Grödental – Zwischen Canazei im Süden und dem Grödental im Norden – am Sellapass (Passo Sella) – steht ein imposanter Bergstock: Die bekannte Langkofel-Gruppe mit dem Langkofel als Hauptgipfel und seinen Begleitern wie Grohmannspitze, Zahnkofel, Fünffingerspitze oder etwa dem Plattkofel.

An und für sich ist diese Gruppe optisch gesehen im Vergleich zu vielen anderen Dolomitenzügen ziemlich klein gewachsen, doch dafür wirkt sie umso eindrucksvoller. Auf Höhe des Sellajoches steigen die Felswände dieser Spitzen fast 1000 Meter senkrecht empor. Ein Gipfelsieg ist deshalb fast ausschließlich erfahrenen Kletterern auf teilweise schwierigsten Routen vorbehalten. Bis auf einen eben, dem Plattkofel nämlich, dessen nur etwa 30 Grad steile Schuttflanke von Süden aus als ziemlich einfache Bergtour angesehen werden kann. Im Rahmen unserer Runde um das Langkofel-Massiv haben wir den Plattkofel somit gleich mitgenommen und uns damit mit einem Gipfelsieg auf fast 3000 Metern belohnt.

So erfolgt die Runde und der Normalaufstieg auf den Plattkofel: Wir starten unsere Tour beim Sellajoch auf einem der kostenlosen Parkplätze und folgen einem breiten Skiweg mit einigen Metern Höhengewinn Richtung Westen. Quasi südlich der Langkofel-Gruppe führt uns der zunehmend schmäler werdende, aber einfache und gut beschilderte Wanderweg leicht kupiert bis hinüber zur Plattkofelhütte, die wir nach gut einer Stunde Gehzeit erreichen. Murmeltier-Fans aufgepasst: Selten haben wir so viele pfeifende Nager gesehen wie auf diesem Weg. Und wirklich menschenscheu scheinen sie nicht zu sein.

Unser ersten Etappenziel, die Plattkofelhütte ist erreicht. Eigentlich ist es für eine Pause noch viel zu früh. Doch ein mehr als freundliches „Guten Morgen“ – in Südtiroler Akzent von einem äußerst netten Hüttenteam – hält uns schließlich doch an, einen schnellen Espresso zu trinken. Weiter geht’s: Direkt hinter der Hütte erfolgt der Südanstieg auf den Plattkofel und nimmt von der Hütte weg hin und retour zusätzlich zur Langkofel-Umrundung etwa drei Stunden in Anspruch. Zu Beginn noch gemächlich, wird der Anstieg zunehmend steiler und führt über eine karge Schotterflanke und in Serpentinen in Richtung Gipfel.

Der Anstieg ist nicht schwierig, aber doch ziemlich steil und wird vor allem im oberen Bereich, kurz unterhalb des Gipfels, immer felsdurchsetzter. Speziell die letzten Meter hinauf zum Gipfelkreuz erfordern etwas Trittsicherheit. Auf genügend Flüssigkeit sollte man nicht vergessen.

Geschafft! Die Entscheidung war gut, dass wir die Mühen des Anstieges auf uns genommen haben, denn der Rundumblick ist, wie in vielen Büchern beschrieben, überwältigend. Vor allem der Blick hinüber zur senkrecht abfallenden Felswand des Langkofels. All zu viel Zeit am Gipfel gönnen wir uns nicht, denn unsere Runde ist noch nicht zu Ende.

Entlang des Aufstieges führt uns der Weg zur Plattkofelhütte zurück. Vor der Hütte herrscht inzwischen reges Treiben. Unzählige, vor allem italienische Touristen, haben es sich gemütlich gemacht. Von der Plattkofelhütte folgen wir den Schildern in Richtung Langkofelhütte/Sellapass. Zu Beginn etwa 200 Höhenmeter bergab, bald bergauf und wieder bergab und zwischendurch leicht kupiert, immer am Fuße der Nordseite des Langkofel-Massivs, in Richtung Osten. Bis wir zur Abzweigung Langkofel-/Toni-Demetz-Hütte treffen.

Eine Alternative wäre, über diese Hütten zum Sellapass zurückzukommen. Wir aber wollen die komplette Runde beenden und folgen den Wegweisern „Sellapass“ weiter. Langsam, aber doch beginnen die Beine schwer zu werden, und so manch kleinerer Anstieg entpuppt sich als kräfteraubend. Der Sellapass ist jedoch schon in Sichtweite. Doch ein Stück bis zum Auto ist es noch. Da kommt uns die Hütte Rifugio Emilio Comici (Emilio-Comici-Hütte) gerade recht. Unser Zuckerhaushalt ist nämlich im Keller. Das kalte Cola hilft in Sekunden.

Der Rest der Tour ist nur noch Formsache. Über den breiten Wanderweg, der über schönes Almengebiet führt, erreichen wir den Parkplatz und unser Auto am Sellapass.

Fazit: Landschaftlich gesehen ist die Langkofel-Umrundung, ob mit oder ohne Gipfelsieg am Plattkofel, ein Leckerbissen. Doch unterschätzen sollte man das Abenteuer nicht. Immerhin ist die Runde ohne Plattkofel knapp 16 Kilometer lang (ca. 700 Höhenmeter), mit Plattkofel sind rund 1400 Höhenmeter und über 20 Kilometer zu absolvieren.

Übrigens: Für alle, die es etwas luftiger lieben und gerne klettern, führt auf den Plattkofel auch ein Klettersteig (Oscar-Schuster-Klettersteig). Doch dieser ist nur teilweise mit Stahlseilen versichert und setzt alpines Kletterkönnen voraus. (flex)