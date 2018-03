Geht nicht, gibt’s nicht, müssen sich die Schweizer im Kanton Graubünden vor über 100 Jahren gedacht haben, als sie damit begannen, Löcher in Berge zu bohren, Trassen in Felsen zu hauen und Viadukte kunstvoll über Schluchten zu spannen. Getreu dem Motto „Was Gott durch ein Gebirge oder einen Gletscher getrennt hat, darf der Mensch sehr wohl verbinden“. Das Resultat sind atemberaubende Bahnstrecken, die in der rauen Bergwelt des Alpenbogens ihresgleichen suchen. Nicht umsonst dürfen sich Albulabahn und Berninabahn – beide werden von der Bahngesellschaft Rhätische Bahn betrieben – seit 2008 als UNESCO-Welterbe bezeichnen.

Überhaupt wird das Zugfahren in der Schweiz großgeschrieben und gilt als das Verkehrsmittel Nummer eins. Überfüllte Garnituren gibt es hier kaum, wer von A nach B muss, kann sich darauf verlassen, auch ohne Reservierung einen Platz zu bekommen. Denn die Bahngesellschaften haben sich nicht nur der absoluten Pünktlichkeit verschrieben und entschuldigen sich per Durchsage auch für einminütige Verspätungen, sondern sorgen auch dafür, dass ausreichend Kapazitäten auf den Schienen unterwegs sind. Wer einen Zug verpasst, muss höchstens 60 Minuten auf den nächsten warten – der Stundentakt gehört hier zum guten Ton.

Chur – älteste Stadt der Schweiz

Ausgangspunkt einer Bahnreise vom Gletscher- zum Limoneneis ist Chur. Die rund 37.000 Einwohner zählende Bischofsstadt gilt als das Zentrum der rätoromanischen Schweiz und ist außerdem Hauptort des Schweizer Kantons Graubünden. Die ereignisreiche Geschichte der ältesten Stadt der Eidgenossenschaft ist in den zahlreichen verwinkelten Gassen, schmucken Plätzen und historischen Bauten und Brunnen allgegenwärtig. Mitte des 15. Jahrhunderts erhielten die Bürger von Chur nach einem verheerenden Brand von Kaiser Friedrich III. das Recht, Zünfte einzuführen. Schuhmacher, Schneider, Schmiede und Pfister ließen die Wirtschaft aufblühen und prägten die Stadtentwicklung maßgeblich. Noch heute kann man in den Gassen der Altstadt die alten Zunfthäuser sehen. Dass auch die Rebleute-Zunft in Chur seit damals aktiv ist, zeigen die Weinberge, die am Rand der Stadt angelegt sind. Neben dem bischöflichen Schloss und der Kathedrale Sankt Mariä Himmelfahrt lädt das Bündner Kunstmuseum in der historischen Villa Planta mit seinem modernen würfelförmigen Erweiterungsbau zu kulturellen Entdeckungsreisen ein. Einen Tirolbezug gibt es übrigens auch: Chur unterhält mit Mayrhofen im Zillertal eine Städtepartnerschaft.

Bernina Express nach St. Moritz

Von Chur geht es mit dem Zug zunächst ins 30 Kilometer entfernte Thusis und von dort auf der Berninabahn-Strecke Richtung St. Moritz. Wie ein riesiger roter Wurm bahnt sich der Bernina Express seinen Weg durch eine wildverschneite Gebirgslandschaft. Vorbei an Eisfällen, über spektakuläre Viadukte, durch Galerien und Tunnels. Um die Höhenunterschiede ohne Zahnradunterstützung bewältigen zu können, schrauben sich die Gleise wie Wendeltreppen durch das Bergmassiv, wechseln die Talseiten und lassen das Gefühl für Himmelsrichtungen völlig verschwimmen. Im Fotowagen der Bahn dürfen die Fenster geöffnet werden, um die malerischen Landschaften ohne reflektierende Glasscheiben einfangen zu können.

In regelmäßigen Abständen macht eine Stimme aus den Lautsprechern auf die jeweiligen Highlights der Strecke aufmerksam: „In wenigen Minuten erreichen wir den berühmten Landwasserviadukt.“ Er gilt als eines der Wahrzeichen der Rhätischen Bahn und ist ein beliebtes Motiv etwa auf Ansichtskarten und Schokoladenverpackungen. Nach dem Albulatunnel biegt der Zug schließlich ins Engadin ein und ein alter Bekannter – der Inn – begleitet die Fahrt für die restlichen paar Minuten nach St. Moritz.

