Von Manfred Mitterwachauer

Rolo lacht. Der Anblick, der sich unserem Tourführer bietet, entbehrt nicht einer gewissen Komik. Acht Europäer, von der ungewohnt hohen Luftfeuchtigkeit schweißdurchnässt, quälen sich schnaufend in kniehohe, sockenförmige Baumwollsäcke. „Und oben gut zuschnüren“, empfiehlt Rolo. Das soll vor Blutegeln schützen. Und die gibt es hier zuhauf. Rolo begnügt sich mit einem Paar schwarzer Gummihalbschuhe.

Wir haben mit unserem Longtailboot an einer kleinen Ansammlung schwimmender Bungalows, die auch für Übernachtungen gebucht werden können, Halt gemacht. Sie liegen am Ufer des Cheow Lan Lake, einem rund 170 Quadratkilometer großen Stausee mitten im Khao Sok Nationalpark in Thailand (Provinz Surat Thani). Das Land zählt weit über 100 ausgewiesene Schutzgebiete. Rund eineinhalb Stunden Fahrzeit von Khao Lak entfernt, dessen Verbindungsstraße uns durch weite Kautschuk-Anbaugebiete und vorbei an einigen am Straßenrand „geparkten“ Elefanten führt, will Rolo uns hier Regenwaldluft schnuppern lassen. Er selbst wandelt seit Jahren zwischen den Welten. Mal als Tauchlehrer am Roten Meer, dann stationiert in Sri Lanka, Bangladesch und Vietnam. Seit rund sieben Jahren verdient sich Rolo mit geführten Ausflügen von Khao Lak aus sein Brot.

Auf einem schmalen, verschlammten Pfad führt uns der Weg in den Regenwald. Brächte man es fertig, ob der Vielfalt an unterschiedlichsten visuellen Eindrücken auch ab und zu seinen Mund zu halten – worauf Rolo uns dann und wann dezent hinweist –, man käme auch in den Genuss, eine faszinierende, für Fremde beinahe unbeschreibliche Geräuschkulisse wahrzunehmen, die sich einem nicht nur widerstandslos in die Gehörmuschel brennt, sondern einen auch akustisch in eine andere Welt katapultiert. Ein kurzer Abstecher in die nur unweit entfernte Pra Kay Petch Höhle weckt in uns den Forscherdrang. Nur mit einer Taschenlampe bewaffnet wagen wir uns in das dunkle Labyrinth aus Stalaktiten und Stalagmiten, der Heimat so mancher Fledermaus.

Felsen mit mystischem Charme

Zurück auf dem Longtailboot und einen verspeisten frittierten Süßwasserfisch, der uns später als Gurami vorgestellt wird, später erwischt uns noch der schwache Ausläufer einer kräftigen Regenfront. Der Klimawandel macht sich auch hier bemerkbar. Noch Mitte November lässt es die ausklingende Regenzeit beinahe täglich zumindest stundenweise wie aus Kübeln schütten. Wir schwitzen trotzdem weiter. Abhilfe schafft zumindest der kühlende Fahrtwind auf der knapp einstündigen Rückfahrt, auf der uns unser Bootsführer an dem wohl meistfotografierten Motiv dieser Gegend vorbeischippert: den Hin Sam Glur. Diese dreiköpfige Felsenformation aus Kalkstein erhebt sich am Rande des Sees und gibt der unwiderstehlichen Szenerie ihren ganz eigenen, mystischen Charme. Eine vorlaute und nimmersatte Makakengruppe, die an einem Felsen in der Nähe eines kleinen Tempels haust, sorgt während eines Zwischenstopps auf der anschließenden Busfahrt für allerlei Gelächter. Im Nu haben die Affen ihre menschlichen Futterautomaten umzingelt.

