Von Stephan Brünjes

Ein Akku-Bohrer wär’ jetzt gut. Denn in diese steinharte, rostrote Outback-Erde drückt kein noch so starker Daumen einen Plastik-Tee, die Abschlaghilfe in Form einer Riesenstecknadel. Ersatz dafür hat hier fast jeder Golfer in seiner Schläger-Tasche – einen zurechtgeschnittenen Plastikflaschenhals. Auf den Boden legen, Deckel ab, Golfball drauf.

Ihn zu fixieren, den Schläger zu justieren – kaum möglich, denn Dutzende Fliegen surren am Ohr und krabbeln unter die Sonnenbrille in Schweißrinnsale. Der Abschlag zerschneidet die sengende Hitze, schmiert im langen Rechtsbogen ab, prallt auf einen Stein und schlägt seitwärts einen Haken ins Dickicht, wie kurz zuvor die von der Golfbahn, dem Fairway, hüpfenden Kängurus. Par 4, also mit den durchschnittlich benötigten vier Schlägen einlochen? Wird eng auf diesem 392-Meter-Stoppel-Acker, gut 3300 Kilometer westlich von Sydney, im Kaff Kambalda.

Es ist Loch 16 von „Nullarbor Link“, dem längsten Golfkurs der Welt. Er flimmert als Kopfkino noch mal vorüber, beim Fußmarsch zum verschossenen Ball: 1300 Kilometer sind geschafft seit dem Start vor vier Tagen in Ceduna. Nach den ersten beiden Löchern im dortigen Golfclub – bitte umsteigen vom Elektro-Cart in den Mietwagen – folgten die weiteren im Abstand von jeweils mehreren hundert Kilometern entlang des Eyre Highways. Ein eintöniges Asphaltband durch eine spärlich mit Grasbüscheln bewachsene Landschaftsglatze, so riesig wie Deutschland ohne Bayern und Baden-Württemberg: „Nullarbor Plain“ – von Lateinisch nullus arbor – kein Baum.

Hier schrieben AC/DC ihre Hardrock-Hymne „Highway to Hell“ im Tourbus, denn hier geht nur: Tempomat auf maximal 110 km/h, Zeigefinger-Lenkung, bloß nicht einnicken beim Abscannen des Horizonts nach dem nächsten Rasthaus. Denn daneben oder dahinter ist endlich wieder ein Fairway mit diesen „Special Effects“.

1000 Chancen für ein Hole-in-one

Nummer 4 etwa hat nicht nur ein Loch am Ende – auf dem Green, sondern Tausende auf dem Weg dorthin, weil dachsartige Wombats ihn komplett unterhöhlt haben. Danke für diese vielen Hole-in-one-Chancen bei jedem Schlag! Bei Loch Nummer 5 wird der Ball jäh entführt: Eine Krähe holt ihn und schwebt davon. Also doch dieses ulkige Warnschild ernst nehmen und vorm Abschlag den Ball zur flying Vogelscheuche machen.

Mit Lippenstift oder einem Stink-Spray. 184 Kilometer weiter, für Hole Nr. 6, wird der Ball unter einem fünf Meter hohen Plastik-Känguru aufgeteet, im Örtchen Norseman tanzen vorm Abschlag Ngadja-Aborigines, und das Balladonia Roadhouse hat – nein, keine Fata Morgana – die US-Raumstation Skylab auf dem Dach. Teile derselben sind hier Ende der Siebziger beim – eigentlich kontrollierten – Absturz runtergefallen, weshalb sich US-Präsident Jimmy Carter telefonisch beim Ex-Wirt entschuldigte und dieser ein Skylab-Museum einrichtete.

Ein Grund für regelmäßige Stopps

Offenbar ein idealer Ort für schräge Ideen: Hier ersannen Roadhouse-Manager Bob Bongiorno und Tourismus-Manager Alf Caputo 2009 den XXL-Golf-Kurs. „Ja, wir hatten drei, vier Flaschen guten Roten“, sagt Caputo, „vor allem aber die Vision: weniger Müdigkeitsunfälle auf dem Highway und mehr Gäste in den Roadhouses. Also erfanden wir einen Grund für regelmäßige Stopps – den längsten Golfkurs der Welt.“

Neben dem von kleinen Ästen, Känguru-Ködeln und Furchen übersäten Fairway zu Loch 16 müsste der Ball nun irgendwo hier in diesem Gestrüpp aus Akazien und Salzbüschen liegen. Bloß nicht reinfassen, ein Biss der dort vielleicht lauernden Brown Snake wäre tödlich, und die nur fies zwickende Bulldoggen-Ameise wie vorgestern muss es auch nicht wieder sein.

Also „Besserlegen“, wie die Golfer sagen, nur eben mit neuem Ball und einen Grasbüschel als Hilfs-Tee nutzen. Der Schläger mit dem angeschrägten Eisen 5 produziert keine Wunsch-Weite, aber einen roten Staubvorhang. Wird wohl wieder ein Triple Bogey, also vier Schläge über dem Durchschnitt für dieses Loch.

Ärgern? Nicht wirklich, schon seit dem zweiten Tag nicht mehr. Denn auf Nullarbor geht’s für umgerechnet 50 Euro Startgeld nicht um möglichst wenig Schläge für die 18 Löcher, sondern um Cross-Country-Golf-Spaß und den einmaligen Drive in die australische Seele. Zu netten Mitspielern etwa, über 60, dauernd im Camper unterwegs und vom Down-Under-Volksmund „DRUIDs“ getauft: „Drivin’ Round Until I Die.“ Hinter den Bars der Roadhouses regieren rustikal-freundliche Grobiane, Typ „Crocodile Dundee“. Und wer bei Hole 13 auf der dortigen Farm übernachtet, wird das Stillleben der im Sonnenuntergang farbenprächtig glühenden Oldtimer-Rostlauben fotografieren und Farmer Ben Holman zuhören, wenn er von der Jagd auf Kängurus („Landplage!“) erzählt.

Ein tiefschwarzes Green

Etwa 16.000 Golfer haben „Null- arbor Links bisher gespielt, darunter der australische Profi Matt Jager mit einer 72er-Runde. Und ein kanadisches Ehepaar, das die ganze Strecke zu Fuß ging – für einen wohltätigen Zweck. Ebenso der Mann in Star-Wars-Stormtrooper-Uniform – er spielte jeden Schlag an allen 18 Löchern mit einem Putter.

Für den ist es nun Zeit am Loch 16, dessen Green tiefschwarz ist. Denn weder Natur- noch Kunstrasen widersteht hier Sonne und Wind, nur ein schweres Öl-Sand-Gemisch. Das muss vorm Bespielen geharkt werden. Es sei denn, Eric Donkin sitzt gerade auf seinem Quad. Damit zieht der 75-Jährige die Schwarz-Greens glatt. Nicht nur hier in Kambalda, sondern – von Hand – entlang der gesamten 1365 Kilometer. Alle acht Wochen fährt der Nullarbor-Greenkeeper mit seiner Frau die Strecke hin und zurück, sammelt Müll von den Fairways, bessert sie aus und ersetzt Fahnen. Die schneiden Souvenirjäger gerne ab und hängen stattdessen Hotelhandtücher hin.

Glücklich eingelocht am Hole 16 und wieder zurück beim Tee Off ist da dieses schnarrende Geräusch: Ein DRUID hockt am Boden, drückt seinen Akku-Bohrer in die Erde ...