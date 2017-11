Von Brigitte Warenski

Schauspieler Colin Farrell macht es in der Gangsterkomödie „Intermission“, Taxifahrer Brian auf der Strecke vom Dubliner Flughafen in die Innenstadt: Die beiden parlieren nicht auf Gälisch, aber im irischen Dialekt und man ist froh, Bruchstücke zu verstehen. Weil die Iren aber durch und durch zuvorkommende Menschen sind, wird zwar noch ein gälisches „céad míle fáilte“ – ein tausendfach herzliches Willkommen – nachgereicht, aber für Touristen auf das englische Englisch umgeschalten. Damit steht einer von unzähligen „Walking Tours“, mit denen sich die Hauptstadt der Grünen Insel gut zu Fuß erkunden lässt, nichts mehr im Wege.

Die Hauptstadt Dublin, die fast zwei Millionen Einwohner zählt, präsentiert sich in ihrem Zentrum jung, bunt, aber überschaubar wie eine Kleinstadt. Die Stadt am Ufer des Flusses Liffey, die Wikinger, Normannen und Engländer geprägt haben, hat viel über ihre Vergangenheit zu erzählen, vor allem auch deshalb, weil sie nie völlig zerstört wurde. Wer zum ersten Mal die Unesco-Literaturstadt besucht, darf die klassischen Höhepunkte nicht auslassen: Das Trinity College mit seiner überwältigenden Bibliothek und dem Book of Kells, dem im Frühmittelalter herrlich gestalteten Neuen Testament.

Regierung fördert Handwerk

Im alten Dubliner Arbeiterviertel Liberties die Kathedrale des Schwarzen Goldes, die Guinness-Brauerei, und die Hauptpost in der O’Connell Street, wo die Rebellenführer des Osteraufstandes die Republik ausriefen und dafür hingerichtet wurden. Und die typischen georgianischen Reihenhäuser mit ihren Backsteinfassaden und farbenfrohen Eingangstüren. Weil die irische Regierung in ihrem Fünfjahresprogramm, das bis 2022 läuft, Kunst, Kultur und Handwerk fördert und dies auch unter die Menschen bringen will, lohnt es, sich ebenfalls genügend Zeit für das kreative Dublin zu nehmen.

In der Capel Street Area haben Künstler und Designer in den ehemaligen alten Backsteinlagerhäusern ihre Ateliers und Wohnungen eingerichtet und damit verhindert, dass das Viertel geschliffen wird. Grafiker wie Dave Dorcy, der sich auf die alte Bleisatztechnik spezialisiert hat und u. a. für das Dubliner Schwulenmagazin gcn arbeitet, lässt sich gern über die Schulter schauen. An der Ecke nebenan lädt die Pantibar zum Clubbing bis spät in die Nacht. Gegründet wurde sie von Dublins berühmtester Dragqueen Panti Bliss, die sich beim Referendum für die Homoehe starkgemacht hat.

Sie und Irlands neuer Premier Leo Varadkar, der sich offen zur Homosexualität bekannt hat, „zeigen, dass sich Irland verändert und seine moralische Enge abgelegt hat“, erzählt Reiseführerin Mary Phelan. Auf einer der 16 Brücken, die über die Liffey führen, erreicht man Temple Bar. Es ist eigentlich ein Muss, Dublins berühmtes Ausgehviertel und kulturelles Herzstück der Hauptstadt untertags zu besuchen.

Künstler öffnen ihre Türen

Die Kopfsteinpflastergassen sind gesäumt von Boutiquen, Vintageläden, Galerien, Restaurants und Pubs, in denen traditionelle irische Musik aufgespielt wird. Publicans – wie die Wirte der über 1000 Pubs in Dublin genannt werden – sind gern zu einem Schwätzchen mit Touristen bereit. Die zahlreichen Coworking Spaces, in denen sich junge Künstler Ateliers und Ausstellungsräume im immobilienhochpreisigen Dublin teilen, öffnen für Interessierte immer wieder ihre Türen.

Wo früher Uhrmacher und Drucker beheimatet waren, zeigen im „Cows Lane Design Market“ Künstler u. a. ihre Schals und Pullover, fein gewoben oder gestrickt aus irischer Schafwolle, die längst nicht so kratzt, wie man meint. „Die Iren sind, was Handwerkskunst betrifft, sehr patriotisch. Sie kaufen, wo es möglich ist, Produkte aus Irland“, sagt Mary.

Die irische Handschrift tragen auch zahlreiche Bücher, die in die Weltliteratur eingegangen sind. Literaturnobelpreisträger wie George Bernard Shaw, Samuel Beckett, William Butler Yeats und Seamus Heaney sowie Autoren wie James Joyce, Jonathan Swift, Oscar Wilde und Bram Stoker sind hier geboren. Jedes Jahr am 16. Juni trifft sich die Gemeinde der Joycianer am „Bloomsday“ in Dublin, um es dem traurigen Helden Leopold Bloom gleichzutun, den Joyce in seinem Roman „Ulysses“ am 16. Juni 1904 Dublin durchstreifen ließ.

