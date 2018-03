Innsbruck – Das Thermenland Steiermark wird bei Tirolern immer beliebter. Das zeigten auf jeden Fall die Zahlen, so Marketingleiter Robert Hopfer bei einem Pressegespräch am Donnerstag. So verzeichnet die Region in der Oststeiermark pro Jahr inzwischen jährlich rund 22.000 Ankünfte und über 100.000 Nächtigungen aus Tirol. „Dabei bleiben die Gäste aus Tirol mit 4,6 Tagen überdurchschnittlich lange“, betont Hopfer. Die Region, rund 65 km südöstlich von Graz gelegen, umfasst die Thermenorte Bad Radkersburg, Bad Gleichenberg, Loipersdorf, Bad Blumau, Bad Waltersdorf und Sebersdorf. Schwerpunkte sind neben Gesundheit auch Themenradwege, Golfen, Laufen sowie Walken.

Die Region präsentiert – wie jedes Jahr zum Frühjahrsauftakt – noch bis Samstag im Kaufhaus Tyrol in Innsbruck ihr touristisches Angebot, aber auch typische steirische Produkte. (hu)