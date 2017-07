Es ist ein Zufall, dass Annika Ziehen gerade in ihrer Heimatstadt Hamburg einen Zwischenstopp macht und wir sie telefonisch erreichen. Normalerweise reist die 38-Jährige um den Globus. Im vergangenen Jahr war die deutsche Reisebloggerin (midnightblueelephant.com) und Autorin insgesamt zehn Monate unterwegs. Und zwar ohne Begleitung. Sie ist überzeugt: „Man muss sich nicht alleine fühlen, wenn man alleine verreist.“ Am 22. Juli geht es für Ziehen auf die Malediven und danach nach Sri Lanka. „Mal schauen, wie es auf den Malediven wird“, sagt sie. Schließlich seien die Inseln im Indischen Ozean das Paradeziel für verschmuste Hochzeitspärchen.

Annika Ziehen ist mittlerweile ein Routinier in Sachen Single-Ferien geworden und hat deshalb ein Buch geschrieben, um Singles zu zeigen: Schaut her, man braucht keinen Partner, um die Welt zu sehen! Natürlich gebe es Situationen, die sie gerne teilen möchte, gibt sie zu. Doch: Wenn man mit Begleitung unterwegs ist, müsse nicht automatisch alles besser sein. „Wenn ich einen Sonnenuntergang anschaue und der Liebste daneben Bauchgrummeln hat, ist die Stimmung auch nicht gerade romantisch“, lacht Ziehen.

Gerade Single-Frauen dürfen sich nicht davon abhalten lassen, ihre Träume zu verwirklichen. „Das Leben ist zu kurz, dann mache ich es lieber alleine“, gibt Ziehen allen Ladys einen Stups. „Und wenn mich die Intuition nach Timbuktu zieht, dann ist es eben Timbuktu.“ Oder der Dschungel. Oder die Wüste. Passieren kann überall etwas.

Selbstbewusst auftreten, nicht zu aufreizend anziehen und die Kultur respektieren, dann steht auch allein reisenden Frauen die Welt offen, sagt die kinderlose Deutsche.

Das Großartige am Solotrip sei die Freiheit, man müsse keine Kompromisse eingehen, ist sein eigener Chef. Die freudigen Gesichter in den Ankunftshallen, selbst das kleine abgepackte Essen im Flieger – sie würde alles am Reisen lieben, verrät die Reisejournalistin. Nun gut. Fast alles. Mit dem Kofferpacken hat sich Ziehen bis heute nicht angefreundet. Und dann wären natürlich die Kosten. Allein reisen sei halt immer teurer.

Wenn sie aber von anderen hört, sie sei mutig, dann sei das „totaler Käse“. Mut ist etwas anderes, sie würde lediglich in ein Flugzeug steigen. Und alleine sei man sowieso nicht lange. „Das Kennenlernen geht sogar leichter als gedacht, im Urlaub ist man gleich auf einem gemeinsamen Nenner“, so Ziehen. Sie würde aber verstehen, wenn Singles Bedenken hätten und es furchtbar finden, abends alleine beim Essen wie ein einsames Würmchen zu sitzen. Aber allein zu reisen ist keine Schande und lasse sich üben. Man müsse ja nicht gleich Hardcore-Backpacking in Indien machen. Es reicht ein Wochenende in einer Stadt oder einfach einmal alleine essen zu gehen.

Oder man versucht sein Glück in der Mini-Gruppe. Single-Reisen sind angesagt – auch in Tirol, und nicht nur bei der älteren Generation. Bei jüngeren Reisenden sind derzeit die Trips der Veranstalter „Intrepid Travel“ und „G Adventures“ gefragt. Das Gute daran sei, dass man kein 24-Stunden-Programm, sondern auch mal Zeit für sich hat, heißt es aus Insider- Singlekreisen. Die Reisen können online gebucht werden, den Österreichmarkt für Intrepid vertritt ASI Reisen (Alpinschule Innsbruck).

„Intrepid ist ein australischer Veranstalter für aktive Abenteurer, die Gruppen sind international, die Sprache Englisch und die Programmpunkte können vor Ort dazugebucht werden“, erklärt Gesa Schwanke. Auch ASI Reisen habe die verstärkte Nachfrage in Tirol gemerkt und bietet deshalb im eigenen Programm explizit Single-Reisen an. „Wir sehen außerdem, dass es immer mehr Singles mit Kind gibt, die verreisen“, ergänzt Reisebüro-Sprecher Andreas Kröll.

Warum auch nicht? Annika Ziehen findet das super. Sie ist überzeugt: „Eine gesunde Portion Egoismus schadet nicht. Jeder sollte Alleinreisen ausprobieren.“ Das ist gut für das Selbstbewusstsein. Sagt es und macht sich bereit für die Malediven – eine Hochzeitsreise nur für sie alleine. (Nicole Strozzi)