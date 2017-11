Innsbruck – Strand oder Berge? Flugzeug oder Auto? Hotel oder Ferienunterkunft? Das sind Fragen, die sich vor jeder Reise stellen. Komfortabel soll es sein und mit einem angemessenen Preis. Die Reisesuchmaschine checkfelix.com hat beliebte Urlaubsziele unter die Lupe genommen, um herauszufinden, wo es das beste Preis-Leistungs-Verhältnis gibt. Die Analyse von Ferienunterkünften sowie 3- bzw. 4-Sterne-Hotels zeigt, wie viel Urlauber pro Quadratmeter zahlen müssen.

London und Paris am teuersten, Berlin und Prag günstig

In Europa sind Übernachtungen in 3- und 4-Sterne-Hotels in den Metropolen London und Paris in der Regel am teuersten: Für durchschnittlich 7,72 Euro pro Quadratmeter (London) bzw. 7,02 Euro pro Quadratmeter (Paris) nächtigen Reisende im Vergleich jedoch nicht nur am teuersten, sondern außerdem auch in den kleinsten Zimmern. Mehr Platz für weniger Geld finden Hotelgäste in Berlin und Prag: An diesen beiden innereuropäischen Zielen liegt der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter im 3- und 4-Sterne-Hotel jeweils unter 4 Euro. In Prag kostet der Quadratmeter durchschnittlich gerade einmal 2,58 Euro.

Bei einem Preis von unter 2 Euro pro Quadratmeter kommen Reisende in Prag auch in einer Ferienunterkunft voll auf ihre Kosten. In Amsterdam hingegen müssen Urlauber für eine Ferienwohnung pro Quadratmeter durchschnittlich knapp viermal so tief in ihre Tasche greifen.

New York mehr als siebenmal so teuer wie Bangkok

In New York (8,73 Euro pro Quadratmeter) ist die Übernachtung im 3- bzw. 4-Sterne-Hotel bei etwa gleicher Zimmergröße mehr als siebenmal so teuer als an den günstigsten Reisezielen Bangkok (1,35 Euro pro Quadratmeter) und Ubud, Bali (1,66 Euro pro Quadratmeter). Über günstige Übernachtungen und viel Platz können sich Urlauber ebenfalls in Dubai freuen: Mit durchschnittlich 44 Quadratmetern sind die Hotelzimmer in der Luxusmetropole rund 70 Prozent größer und dabei jedoch gleichzeitig in etwa 60 Prozent günstiger als in Hotels derselben Kategorie in New York.

Ferienunterkünfte auf der thailändischen Insel Ko Samui überzeugen mit einem geräumigen Platzangebot von durchschnittlich 91 Quadratmetern sowie günstigen Quadratmeterpreisen von unter einem Euro. In New York wiederum sind Ferienunterkünfte um ein Vielfaches kleiner und dabei gleichzeitig durchschnittlich 77 Euro teurer. Auch in Tel Aviv zahlt sich die Übernachtung fernab des Hotels vollkommen aus: Hier zahlen Reisende in der Ferienunterkunft durchschnittlich 23 Prozent weniger, genießen dabei aber 80 Prozent mehr Platz. In Miami kommen vor allem Familien oder größere Reisegruppen voll auf ihre Kosten - Übernachtungen in einer Ferienunterkunft sind im Vergleich zur Übernachtung im 3- bzw. 4-Sterne-Hotel zwar durchschnittlich 29 Prozent teurer, dafür aber auch dreimal so groß.

Hotel oder Ferienwohnung?

Die Analyse zeigt, dass Reisende in Ferienunterkünften in der Regel von mehr Platz profitieren, dafür insgesamt aber auch ein etwas größeres Reisebudget benötigen.

Obwohl Übernachtungen in 3- und 4-Sterne-Hotels in den meisten der untersuchten europäischen Reisezielen günstiger sind, bieten die Alternativen mancherorts echtes Sparpotenzial: Wer sich in Venedig für einen Aufenthalt in einer Ferienunterkunft entscheidet, spart bei gleicher Zimmergröße durchschnittlich 52 Prozent gegenüber einer Hotelübernachtung. Und auch in Rom können Urlauber bei der Übernachtung mit der Buchung einer Ferienunterkunft in der Regel rund 30 Prozent sparen. (kla)