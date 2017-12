Von Ulrich Willenberg

Dies hätte sich der legendäre Polarforscher Fridtjof Nansen wohl nie träumen lassen: dass sein Porträt einmal im Fahrstuhl eines luxuriösen Schiffes hängen wird, das den Namen der legendären „Fram“ trägt. Jenem genial konstruierten hölzernen Segelschiff, mit dem sich Nansen 1893 vor der Küste Sibiriens einfrieren ließ. Und das erst drei Jahre später nordwestlich von Spitzbergen wieder ins offene Meer trieb. Die umstrittene These eines transpolaren Driftstroms war dadurch bewiesen. Seither steht fest: Der Nordpol liegt nicht auf Land, sondern inmitten von beweglichem Packeis.

War das Leben auf Nansens Schiff noch mit vielen Entbehrungen verbunden, bietet die heutige Fram allen Komfort. Und vorzügliches Essen. Seit mehreren Jahren ist das Schiff der norwegischen Reederei Hurtig­ruten in der Arktis unterwegs. Einfrieren lässt es Kapitän Ole Johan Andreassen nicht. Südlich der Treibeisgrenze nimmt er von Spitzbergen aus Kurs auf die Küste Grönlands. Ab und zu kratzt eine Eisscholle am Rumpf. Doch das vermag der Fram nichts anzuhaben, die 60 Zentimeter dickes Eis brechen kann.

Ziel dieser Reise ist der größte Nationalpark der Erde. Mit einer Fläche von fast einer Million Quadratkilometern umfasst er die Küste im Nordosten Grönlands und weite Teile des Inlandeises. Menschen leben hier keine, abgesehen von einigen Wissenschaftern, Meteorologen und den Männern der legendären Sirius-Schlittenpatrouille. Es ist das Reich von Eisbären und Moschusochsen.

Welche Route Kapitän Andreassen wählt, ist abhängig vom Wetter und den schnell wechselnden Eisverhältnissen. Im Sommer 2015 lag so viel Eis vor der Küste Grönlands, dass er den Kurs ändern musste. „Die Natur bestimmt, was wir machen können“, sagt Judith Heinrich, die alle Aktivitäten koordiniert. Dazu gehören Kajaktouren zwischen Eisbergen sowie Exkursionen zu verlassenen Hütten von Polarforschern und Trappern.

Häfen gibt es keine entlang der gesamten Nordostküste Grönlands. Und so werden die Passagiere mit kleinen Booten in windgeschützten Buchten abgesetzt. Zuvor suchen bewaffnete Guides das Terrain ab, um sicherzugehen, dass kein Eisbär in der Nähe ist. Wird ein Tier gesichtet, fällt der Ausflug flach. Das kommt immer wieder vor. Im Jahr 2016 bemerkte man einen Bären, als die Passagiere auf der Insel Ela bereits an Land waren.

„Das Tier kam vom Festland herübergeschwommen“, berichtet Line Overgaard, Expeditionsleiterin auf der Fram. „Wir haben die Gäste sofort evakuiert.“ Das ist auf dieser Reise nicht nötig. Bären lassen sich keine blicken an Land. Bei einem Ausflug auf die Insel Shannon entdeckt Guide Birger Amundsen aber den Abdruck von Tatzen im Schnee. Und eine merkwürdige Schleifspur an einem Abhang. „Hier ist ein Bär auf dem Rücken hinuntergerutscht“, weiß Birger, Autor eines Eisbären-Buches.

Spuren zum hungrigen Bären

Dass ein Bär in der Nähe sein muss, zeigt sich drei Tage später bei einem Ausflug auf die Insel Ymer. Hier liegt in der Blumenbucht (Blomsterbukta) eine angefressene Robbe am Strand. Sie ist noch nicht lange tot. „Seltsam, dass der Bär eine Hälfte liegen ließ“, rätselt Birger. Vielleicht fühlte er sich gestört, als die Fram die Küste ansteuerte. Einige Stunden später wird er in Ruhe den Rest verspeisen können.

Aus der Ferne wirkt die felsige Küste des Nationalparks karg und lebensfeindlich. Kaum vorstellbar, dass hier etwas wachsen kann. Doch an Land findet sich eine unglaubliche Vielfalt an Pflänzchen im Bonsaiformat. Botaniker zählten in Grönland 500 Blumengewächse, selbst Orchideen gedeihen hier. Und das in einer der extremsten Regionen der Erde mit Temperaturen im Winter von bis zu minus 50 Grad. Wer hier als Pflanze überleben will, muss sich ganz klein machen. So wie die Polarweide, die nur wenige Zentimeter misst.

Die viele tausend Kilometer lange Nordostküste wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts vollständig erkundet. Mehrere Männer verloren dabei ihr Leben. Einige ihrer spartanischen Unterkünfte sind bis heute erhalten und können besichtigt werden. Wie die Alabamahütte auf Shannon. Hier mussten die Polarforscher Ejnar Mikkelsen und Iver Iversen in den Jahren 1910–12 überwintern, nachdem ihr Schiff „Alabama“ vom Eis zerquetscht worden war. Das Winterquartier zimmerten sie aus Teilen des Schiffwracks zusammen. Um nicht durchzudrehen, schrieben sie Liebesbriefe an imaginäre Freundinnen. Im Zweiten Weltkrieg betrieben deutsche Soldaten hier eine Wetterstation. Als sie von den Dänen vertrieben wurden, ließen sie Waffen und Munition zurück. Sogar Granaten haben Guides der Fram hier entdeckt.

