Paläste, Museen, Tiergärten sowie besondere Werke antiker oder moderner Architektur: Europas Städte haben viel zu bieten und der Kultur-Tourismus boomt. Doch nicht überall zahlt man gleich viel für eine Besichtigungstour der Touristenmagneten, für einen Blick hinter die Fassade oder den Gang auf eine Aussichtsplattform.

Das Online-Last-Minute-Portal „5vorFlug“, das zum Reiseunternehmen FTI Group gehört, hat kürzlich die Eintrittspreise der Top-10-Sehenswürdigkeiten in 46 europäischen Städten zusammengezählt und verglichen. Das Ergebnis: Wien sorgt mit 97 Euro für das größte Loch in der Geldbörse der Touristen – zumindest mit den regulären Eintrittspreisen. Denn besondere Vergünstigungsoptionen, wie etwa die Vienna City Card, werden bei diesem europaweiten Vergleich nicht berücksichtigt.

Knapp hinter Wien folgen Stockholm (96 Euro), Andorra de Vella (Haupstadt Andorras/94 Euro), Amsterdam (90 Euro) und schließlich London (89 Euro).

Wer dagegen lieber viel sehen, aber nichts zahlen möchte, ist in Podgorica richtig. In Montenegros Hauptstadt sind alle Eintritte in die Top-10-Sehenswürdigkeiten kostenfrei – aber hoffentlich nicht umsonst. Ebenfalls billig kommt den Touristen ein Trip nach Skopje (Mazedonien/zwei Euro), Belgrad (Serbien/vier Euro) und Minsk (Weißrussland/sieben Euro).

Die wohl beste Nachricht für Reisende mit knapper Kasse ist aber wohl, dass in jeder der 46 Städte zumindest zwei Sehenswürdigkeiten komplett kostenlos sind. In Wien etwa kann man gratis die Gärten von Schönbrunn und den Stephansdom besichtigen. So erholt sich nicht nur der Urlauber, sondern auch die Geldbörse. (Philipp Schwartze)

Wien

Wien ist für Touristen das teuerste Pflaster Europas: 97 Euro ist man in der österreichischen Hauptstadt für die Besichtigung der Top-10-Sehenswürdigkeiten los. 18,50 Euro kostet allein der Tiergarten Schönbrunn, jeweils 15 Euro Schloss Belvedere und das Kunsthistorische Museum.

London

The Houses of Parliament und der London Tower dürfen bei einem Trip in die Hauptstadt des Vereinten Königreichs natürlich nicht fehlen. Mit 29 bzw. 28,80 Euro hinterlässt aber nicht nur die Architektur, sondern auch der Eintrittspreis einen bleibenden Eindruck bei den Besuchern.

Bukarest

Für rumänische Verhältnisse teuer ist der Parlamentspalast in der Hauptstadt Bukarest: 35 Lei (rund acht Euro) kostet der Eintritt. Dafür bekommt man eines der größten Gebäude der Welt zu sehen – der Palast erstreckt sich über eine Fläche von 360.000 Quadratmetern.

Podgorica

In allen Städten sind zumindest zwei der Top-10-Sehenswürdigkeiten kostenlos, in den Hauptstädten Osteuropas sind es gar mindestens sechs. Noch günstiger ist Montenegros Podgorica, wo alle zehn Touristenattraktionen, wie etwa die Millenium-Brücke, kostenfrei sind.