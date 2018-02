Von Judith Sam

Kapstadt. 12.000 Kilometer von Tirol entfernt. Und wer empfängt die Touristen dort am Tafelberg? Ein Murmeltier. Zumindest sieht das hellbraune Tierchen so aus. Es macht Männchen vor einem Wiener Ehepaar, wackelt mit den Vorderpfoten und bettelt so lange, bis es ihm einen Teil seiner Jause zuwirft.

Frecher kleiner Wicht. „Der sieht zwar aus wie ein Murmeltier, ist aber ein so genannter Dassie“, klärt die Urlauberin ihren Mann auf. „Du errätst nicht, mit wem die Drei-Kilo-Tierchen verwandt sind. Mit Elefanten!“

Das Geheimnis liegt in den Genen, die dieselben bei Elefanten, Dassies und Seekühen sind. Sie alle haben nämlich einen gemeinsamen Vorfahren, der vor 80 Millionen Jahren in Südafrika lebte.

Ein Glück, dass die kleinen pelzigen Dassies und nicht die Elefanten Touristen am Tafelberg belagern. Würde ganz schön eng werden auf dem 1086 Meter hohen Wahrzeichen Kapstadts.

Auf liebevoll angelegten Wanderwegen kann man dort oben 1400 Pflanzenarten bewundern. Ist das Wetter ausnahmsweise gnädig und umhüllt das Hochplateau nicht mit Wolken, eröffnet sich ein atemberaubender Blick auf die Vier-Millionen-Einwohner-Metropole, den Atlantik und die kleine Insel Robben Island.

Ein niedlicher Name für eine Insel – der allerdings völlig in die Irre führt, denn dort tummelten sich früher keine Robben, sondern Schwerverbrecher, Lepra-Kranke sowie politische Querdenker. Eben alle, die das Apartheidsregime der 50er-Jahre loswerden wollten. Der Berühmteste unter ihnen war Nelson Mandela, der 18 Jahre auf der Gefängnisinsel eingesperrt war. Vier Quadratmeter groß war die Zelle des Freiheitskämpfers, der Südafrikas Rassentrennung friedlich bekämpfte. Noch heute gilt der 2013 verstorbene erste schwarze Präsident Südafrikas als Held.

Der gebürtige Kapstädter Bulelani Veto hat sogar seinen Sohn nach ihm benannt: „Nelson junior quasi.“ Der Schwarze lacht kurz, wird jedoch gleich wieder nachdenklich: „Mitte der 90er-Jahre wurde die Gefängnisinsel zum Natur- und Nationaldenkmal umfunktioniert. Seitdem hat sie jeder von uns Einheimischen besucht. Ein geschichtsträchtiger Ort.“

Veto kann sich nur noch vage an die Zeiten der Apartheid, die 1991 zu Ende ging, erinnern: „Wir Schwarzen durften nur in bestimmten Gegenden wohnen, nur mit speziellen Bussen fahren und nicht mit den weißen Kindern spielen. Kurzum: Vier Millionen Weiße haben 40 Millionen Schwarze unterdrückt.“ Die Eltern des Automechanikers sprechen nach wie vor täglich von der traumatischen Zeit.

„Das Ganze liegt lange zurück. Es soll unser Leben heute nicht mehr beeinflussen“, verdrängt Vetos Frau die düsteren Gedanken, während sie ihrem Mann und dem knappen Dutzend ihrer Gäste Craft-Beer serviert. Die 30-Jährige lädt regelmäßig Freunde und Touristen in ihr Haus ein, um sie mit traditionellen südafrikanischen Speisen zu verwöhnen: „Heute gibt es Samosas – mit Rindfleisch gefüllte Teigtaschen aus dem Ölbad, Springbocksuppe und Straußenfleisch. Und als Beilage zum Fleisch? Biltong. Das ist getrocknetes Lammfleisch.“

Ja, Vegetarier haben’s nicht einfach in Südafrika. Ebenso wie Leute, die nicht mit der Zunge schnalzen können. Warum? Vetos Frau heißt Michaela. Schreibt sich simpel, wird aber mit so genanntem Klicklaut ausgesprochen: „Micha-,Zungenschnalzer‘-ela.“

Die europäischen Gäste der zweifachen Mutter fangen sogleich an, die Aussprache zu trainieren. Eine feuchtfröhliche Angelegenheit – auch wegen des selbst gemachten Biers, von dem Michaela großzügig nachschenkt. Das Gebräu namens „Um-,Zungenschnalzer‘-qombotih“ besteht aus vier Tage stehen gelassenem, fermentiertem Weizen, sieht aus wie ein zähflüssiger Brei und schmeckt wie ein Cocktail aus Wasser mit Meerrettich. Geschmackssache.

