Was für ein Traum-Arbeitsplatz! Die Walker Bay ist eine dieser typisch südafrikanischen Sichelbuchten – weiträumig ausladend mit Endlos-Blick bis zum Horizont. Aber mal nicht gesäumt von weißem Strand, sondern dunklen Felsplatten und 10 bis 20 Meter hohen Klippen, überwuchert von Fynbos und dichtem Buschwerk, das nur in dieser Region gedeiht.

Hindurch führt hier, vor dem Örtchen Hermanus, ein zwölf Kilometer langer, schmaler Wanderpfad – der Laufsteg des wohl weltweit einzigen Walrufers: Eric Davalala trägt braunen Lederhut, gebügelte Anzughose, blau-weiß kariertes Hemd und darüber ein Sandwichposter: Vorne wirbt er – geadelt von der Unesco – mit der besten Wal-Beobachtung von Land aus, hinten drauf stehen alle Aussichtspunkte dafür – von Grotto Beach bis zum New Harbour. Sein wichtigstes Arbeitsgerät hat Eric im Mund – das Kelphorn, eine an römische Luren erinnernde, geschwungene Tröte aus getrocknetem Seetang.

Der 27-Jährige hat zuverlässig hohe Walbeteiligung: Meist die 15 bis 20 Meter langen Südkaper-Glattwale, aber auch Orcas und Buckelwale oder Delfine, allesamt so nah, dass Schaulustige sie mit ihren Handys gut fotografieren können. Sobald Eric die Giganten in der Bucht erspäht, trompetet er drauflos und zeigt herbeiströmenden Gästen, wo einer der bis zu 80 in der Bucht kreuzenden Moby Dicks gerade Fontänen in die Höhe spritzt oder aus dem Wasser aufsteigt und zurück ins Meer plumpst.

„Jährlich von Juni bis November sind die in der Antarktis beheimateten Wale zu Gast in der Walker Bay, um hier in wärmerem Wasser ihre Jungen zur Welt zu bringen“, erzählt Eric. Eine Gruppe US-Touristen, in puncto Figur den Walen durchaus entfernt verwandt, schnauft in Karo-Shorts und weißen Kniestrümpfen den entscheidenden Moment zu spät um die Ecke. Einer von ihnen fragt, ob man die Wale nicht in einem großen Meeres-Pool halten könne, damit interessierte Besucher sie immer im Blick hätten.

Ob der Mann mit dem Texas-Käppi diese Frage ernst meint? „Durchaus“, raunt Eric, als die Amerikaner sich trollen, „ich wurde auch schon gefragt, warum wir die Wale nicht anbinden.“

Doch den sonnengegerbten Strahlemann bringt das sicher nicht um seine gute Laune – sie war schließlich ein Grund, weshalb er überhaupt den Job bekam. Der andere: Eric kann gut und endlos reden. Die Schule hat er trotzdem nicht geschafft und in der 11. Klasse abgebrochen – auch, weil er Geld verdienen musste. Doch sein erster Job als Parkplatzwächter in Hermanus brachte nicht genug.

Nun bekommt er immerhin etwa 250 Euro pro Monat plus Trinkgeld. Das zahlt fast jeder, der sich mit Eric fotografieren lässt und dabei auch lernt, wie das südafrikanische „Cheese“ heißt, damit wirklich alle auf dem Bild breit lächeln: Einfach lang gezogen „Boerwors“ sagen – „Buren-Wurst“. Doch neben seinen Funktionen als Fotomodell und wandelnde Hupe hat Eric Davalala auch einen Bildungsauftrag.

Möglichst viel von seinem Wal-Wissen will er Gästen vermitteln und macht das meistens an den plakatgroßen Schautafeln am Wegesrand. Hier lernen wir etwa, dass die dunkelgrauen Südkaper-Glattwale sehr menschenfreundlich sind, wodurch sie bis 1970 beinah ausgerottet worden wären – von Walfängern, die sie allzu leicht abschlachten konnten.

Doch mitten im Vortrag unterbricht Eric, macht dicke Backen und bläst sein Kelphorn: „Da hinten ist eine Walmutter mit ihrem Jungen.“ Er rennt los Richtung Ortskern von Hermanus, wir hinterher. Und wirklich: Die Südkaper-Mama liegt ruhig wie ein Mini-U-Boot im Wasser, um sie herum balgt sich ihr sechs bis acht Meter langer Nachwuchs, angetrieben von übermütig wedelnden, flatternden Flossen. Auch auf den Terrassen der Bars und Restaurants von Hermanus sitzen Gäste wie auf Tribünen mit einem Glas kühlem, perlendem „Cap Classique“ in der Hand und schauen runter auf diesen Walkampf in der Bucht.