Gratis Museen besuchen

Vierzehn Bronzetafeln weisen den Weg Blooms, in Sweny’s Apotheke gibt es noch die Bloom’sche Zitronenseife zu kaufen und die Fassade des Blooms Hotel ziert – in Gedenken an Joyce – die künstlerische Arbeit des Graffitikünstlers James Early. In der Stadt werden literarische Erkundungstouren angeboten und es wimmelt von interessanten Buchgeschäften wie dem Gutter Bookshop, bei dessen signierten Erstausgaben man schwachwerden könnte. Aber auch musikalisch hat die Stadt ihre weltweit gefeierten Helden. An der „Wall of Fame“ findet man eine monumentale Hommage an die irische Kultband U2, auf deren Spuren man sich auch in angebotenen Radtouren – aber Achtung Linksverkehr! – heften kann.

Straßenmusikanten spielen unter der Woche am „Meeting House Square“ auf, am Samstag gehört das Zentrum des Temple-Bar-Bezirks Händlern und Gourmets, denn am Lebensmittelmarkt werden nicht nur frisches Obst und Gemüse, sondern auch geräucherter Lachs und Austern (einfach köstlich, die moderne irische Küche!) angeboten. Um den Platz herum liegen unter anderem die „Gallery of Photography“ und das „Irish Film Institute“, die man wie alle staatlichen Museen gratis besuchen kann. Für Theateraufführungen öffnet sich die Bühne des spanischen Architekten Santiago Calatrava, der für die Hauptstadt u. a. auch die harfenförmige Samuel-Beckett-Brücke mitten in den Docklands gebaut hat.

Als Hafenbecken und Lagermöglichkeiten zu klein wurden, verkamen die Docklands zusehends. In Zeiten des „keltischen Tigers“, wie das irische Wirtschaftswunder genannt wurde, das sich 2008 jäh verabschiedete, entdeckten vor allem internationale (IT)-Konzerne die Attraktivität der Lage am Wasser und zum Ärger der EU die Vorteile der niederen Körperschaftssteuer. Heute residiert hier Google, in den gläsernen Bürotürmen sitzen zudem Facebook, Twitter, Amazon, Paypal und Airbnb. Am Abend sind steuerliche Ärgernisse vergessen und die Stelen vor dem Daniel-Libeskind-Theater tauchen den „Grand Canal Square“ (zur Winterzeit mit Weihnachtsmarkt) in rotes Licht. Nicht um des Theaters, aber um des Films wegen lohnt sich eine Spritztour außerhalb der Stadtgrenzen.

Das Hollywood Europas

Rund eine Stunde südlich lockt die Grafschaft Wicklow Liebhaber aller Genres. Zahlreiche Kinofilme und TV-Serien wurden im „Hollywood of Europe“, wie sich die Region gern nennt, gedreht: In den Ardmore­ Studios entstand u. a. der Oscar-gekrönte Film „My left Food“ („Mein linker Fuß“, 1989) mit Daniel Day-Lewis. Der zweifache Oscar-Preisträger lebt mit seiner Familie in Wicklow. „Hier fühle ich mich zu Hause. Hier habe ich Wurzeln geschlagen“, sagt der Ire, der inzwischen seine Schauspielkarriere beendet hat. In der spektakulären Landschaft mit ihren idyllischen Hügeln und Wasserfällen brillierte Liam Neeson als „Michael Collins“ (1996), schlug Mel Gibson in „Braveheart“ (1995) den Großteil seiner Schlachten und gab Nigel Terry König Artus in „Excalibur“ (1981). Auf den Spuren der drei Letzteren führt ein ausgewiesener Weg, der nicht nur für Cineasten unvergesslich bleiben wird. Wer dazu noch Glück hat, ist mittendrin in den aktuellen Dreharbeiten für die kanadisch-irische TV-Serie „Vikings“, die auch im österreichischen Fernsehen läuft. Zwischen Nebelschwaden sieht man die Schiffe der Wikinger am Loch Tay, einem dunkelgrünen See im Besitz der Guinness-Eigentümer. Heute bleibt das Wikinger-Kampfgeschrei aber aus, weil das unstete Irland-Wetter, das im Stundenrhythmus zwischen Sonne und Regen wechselt, den Filmleuten einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

Mächtig stolz darauf, in der internationalen Filmwelt verewigt worden zu sein, sind auch die Einwohner des Städtchens Enniscorthy. Im Schloss, von dem aus sich ein fabelhafter Blick auf die Landschaft der Grünen Insel bietet, liegen die Erinnerungsstücke an die großen Tage, als der dreifach Oscar-nominierte Film „Brooklyn“ (2015) gedreht wurde. Er erzählt die Geschichte einer jungen Irin, die 1951 in die Vereinigten Staaten emigriert ist. Endlich können die Einwohner allen zeigen, wie stolz sie sind, nachdem eigentlich schon James Joyce 1918 überschwänglich von der Stadt geschwärmt und sie als „the finest place in the world“ beschrieben hat. Pech nur, dass der Schriftsteller die Stadt einer falschen Grafschaft zugeordnet hat. Und damit taugte das Zitat nicht, um auf einem Tourismusprospekt für einen Besuch in Enniscorthy zu werben.