Wieder zurück in Khao Lak besuchen wir das Seaside Retreat Center. Dort warten bereits Fah-Sai, Pikul, Kluay und Sri-Nual ungeduldig auf uns. Wobei den vier Elefantendamen wohl weniger etwas an unserer Gesellschaft als vielmehr an den Körben voller Bananen liegt, die wir ihnen entgegenstrecken. Die Tiere leben auf dieser Anlage zusammen mit ihren Mahuts, den Elefantenführern. Nicht etwa, um Touristen auf ihrem Rücken durch die Gegend zu schaukeln. Das Elefantenreiten ist auch in Thailand immer häufiger verpönt.­ Weil eben nicht artgerecht. Hier bietet man Elefantenliebhabern ein nachhaltigeres Programm an. Neben Füttern und Streicheln steht für besonders Wagemutige ein Bad mit den Elefanten an. Hierfür werden die Dickhäuter in einen nahen Tümpel geführt. Freiwillig, nicht mit Zwang. Elefanten baden ohnedies vier- bis fünfmal täglich, sagt uns Guide Ten. Unser Job ist es, die Tiere kräftig abzuschrubben. Die erste Scheu ist rasch verflogen. Als Dank wartet mitunter eine Rüsseldusche. Aufpassen, so sagt uns Ten, müssen wir im Wasser auf die Elefantenfüße. Und in Folge natürlich auf unsere eigenen.

Der Lebensunterhalt der Tiere geht ins Geld. Ein Elefant frisst nahezu den ganzen Tag lang. Mit dem Elefantenschwimmen und Erinnerungsfotos, umrahmt von selbst gebastelten Haltern aus getrocknetem Elefantendung, nehmen die Betreiber zumindest ein paar zusätzliche Bahts ein.

Vom Dschungel in den Dschungel

Der Abstecher nach Bangkok, jener thailändischen Metropole, deren Einzugsgebiet rund 14,5 Millionen Menschen umfasst, sorgt für eine andere Sicht auf Land und Leute.

Mit ähnlich angespannt-neugierigem Blick, mit dem wir noch im Regenwald in das bewohnte Loch einer Vogelspinne blickten, lugen wir unter freiem Himmel vorsichtig über die schmale Brüstung der Moon-Bar im 61. Stock des Fünf-Sterne-Hotels Banyan Tree hinunter in den hellerleuchteten und trotzdem nächtlichen Straßenmoloch Bangkoks. Hier oben trifft sich Reich und Schön. Übel wird hier ob der schwindelerregenden Aussicht trotzdem keinem. Zumal es wirklich schade um das köstliche Mahl an thailändischen Spezialitäten wäre, das wir zuvor am Ufer des Flusses Chao Phraya im „The View Village“ zu uns genommen haben. Das von Einheimischen stark frequentierte Restaurant punktet nicht nur mit einer exzellenten Küche, sondern auch mit einer Handvoll bunt-grell beleuchteter Karaokezimmer, in denen zu später Stunde bei mitunter schrägen Tönen die Post abgeht.

Wer es kulinarisch noch exquisiter haben möchte, dem sei der Gourmet-Tempel Sra Bua by Kiin Kiin im Siam Kempinski ans Herz gelegt. Hier wird experimentiert. Statt traditionell heiß-scharf kommt rotes Curry hier als Tiefkühl-Variation auf den Tisch. Und das schmeckt.

Eine Klong-Tour führt uns per Boot durch die Kanäle und zu den religiösen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Mit all seinen kleinen, farbenfrohen Keramikteilchen wirkt Wat Arun, der Tempel der Morgenröte, nahezu surreal, wären da nicht die Massen an Touristen, die ihre digitalen Handyspeicher mit Dauer-Selfies bombardieren. Für 50 Baht (1 € = rd. 38 THB) ist man dabei. Dasselbe Bild am anderen Flussufer, im Wat Pho, dessen Tempelanlage den berühmten 60 Meter langen liegenden Buddha beherbergt.

Zurück im Herzen der Stadt dröhnt, röhrt und wurlt es im schier­ unüberschaubaren Großstadtdickicht, dass uns zum Abschluss doch noch eine andere Welt zum Relaxen lockt: der cremefarbene Traumstrand am neuen Robinson-Club in Khao Lak.