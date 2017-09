Von Michaela S. Paulmichl

Ramsau, Innsbruck – Eine Fassade aus Metallschindeln, schräge Wände und auch ein geneigtes Dach: Die neue See- thalerhütte im Dachsteingebirge in Oberösterreich wird so gar nicht dem bekannten Bild entsprechen, dem Klischee einer Schutzhütte aus Holz mit Satteldach, geschnitztem Balkon und roten Pelargonien. Die Ästhetik des Ersatzbaus, der anstelle des 1929 in Betrieb genommenen, nicht mehr sanierbaren Hauses entstehen soll, ordnet sich den rauen Bedingungen am Gletscher unter und einem konsequent durchgeführten Energiekonzept.

Die „Schutzhütte der Zukunft“, wie es von Seiten des Alpenvereins Austria heißt, ist optimal zur Sonne ausgerichtet und hat eine 70 Grad steile Südfassade – die ideale Neigung für eine Solar- und Photovoltaikanlage. Aber auch die anderen schrägen Flächen haben ihre genau berechnete Bestimmung: Große Mengen Regenwasser können an ihnen optimal abfließen, um schließlich von einer speziellen Regenrinne aufgefangen zu werden. Im Keller der neuen Seethalerhütte soll es aufbereitet und als Trinkwasser direkt in die Küche gelangen.

Die Aluminiumblechschindeln sollen hundert Jahre halten. Holz muss in dieser Höhe wegen der Sonneneinstrahlung und der starken Beanspruchung nach 30 Jahren ausgetauscht werden.

„Es war nie ausdrücklich geplant, etwas Modernes zu bauen“, sagt Harald Herzog vom Alpenverein Austria. Vorgabe beim Architektenwettbewerb war, dass sich die Hütte auf 2740 Metern teils selbst versorgen sollte. Das Innsbrucker Architektenbüro dreiplus von Stephan Hoinkes machte Nachhaltigkeit schließlich zum Prinzip seines Siegerprojekts. Dieser Anspruch und die extreme Situation am Gletscher, der Bau soll schließlich allen Strapazen trotzen, bestimmten das Aussehen der höchsten Schutzhütte Ostösterreichs.

Dass das ungewöhnliche Aussehen bei vielen Menschen auf Vorbehalte stoßen wird, war dem Alpenverein klar. Mit moderner Architektur in den Alpen können sich manche nicht anfreunden, wie empörte Einträge – „ein Wahnsinn, was da entsteht“ – in den sozialen Netzwerken zeigten. Auch in Südtirol, wo das Land vier nicht mehr sanierbare Hütten ersetzt, ist die Aufregung groß – vor allem wegen der neuen Schwarzensteinhütte im Ahrntal, die der Seethalerhütte sehr ähnlich sieht. Dass sie „von der Ästhetik her sehr stark vom Traditionellen abweicht“, wie der für Schutzhütten zuständige Martin Niedrist vom Südtiroler Alpenverein meint, führte zu „heißen Diskussionen“.

Zumindest in Österreich beruhigten sich die Kritiker wieder. Vielleicht auch, weil modern nicht bedeuten soll, dass es drinnen nicht auch gemütlich und heimelig sein kann. So wird die äußere Hülle aus granitgrauem Aluminiumblech wohl manchen Bergsteiger täuschen, der beim Betreten alles andere erwartet als Innenwände aus massivem Holz. Um die zwei Millionen Euro – so viel kostet der Bau – aufbringen zu können, wurde eine Crowdfunding­aktion gestartet, www.alpenverein.at/austria-crowdfunding.

„Wir haben kein Interesse, Hütten im Lederhosen- und Dirndlstil zu errichten, aber auch keine bewohnbaren So­larmaschinen, sondern einfache, zweckmäßige Bauten“, sagt Peter Kapelari, Abteilungsleiter für Hütten und Wege beim Österreichischen Alpenverein. Der Ersatzbau für die See- thalerhütte sei unter der Prämisse entstanden, möglichst wenig Aufsehen zu erregen. „Entscheidend sind Einfachheit, Funktionalität und der Naturschutzaspekt, die Hütte muss aber auch ins Landschaftsbild passen. Aus der Zweckmäßigkeit heraus ergeben sich neue Formen.“ Das Aussehen sei natürlich auch Geschmackssache, „es gefällt nicht jedem, aber es muss auch nicht jedem gefallen“.

Technische Innovationen, aber auch Erhaltung traditioneller Hütten: Der Alpenverein bewegt sich in beide Richtungen, wie etwa die Bemühungen zeigen, das Anton-Karg-Haus im Kaisertal oder die Pfeishütte im Karwendel unter Denkmalschutz zu stellen.

Hoch im Dachsteingebirge heben Bagger unterdessen das Fundament aus, gestern wurde der Bauplan für die kommenden vier Wochen festgelegt. Die Zeit drängt, denn gebaut werden darf nur drei Monate lang – auch wegen der Tiere, die im Naturschutzgebiet mindestens neun Monate lang ihre Ruhe haben sollen. Ein Wintereinbruch kann die Arbeiten aber schon vorher stilllegen bzw. einfrieren, dann ruht alles – bis zum Sommer im nächsten Jahr.