Ja, die Moby Dicks sind allgegenwärtig in diesem 120 Kilometer südöstlich von Kapstadt gelegenen 33.000-Seelen-Ort, der sich selbstbewusst „Welt-Walhauptstadt“ tauft: Walflossen zieren das Gemeindelogo und Kassenbons, dienen als Parkbank-Rückenlehnen und Brunnen-Schmuck. Nicht nur, aber auch, weil eine Handvoll Geschäftsleute Anfang der 1990er-Jahre so eine Idee hatte.

Die Idee mit dem Kelphorn

Die Damen und Herren meinten nämlich, das etwas verschlafene Hermanus brauche eine einzigartige Attraktion. „Etwas mit Walen“, schlug Jim Wepener vor, „die haben wir doch exklusiv vor der Haustür.“ „Ja, warum stoßen wir die Leute nicht mit der Nase drauf?“, meinte Brian Ancketil – „wir sollten keinen Stadtrufer haben wie andere Orte, sondern einen Walschreier!“ Und wie dieser auf sich und die Meeres-Riesen aufmerksam machen sollte, dazu hatte der Ingenieur und Tüftler auch schon eine Idee: „Ein unverwechselbarer, dunkler Sound aus einem Kelphorn – damit haben schon die von See heimkehrenden Fischer hier früher signalisiert, dass der frische Fang im Hafen angelandet ist.“

Brian begann, die angeschwemmten Riesen-Algen zu sammeln, bog sie zu Kelphörnern, solange sie noch feucht waren.

Einmal in der Sonne getrocknet und ausgehärtet, bemalte er sie und erfand so nicht nur das Markenzeichen des Walrufers, sondern eines der bis heute beliebtesten Souvenirs von Hermanus, liebevoll „Kelperoo“ genannt – in Anspielung aufs Didgeridoo, das Musikinstrument der australischen Ureinwohner Aborigines.

Im Jahre 1992 tönte erstmals die Tröte des Walrufers durch Hermanus. Pieter Claasen, damals Hafen-Angestellter, hatte den Job übernommen und musste sich in der ersten Zeit von Freunden und Verwandten dafür hänseln und kritisieren lassen, dass er mit einem riesigen Schild um den Hals „wie ein Narr“ durch den Ort liefe.

Doch die Kritik verstummte schon bald, als der Walrufer eine schöne Fernreise machen durfte, nämlich nach Großbritannien, wo er nicht nur Ehrengast eines alljährlichen Stadtausrufer-Wettbewerbs war, sondern diesen sogar mit seinem Kelphorn-Sound eröffnete.

Eric Davalala ist bereits der fünfte Walrufer und zugleich der erste, der nur mit einem einzigen langen Kelperoo-Ton auskommt. Seine Vorgänger hatten sich ein spezielles Morse-Alphabet ausgedacht. Ein langer Ton gefolgt von einem kurzen bedeutete: Wale vorm Neuen Hafen. Drei kurze Töne hieß: Wale vorm Roman Rock, dem östlichen Ausguck des Klippenweges. Diese Erklärungen standen auf dem Sandwich-Plakat des Walrufers, doch zeigten Hermanus-Besucher so erhebliche Vokabel-Schwächen, dass man auf diese zu komplizierten Signal-Codes verzichtete.

Ein Festival für die Wale

Mit ganz besonderen Wal-Versprechen lockt Hermanus jedes Jahr Ende September: Dann steigt das Wal-Festival, und Besucher können nicht nur mit Eric vom Land aus die Meeres-Giganten beobachten, sondern auch aus Booten und Hubschraubern.

Mit ordentlich Rummel, Bierzelten, Würstchenbuden und Livemusik auf Bühnen endet das Festival und zwei Monate später dann auch die Freiluft-Saison des Walrufers. Von Dezember bis Mai verlässt er seinen Traum-Arbeitsplatz an der Walker Bay und tauscht ihn gegen sein Büro in der Touristen-Information und Schulklassenräume, wo er Kindern alles über Wale erzählt. Und manchmal sehr laut ins Kelphorn trötet – sollte doch mal ein Schüler einnicken. (Stephan Brünjes)