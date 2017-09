Wien – Das Interesse an nach­haltigem Reisen ist laut Experten an sich da, in der Praxis sieht es jedoch anders aus. „Aus unserer Sicht hängt das auch damit zusammen, dass das Konzept Urlaub (noch) wenig Überschneidung mit dem Konzept Nachhaltigkeit hat“, sagt Professorin Elfriede Penz. Trotz der Initiative der Vereinten Nationen (UNO) sind Touristen im Allgemeinen kaum bereit, für nachhaltiges Reisen tiefer in die Tasche zu greifen.

Bei Nachhaltigkeit gebe es aber kein Schwarz-Weiß, „sondern viele Schattierungen von super-engagierten Öko-Profis am einen Ende bis zu den Kreuzschifffahrten am anderen Ende“, erklärt Harald Friedl, Tourismus-Professor aus Graz. Besonders der Kreuzfahrttourismus sei problematisch – nicht nur aus ökologischer Sicht. „Da wird die Wertschöpfung auf einen Konzern konzentriert“, betont Friedl. Die besuchten Destinationen hätten davon so gut wie keinen wirtschaftlichen Nutzen, meinte er mit Blick auf beliebte Hafenstädte wie Venedig oder Hamburg. „Die Touristen kommen zum Aussteigen und trinken vielleicht noch einen Kaffee.“ Aber auch viele andere Sommerziele ächzen unter den Touristenmassen, der Widerstand der Bewohner habe diese Saison, die TT berichtete, vielerorts einen neuen Höhepunkt erreicht. Dass sich daran bald etwas ändern wird, sei jedoch unwahrscheinlich. „Nach meiner Ansicht muss es erst richtig krachen, damit die Politik reagiert“, sagt Friedl.

Dass die Reiselust der Menschen generell zurückgehen wird, glaubt er nicht. „Es gehört mittlerweile zum guten Ton.“ Das soziale Prestige des Reisens sei stark gestiegen. Zudem werde Konsum als zentraler Motor der Wirtschaft gesehen, viele Gegenden seien vom Tourismus abhängig. „Fährt man gar nicht mehr hin, bricht die Wirtschaft dort komplett zusammen“, sagt Friedl und verweist etwa auf die Malediven, eine „politisch äußerst problematische Region“. Nachhaltiges Reisen muss auch nicht automatisch teurer sein: „Reisen mit dem Bus und Fahrrad beispielsweise ist im Vergleich mit individuellem Auto umweltfreundlicher und ein Erlebnis.“ (APA)