Wer nach so viel Tradition auch in Südafrika nach Gewohntem sucht, wird im Kapstädter Hafenviertel Waterfont fündig. Dort gibt’s in der Einkaufsmeile Burger bei McDonalds. Überhaupt wirkt die Gegend so europäisch, dass man zwischen Zara-, Apple- und Adidas-Filialen kurz meinen könnte, man stünde etwa in Hamburg.

„Wie schön wäre es gewesen, wenn ich in so einem noblen Viertel aufgewachsen wäre“, sinniert Thabo Nelisa. Der 25-Jährige, der von einer Karriere als Musicaldarsteller träumt, wurde jedoch im Township geboren: „Dieser Stadtteil diente früher als Zuflucht für Schwarze, die zu Beginn der Rassentrennung 1948 aus dem Stadtzentrum vertrieben worden waren. Die Planungsbehörden achteten darauf, das Viertel so zu gestalten, dass man dessen Bewohner leicht unter Kontrolle halten konnte.“

Noch heute leben rund 500.000 Menschen im Township in Wellblechhütten. Wobei die Zahl nur grob geschätzt ist, weil sich kaum zählen lässt, wie viele Menschen wirklich in dem Viertel wohnen, in dem gemauerte Häuser als Luxus gelten. Teils sind die Satellitenschüsseln auf den Baracken größer als das „Gebäude“ selbst. Auf einem Schild steht in krakeliger Handschrift „Doctor“. Kinder hocken am erdigen Boden und spielen mit Steinen Mühle.

„Die Stadt investiert jährlich große Summen, um das Leben im Township zu verbessern. Fruchtet aber nicht wirklich – wegen einer Mischung aus Korruption, Inkompetenz und immer mehr Zuwanderern. Noch heute sucht man in vielen Bereichen dieses Viertels vergeblich Wasserleitungen oder Kanalisation. Ohne Dixi-Klos wäre das eine Katastrophe“, erzählt Nelisa. Er rät Touristen ab, das Viertel ohne Guide zu besuchen: „Kürzlich war eine britische Journalis­tin alleine dort. Als sie bettelnden Kindern Geld geben wollte, haben die sie an den Haaren zu Boden gezerrt, um ihr Geld, Pass und Kamera abzuknöpfen.“

Doch genug der Hiobsbotschaften. Auf die Frage, was man bei einem Südafrika-Urlaub auf keinen Fall verpassen sollte, antwortet Nelisa, ohne zu zögern: „Das Kap der Guten Hoffnung!“

Schon die Fahrt zu der Halbinsel, 50 Kilometer südlich von Kapstadt, lohnt sich: Wer Glück hat, sieht im 8000 Hektar großen Naturreservat des Kaps wildlebende Zebras, Vogelstrauße und Paviane. Oder man macht unterwegs einen kleinen Abstecher zu den Pinguinen am Boulders Beach.

Wie bitte? Pinguine in Afrika? Richtig gehört: Auf Holzstegen kann man durch die Heimat Hunderter Brillenpinguine spazieren. Diese lassen sich von Touristen kaum beeindrucken. Sie trippeln bis auf wenige Zentimeter nahe heran, wackeln mit ihren Hinterteilen, um sich so auszurichten, dass sie sich optimal sonnen können.

Doch Vorsicht: Besonders Kinder sind teils so verzückt von den Pinguinen, dass sie sich kaum losreißen können. Sollten sie aber.

Denn das Kap der Guten Hoffnung bietet ebenso unzählige Fotomotive. Turmhohe Wellen krachen gegen die zerklüftete Felslandschaft, die sich unter Wasser über viele Kilometer hinzieht und dafür bekannt war, Schiffsbäuche aufzureißen. Über der Meeresoberfläche wüten starke Winde, die Segelboote vom Kurs abbrachten. Kein Wunder, dass mehr als 450 Wracks zwischen dem Kap der Guten Hoffnung und dem Kap Agulhas, dem südlichsten Punkt Afrikas, auf dem Grund des Meeres liegen.

Woher stammt dann bitte der Name Kap der Guten Hoffnung? „Eine Theorie lautet, dass der portugiesische König Johann II. es so taufte, weil er – zu Recht – hoffte, dort den Seeweg nach Indien gefunden zu haben“, mutmaßt Tourguide Palmer Simthembile.

Wie auch immer. Eines ist klar: „Um 19 Uhr wird das Kap geschlossen“, mahnt Simthembile. Also dessen Eingangstor, um genau zu sein. Wer es erst nach Sonnenuntergang passiert, muss Strafgebühr zahlen. Zu Recht: „Schließlich handelt es sich um ein Naturreservat und auch Zebras wollen mal ihre Ruhe.“