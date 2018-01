New York – Die „New York Times“ hat Südtirol als eines von 52 Reisezielen im Jahr 2018 empfohlen. „Die Südtiroler trotzten dem Verlust des Flughafens im Jahr 2015 und nutzten den aufgeklärten Himmel, um zu einer Wellness-Destination zu werden“, schreibt die Zeitung in der am Mittwoch veröffentlichten, jährlich erscheinenden Liste.

Das renommierte Blatt verweist sowohl auf neuere Wellness-Oasen wie das Seehof Nature Retreat nahe Brixen, das einen von Apfelbäumen gesäumten See umgibt, als auch altbewährte Unterkünfte wie das mit fünf Sternen ausgezeichnete Alpenroyal Grand Hotel in Gröden. Erwähnt wird auch der Weingipfel, der Ende 2017 in Alto Adige stattfand.

Die Liste „52 Places to Go“ erschien zum 13. Mal und empfiehlt 52 Reiseziele für die 52 Wochen des Jahres. Die „New York Times“ sammelt dafür Vorschläge ihrer Korrespondenten und Reisereporter aus allen Teilen der Welt. Dieses Jahr will die Zeitung einen Reporter an alle 52 Ziele schicken, der die Empfehlungen in konkrete Pläne für Reisende verwandelt. Auf die Stelle bewarben sich mehr als 13.000 Interessenten. Wer den Zuschlag bekommt, soll diese Woche verkündet werden. (TT.com)