bei Tageslicht ebenfalls verbotenen – Rauchen treffen sich beide in einer der etwas abseitigeren Ecken der Moschee.

Ja, in der Moschee. Die nämlich ist im Iran mehr als ein Gotteshaus: Ein Ort der Begegnung soll sie sein. Eine Einladung zum Verweilen, Plaudern und zum E-Mails-Checken.

Draußen, auf den belebten Straßen der Zwei-Millionen-Einwohner-Stadt Isfahan, stottern zahllose Zweitaktmotoren und Hupkonzerte gehen nahtlos ineinander über. Drinnen kann man durchatmen – oder eben verstohlen am Glimmstängel ziehen. Und die Abbilder der Revolutionsführer Khomeini und Khamenei, für die sich selbst auf der buntgekacheltsten Wand ein Plätzchen findet, quittieren das Treiben mit besonders grimmiger Miene.

Der Iran – das wird schnell klar – ist ein Land der Widersprüche: Seit der islamischen Revolution von 1979 takten restriktivste Vorschriften den Alltag – und seither gibt es kaum ein Land, in dem mehr Verbotenes getan wird als in der Islamischen Republik. Paradoxerweise ist es dieser Balanceakt zwischen Repression und Dissidenz im Kleinen, der das System am Laufen hält.

Für Positivschlagzeilen freilich sorgt ein solcher Umstand nicht: Der Iran hat ein gehöriges Imageproblem. „Achse des Bösen“, „Ayatolla-Regime“, „Atomprogramm“: Das im Westen gängige Iran-Bild ist wenig einladend. Weshalb Touristiker den Blick auf Vergangenes forcieren – und das alte Persien beschwören. Persien, das klingt nach Hochkultur, nach „1001 Nacht“, nach Nachtigall und Rosenwasser.

Weder Schlagzeilen noch Mythen werden dem Land gerecht. Das wird kaum irgendwo so deutlich wie in Isfahan. Gut vierhundert Kilometer südlich der Hauptstadt Teheran gelegen, gilt Isfahan als Kronjuwel des alten Persiens – und ist doch ein sich in alle Himmelsrichtungen ausbreitendes Mahnmal bemühter Modernität, irgendwie unfertig – wie die U-Bahn, deren Jungfernfahrt seit einem Jahrzehnt kurz bevorsteht –, unübersichtlich, geschäftig.

Ein Platz als Abbild der Welt

Umso überraschter ist man, wenn sich nach kurzem Spaziergang vorbei an Wechselstuben und Billigschuh-Läden der Meidan-e Naqsch-e Dschahan eröffnet: einer der größten öffentlichen Plätze der Welt, mehr als 500 Meter lang und über 200 Meter breit, ein mit doppelstöckigen Arkaden eingefasstes architektonisches Gesamtkunstwerk, dessen weitläufige Mitte grüne, von Wasserläufen umspielte Inseln schmücken. Früher wurde hier vor Zehntausenden Zuschauern Polo gespielt. Seit 1979 steht der Platz unter dem Schutz des Unesco-Weltkulturerbes. Die Autos müssen drumherum fah­ren. Im Revolutionsjahr bekam der Platz auch einen neuen Namen. Als „Imamplatz“ schaffte er es zwar in die Reiseführer. Für die Isfahani aber bleibt er Naqsch-e Dschahan, das „Abbild der Welt“.

Hier befindet sich der Basar und – in der Mitte der südlichen Längsseite – der „Palast der 40 Säulen“. Wie den Platz hat diesen im 16. Jahrhundert der Safawidenkönig Abbas I. errichten lassen. Er machte Isfahan zur Hauptstadt eines Großreiches, das sich vom Schwarzen Meer bis an den Hindukusch erstreckte.

Auf der anderen Seite des Platzes erhebt sich die Scheich-Lotfollah-Moschee. Hinter dem 15 Meter hohen, kunstvoll verzierten Eingangsbereich lässt sich zwar eine gewaltige Kuppel bestaunen, um die sich kalligrafisch gestaltete Koran­suren winden. Ein Zufluchtsort zum heimlichen Fastenbrechen findet sich aber nicht. Den gibt es, keine hundert Meter entfernt, in der noch imposanteren Imam-Moschee, die nicht von ungefähr an eine Filmkulisse erinnert: Pier Paolo Pasolini drehte hier 1974 – fünf Jahre bevor alles ansatzweise Anzügliche offiziell verbannt wurde – seine „Erotischen Geschichten aus tausend und einer Nacht“. Noch ein Großer, den man hier kaum vermutet hätte, ließ sich in und von der Stadt inspirieren: Duke Ellingtons elegisches „Isfahan“ taugt bis heute zum Soundtrack für einen Streifzug durch eine Stadt, deren einstige Lebensader, der Zayandeh-Fluss, nur noch selten Wasser führt. Mit dem Wasser – es speist inzwischen Industrieanlagen im Umland – sind auch die schmucken Teehäuser am Ufer verschwunden, erklären die einen. Die beliebten Treffpunkte seien Orte des Politisierens gewesen, sagen andere. Und somit ein Dorn im Auge der Macht. Der mal kaum wahrnehmbare, dann wieder dröhnende „basso continuo“ der Repression lässt sich auch hier nicht ausblenden. Obwohl die Frauen gerade auf der berühmten „Brücke der 33 Bögen“ ihre vorgeschriebenen Kopftücher besonders tief im Nacken tragen.

Die Perle Persiens

500 Kilometer südlich von Isfahan liegt die von Orientalisten vergangener Tage wohl meistbesungene Stadt Irans: Schiras, die „Perle Persiens“. Der erste Eindruck, eine weitere in die Landschaft wuchernde Großstadt, täuscht: Schiras, „Stadt der Liebe, der Rosen und des Weins“, hat das Zeug zum Sehnsuchtsort. Überall finden sich öffentlich zugängliche Gartenanlagen, die daran erinnern, dass das Wort „Paradies“ persischen Ursprungs ist. Den Wein allerdings, den der große Sohn der Stadt, Dichterfürst Hafis (1315–1390), wort- wie bildreich beschworen hat, sucht man vergebens. Aus den Trauben darf nur noch Essig gemacht werden. Manchmal, erfährt man hinter vorgehaltener Hand, „misslingt“ das allerdings. Wird man dabei erwischt, drohen 70 Peitschenhiebe. Aber: „Wer sollte mich in meinem Wohnzimmer erwischen?“

Nahe Schiras liegt, kulturhistorisches Highlight jeder Persienreise, die 520 v. Chr. gegründete – und gut 200 Jahre später von Alexander dem Großen zerstörte – Ruinenstadt Persepolis: beeindruckendes Zeugnis vergangener Größe und bis heue Identifikationsort vieler Iraner. Auch weil seine Geschichte in die vor-islamische Zeit zurückreicht.

Als es 1971 galt, an 2500 Jahre iranische Monarchie zu erinnern, forcierte der letzte Schah, Mohammad Reza Pahlavi, die Restaurierung der Palaststadt. Vom Prunkfest, das er damals ausrichtete, zeugen bis heute die Gerüste einer irrwitzigen Zeltstadt. Neue Ruinen. Auch das ein Widerspruch. Die Iraner beweisen jeden Tag aufs Neue, dass sie gelernt haben, damit zu leben. (Joachim Leitner)