Klotzen, nicht kleckern, lautet hier das Motto. Nicht nur die riesigen Grandhotels mit ihrer pompösen Ausstattung beweisen, dass nach St. Moritz die Reichen und Schönen zum Skifahren kommen, sondern auch die zahlreichen Geschäfte und Boutiquen mit Sonnenbrillen in den Auslagen für umgerechnet 3000 Euro und Uhren, für die man das Zehnfache hinblättern muss. Doch St. Moritz hat auch abseits von Luxus und Jet-Set viel zu bieten. Zwar gilt der Ort als Wiege des Wintertourismus mit einer über 150-jährigen Tradition, noch älter ist aber die Geschichte als Sommerkurort.

In St. Moritz-Bad, dem älteren Teil des Ortes, befindet sich das „Forum Paracelsus“. In dem kleinen Museum ist eine bronzezeitliche Quellfassung ausgestellt – die älteste in dieser Form erhaltene des Alpenraums. Hier erfährt man allerlei Interessantes über die Heilquellen von St. Moritz, deren Wirkung der Naturarzt Paracelsus bereits im 16. Jahrhundert lobend erwähnt hat. Natürlich darf auch eine Kostprobe des prickelnden und stark eisenhaltigen Wassers nicht fehlen.

Wer das Engandin im Winter nicht nur beim Skifahren entdecken will, kann mit der Standseilbahn den Ausflugsberg Muottas Muragl mit Schneeschuhen erkunden oder mit der Rodel ins Tal flitzen. Bei einem Spaziergang durch die Ortschaft Pontresina stehen die Chancen gut, die dortige Steinböcke-Kolonie – mit 1700 Tieren eine der größten der Alpen – zu beobachten. Die Tiere wagen sich bis weit hinunter ins Tal und zeigen keine Scheu vom Menschen. Rund um den 1. März findet im Engadin außerdem der so genannte „Chalandamarz“ statt. Dabei ziehen die Kinder mit Glocken lärmend durch die Dörfer, um den Winter auszutreiben.

Tirano in Norditalien in der Region Lombardei ist das nächste Zwischenziel auf der Reise und erneut nimmt der Bernina Express Fahrt durch eine spektakuläre Landschaft auf. Von 1775 Metern Seehöhe in St. Moritz geht es zum höchsten Punkt der Bernina-Route auf 2253 Meter zum Ospizio Bernina. Auf diesem Teil der Strecke bietet die Rhätischen Bahn regelmäßige Vollmond-Sonderfahrten zum Ausflugsgasthaus bei der Bahnstation Alp Grüm im Panoramaglas-Waggon an. Dort gibt es die Gelegenheit, sich bei einem Fondue zu stärken um anschließend satt und zufrieden bei klassischer Musik im dunklen Waggon durch eine magisch-erleuchtete Winterlandschaft zu fahren.

Jetzt führt die Reise aber bei Alp Grüm weiter in Richtung Süden. Vorbei an zugefrorenen Seen geht es die kurvenreiche Strecke hinunter nach Tirano auf 429 Meter Seehöhe. Kurz bevor das Ziel erreicht ist, kreiselt sich der Zug ein letztes Mal kunstvoll über einen imposanten Viadukt hinab ins Tal und erreicht schließlich das rund 9000 Einwohner zählende Städtchen Tirano. Hier heißt es umsteigen in einen Bus des Bernina Express. Es folgt eine dreistündige Fahrt nach Westen, vorbei am Comer See zurück auf Schweizer Staatsgebiet zum Luganersee.

Zu Besuch bei Hermann Hesse

In der italienischensprachingen Schweiz im Kanton Tessin wachsen bei mediterranem Klima tatsächlich die angekündig­ten Palmen. Allerdings hat heuer die Kälte Europa fest im Griff und so gibt es Anfang März statt dem ersehnten Limoneneis in der Sonne Glatteis auf den Straßen und Schnee auf den Palmen. Ein Stadtspaziergang durch Lugano direkt am See bietet dennoch tolle Aussichten und Einblicke.

Mit dem Bus vom Bahnhof in einer Viertelstunde zu erreichen ist das malerische Städtchen Mon­tagniola hoch über dem Luganersee. Hier hat der Schriftsteller Hermann Hesse den Großteil seines Lebens verbracht und auch sein Grab befindet sich auf dem örtlichen Friedhof. Ein Museum hat sich ganz den Werken des Literaturnobelpreisträgers (Siddhartha, Der Steppenwolf) verschrieben und einen Rundwanderweg auf den Spuren Hesses eingerichtet.

Mit dem Audio-Guide am Ohr geht es zu den Plätzen, die Hesse geprägt haben. Und trotz des unwirtlichen Wetters tauchen dabei vor dem inneren Auge die von Hesse beschriebenen und gemalten bunten warmen Landschaften des Tessins auf. (Nikolaus Paumgartten)