Während die meisten Passagiere draußen dick eingemummelt herumlaufen, reicht Ole Richter ein leichtes Sweatshirt. Und er geht sogar mehrmals baden – bei einer Wassertemperatur von zwei Grad. Einige Gäste tun es ihm gleich unter Aufsicht der Schiffsärztin aus Panama. Für den Norweger ist es eine Reise auf den Spuren seines verstorbenen Großvaters Søren. Der war als junger Mann in Nordgrönland unterwegs, um Bären und Polarfüchse zu jagen. Und er schrieb damals Geschichte in der Mückenbucht (Myggbukta), eines der Ziele der Fram.

Hier hissten Oles Opa und vier andere Trapper am 27. Juni 1931 die norwegische Flagge, sie erhoben im Namen von König Haakon Anspruch auf ein riesiges Gebiet. Doch der Internationale Gerichtshof erklärte die Annexion zwei Jahre später für nichtig. Ganz Grönland blieb damit weiterhin dänisches Hoheitsgebiet.

Voraussetzung war, dass die Dänen auch in dem unbewohnten Teil im Nordosten präsent sind. Seit 1950 nehmen die Soldaten der Eliteeinheit Sirius diese Aufgabe wahr. Sie überwachen den 1974 gegründeten Nationalpark. Im Winter patrouillieren sie zu zweit mit Hundeschlitten entlang der zugefrorenen 16.000 Kilometer langen Küste. Übernachtet wird zumeist in Zelten oder in Hütten, in denen Lebensmittel gelagert sind. Das ist für Eisbären interessant. „Einmal ist ein Bär in eine Hütte eingebrochen und hat die Nutella-Vorräte aufgefressen“, erzählt Ex-Soldat Mathis Huse Nørgaard, der im Sommer als Guide auf der Fram arbeitet.

Die Passagiere des Schiffes haben die seltene Gelegenheit, das Hauptquartier von Sirius in Daneborg zu besuchen. Dort sind zwölf Männer stationiert und 100 Schlittenhunde. Die Tiere freuen sich über die Gäste und bereiten ihnen mit Wolfsgeheul einen stürmischen Empfang. So stürmisch, dass eine ältere Dame von einem Tier umgeworfen wird.

Eine stürmische Rückfahrt

Im Süden des Nationalparks werden die Berge immer höher. Es ist der landschaftlich spektakulärste Teil der Reise. Am elften Tag biegt die Fram in den schmalen Alpefjord, der eingerahmt wird von bis zu 2700 Meter hohen, frisch verschneiten Gipfeln. Am Ende des 46 Kilometer langen Fjordes stoppt das Schiff für einige Stunden vor dem Gully-Gletscher. Beiboote kreuzen in respektvollem Abstand vor der Abbruchkante. Kalbt ein Gletscher, kann dies meterhohe Wellen verursachen.

Nach Tagen mit Sonnenschein und ruhiger See schlägt das Wetter um. Die Fram verlässt den Nationalpark und nimmt Kurs auf das im Nebel eingehüllte Dorf Ittooqqortoormiit. Übersetzt heißt das „Wohnplatz mit den großen Häusern“. Für unsere Verhältnisse sind die Holzhäuschen jedoch winzig. Nur 450 Menschen leben hier eher schlecht als recht von der Jagd und etwas Tourismus. Ittooqqortoormiit ist die einzige Siedlung im Nordosten Grönlands. Der nächs­te Ort Tasiilaq liegt 800 Kilometer weiter südlich.

Bei der Rückfahrt nach Island gerät die Fram in schwere See. Im Restaurant fliegen Geschirr und Speisen umher. Suppe schwappt auf den Teppich, Gläser und Teller zerbersten. Als das Schiff Schlagseite bekommt, schlittern Passagiere meterweit auf ihren Stühlen dahin. „Halten Sie sich an den Tischen fest“, rät ein Kellner. Der Koch schaut ratlos. All die Mühe für das Fünf-Gänge-Menü ist umsonst gewesen. In der Nacht steigert sich der Sturm zu einem Orkan mit Windstärke 12. Über zehn Meter hoch türmen sich die Wellen auf. Tapfer kämpft sich die Fram stundenlang durch die aufgewühlte Dänemarkstraße. „Kein Grund zur Sorge“, beruhigt Kapitän Andreassen.

Erst gegen Morgen legt sich der Sturm, als das Schiff auf die isländischen Westfjorde zusteuert. Dem gut gelaunten Kapitän ist die anstrengende Nacht nicht anzumerken. Der Norweger ist zu beneiden. Noch nie sei er seekrank geworden, erzählt er. Angst habe er selbst im schwersten Sturm nie verspürt. Den Passagieren, denen in dieser Nacht übel wurde, bleibt der Trost: Dem Polarforscher Nansen soll es auf seiner Fram nicht besser ergangen sein.

Die meisten Gäste verlassen in Reyk­javik das Schiff. Mit einem vom Kapitän ausgestellten „Sturmzertifikat“ im Gepäck. Einige wohlhabende Touristen aus China reisen weiter über die Kapverden in den Amazonas und dann in die Antarktis. Insgesamt 88 Tage dauert die Kreuzfahrt von einem Ende der Welt zum anderen.